Ekonomide dengelenme sinyalleri ve sanayinin ikaz çanları: 2026 ilk çeyrek büyüme analizi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafın­dan açıklanan 2026 yılı birinci çeyrek bü­yüme verileri, makroekonomik dengelerin yeni­den şekillendiği, iç talep odaklı bir büyüme pa­tikasının korunduğu ancak üretim cephesinde risklerin baş gösterdiği bir tabloya işaret ediyor. Zincirlenmiş hacim endeksine göre ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dö­nemine göre %2,5 oranında bir büyüme kaydet­ti.

Bu oran, geçmiş dönemlerdeki yüksek patika­lardan bir miktar uzaklaşıldığını ancak büyüme eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. Öte yandan, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GS­YH’nin bir önceki çeyreğe göre yalnızca %0,1 artmış olması, ekonomide bir yavaşlama eğili­minin ve belirgin bir dengelenme sürecinin ya­şandığının en somut göstergesidir. Cari fiyatlar­la 16 trilyon 999 milyar 977 milyon TL’ye ulaşan GSYH’nin dolar bazındaki karşılığı ise 389 mil­yar 598 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Verilerin detaylarına indiğimizde, ekono­minin güçlü ve zayıf yönleri, önümüzdeki dö­neme dair fırsatlar ve riskler daha net bir şe­kilde ayırt edilebiliyor.

Güçlü yönler ve fırsatlar: Dijitalleşme, tarım ve güçlü iç talep

2026’nın ilk çeyreğinde ekonominin en güç­lü lokomotiflerinden biri bilgi ve iletişim faa­liyetleri oldu. Sektör, %9,5’lik büyüme oranıy­la dijital dönüşümün ve teknoloji yatırımla­rının hız kesmeden devam ettiğini kanıtladı. Hizmetler sektörü de %5,2’lik büyüme hızıy­la ekonomik aktiviteyi yukarı taşıyan bir di­ğer dinamik unsur olarak öne çıktı. Bir diğer olumlu sürpriz ise tarım sektöründen gel­di; tarım, ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri %4,6 artarak gıda arzı ve kırsal ekonomi açı­sından güçlü bir direnç gösterdi.

Harcama yöntemiyle bakıldığında, yerleşik hanehalkla­rının nihai tüketim harcamalarının %4,8 art­ması, iç talebin hala canlı olduğunu gösteriyor. Bu durum, ekonomik dinamizmin korunması açısından kısa vadede bir güç oluştururken, şirketlerin iç piyasada canlılığı sürdürmesine zemin hazırlıyor. Geleceğe yönelik en büyük fırsat ise bu canlı iç talebin, %3,0 büyüme kay­deden gayrisafi sabit sermaye oluşumuyla (ya­tırımlarla) desteklenerek teknoloji ve hizmet ihracatına dönüştürülebilme potansiyelidir.

Zayıf yönler ve riskler: Sanayide daralma ve dış talep kaybı

Tablonun en zayıf ve alarm veren yönü, sa­nayi sektörünün %0,8 oranında daralmasıdır. İmalat sanayindeki ivme kaybı, istihdam de­posu ve sürdürülebilir büyümenin omurgası olan bu alanın zorlu bir dönemden geçtiğini gösteriyor. Sanayideki bu tıkanma, doğrudan dış ticaret verilerine de yansımış durumda.

Mal ve hizmet ihracatı bu çeyrekte %12,7 gi­bi çok radikal bir düşüş kaydetti. Küresel pa­zarlardaki durgunluk, rekabetçilik kayıpları ve yüksek maliyet baskısı, ihracatı aşağı çe­ken temel unsurlar olarak öne çıkıyor. İthala­tın ise sadece %2,0 azalması, dış ticaret den­gesi ve cari açık üzerinde ciddi bir baskı oluş­turma riski taşımaktadır. Makroekonomik perspektiften en büyük risk, iç talebe bağım­lı büyüme yapısının devam etmesidir.

İhraca­tın çöktüğü, sanayinin küçüldüğü bir ortam­da büyümenin yalnızca hanehalkı tüketimiy­le fonlanması sürdürülebilir değildir. Eğer iç talep sıkı para politikalarıyla baskılanırsa ve sanayi üretimi ihracat kanalıyla ikame edile­mezse, ekonomi stagflasyon (durgunluk için­de enflasyon) riskiyle karşı karşıya kalabi­lir. Ayrıca, işgücü ödemelerinin katma değer içindeki payının %42,7 düzeyinde yatay kal­ması, maliyet enflasyonunun firmalar üzerin­deki baskısını sürdüreceğini teyit ediyor.

Politika çıkarımları ve sonuç

Sonuç olarak, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları, ekonomide yumuşak iniş strateji­sinin tüketim ayağında çalıştığını ancak üre­tim ve ihracat bacağında ciddi hasarlar üretti­ğini ortaya koymaktadır. Türkiye ekonomisi­nin acilen sanayideki daralmayı durduracak, ihracatçının küresel rekabet gücünü artıra­cak ve büyümeyi tüketimden ziyade katma değerli üretime kaydıracak yapısal reform­lara odaklanması gerekmektedir. Bilgi ve ile­tişim sektöründeki %9,5’lik sıçrama, yapısal dönüşümün rotasının ne olması gerektiğine dair politika yapıcılara çok net bir ipucu ver­mektedir. İç talep odaklı büyüme modelin­den, net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği dengeli bir modele geçiş, önümüzdeki çeyreklerin en kritik sınavı olacaktır.