Ekonomide dengelenme sinyalleri ve sanayinin ikaz çanları: 2026 ilk çeyrek büyüme analizi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı birinci çeyrek büyüme verileri, makroekonomik dengelerin yeniden şekillendiği, iç talep odaklı bir büyüme patikasının korunduğu ancak üretim cephesinde risklerin baş gösterdiği bir tabloya işaret ediyor. Zincirlenmiş hacim endeksine göre ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,5 oranında bir büyüme kaydetti.
Bu oran, geçmiş dönemlerdeki yüksek patikalardan bir miktar uzaklaşıldığını ancak büyüme eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. Öte yandan, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH’nin bir önceki çeyreğe göre yalnızca %0,1 artmış olması, ekonomide bir yavaşlama eğiliminin ve belirgin bir dengelenme sürecinin yaşandığının en somut göstergesidir. Cari fiyatlarla 16 trilyon 999 milyar 977 milyon TL’ye ulaşan GSYH’nin dolar bazındaki karşılığı ise 389 milyar 598 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Verilerin detaylarına indiğimizde, ekonominin güçlü ve zayıf yönleri, önümüzdeki döneme dair fırsatlar ve riskler daha net bir şekilde ayırt edilebiliyor.
Güçlü yönler ve fırsatlar: Dijitalleşme, tarım ve güçlü iç talep
2026’nın ilk çeyreğinde ekonominin en güçlü lokomotiflerinden biri bilgi ve iletişim faaliyetleri oldu. Sektör, %9,5’lik büyüme oranıyla dijital dönüşümün ve teknoloji yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini kanıtladı. Hizmetler sektörü de %5,2’lik büyüme hızıyla ekonomik aktiviteyi yukarı taşıyan bir diğer dinamik unsur olarak öne çıktı. Bir diğer olumlu sürpriz ise tarım sektöründen geldi; tarım, ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri %4,6 artarak gıda arzı ve kırsal ekonomi açısından güçlü bir direnç gösterdi.
Harcama yöntemiyle bakıldığında, yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamalarının %4,8 artması, iç talebin hala canlı olduğunu gösteriyor. Bu durum, ekonomik dinamizmin korunması açısından kısa vadede bir güç oluştururken, şirketlerin iç piyasada canlılığı sürdürmesine zemin hazırlıyor. Geleceğe yönelik en büyük fırsat ise bu canlı iç talebin, %3,0 büyüme kaydeden gayrisafi sabit sermaye oluşumuyla (yatırımlarla) desteklenerek teknoloji ve hizmet ihracatına dönüştürülebilme potansiyelidir.
Zayıf yönler ve riskler: Sanayide daralma ve dış talep kaybı
Tablonun en zayıf ve alarm veren yönü, sanayi sektörünün %0,8 oranında daralmasıdır. İmalat sanayindeki ivme kaybı, istihdam deposu ve sürdürülebilir büyümenin omurgası olan bu alanın zorlu bir dönemden geçtiğini gösteriyor. Sanayideki bu tıkanma, doğrudan dış ticaret verilerine de yansımış durumda.
Mal ve hizmet ihracatı bu çeyrekte %12,7 gibi çok radikal bir düşüş kaydetti. Küresel pazarlardaki durgunluk, rekabetçilik kayıpları ve yüksek maliyet baskısı, ihracatı aşağı çeken temel unsurlar olarak öne çıkıyor. İthalatın ise sadece %2,0 azalması, dış ticaret dengesi ve cari açık üzerinde ciddi bir baskı oluşturma riski taşımaktadır. Makroekonomik perspektiften en büyük risk, iç talebe bağımlı büyüme yapısının devam etmesidir.
İhracatın çöktüğü, sanayinin küçüldüğü bir ortamda büyümenin yalnızca hanehalkı tüketimiyle fonlanması sürdürülebilir değildir. Eğer iç talep sıkı para politikalarıyla baskılanırsa ve sanayi üretimi ihracat kanalıyla ikame edilemezse, ekonomi stagflasyon (durgunluk içinde enflasyon) riskiyle karşı karşıya kalabilir. Ayrıca, işgücü ödemelerinin katma değer içindeki payının %42,7 düzeyinde yatay kalması, maliyet enflasyonunun firmalar üzerindeki baskısını sürdüreceğini teyit ediyor.
Politika çıkarımları ve sonuç
Sonuç olarak, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları, ekonomide yumuşak iniş stratejisinin tüketim ayağında çalıştığını ancak üretim ve ihracat bacağında ciddi hasarlar ürettiğini ortaya koymaktadır. Türkiye ekonomisinin acilen sanayideki daralmayı durduracak, ihracatçının küresel rekabet gücünü artıracak ve büyümeyi tüketimden ziyade katma değerli üretime kaydıracak yapısal reformlara odaklanması gerekmektedir. Bilgi ve iletişim sektöründeki %9,5’lik sıçrama, yapısal dönüşümün rotasının ne olması gerektiğine dair politika yapıcılara çok net bir ipucu vermektedir. İç talep odaklı büyüme modelinden, net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği dengeli bir modele geçiş, önümüzdeki çeyreklerin en kritik sınavı olacaktır.
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