Ekonomide güven erozyonu sürüyor
İktisadi birimlerin mevcut durum değerlendirmesi ve geleceğe yönelik beklentileri temelinde ölçülen “ekonomik güven”inde adeta erozyon yaşanıyor. Genel güven düzeyi, ağustosta son 3 yılın en düşük düzeyine indi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bileşenleri tüketiciler, reel sektör (imalat sanayi), hizmetler sektörü, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinden oluşan Ekonomik Güven Endeksi’nin ağustos ayı sonuçlarını açıkladı. Söz konusu iktisadi birimlerin güven düzeyinin yansıtan endeksin değeri ağustosta önceki aya göre yüzde 1,3 daha düşerek 93,1’e geriledi.
Bunun, Mayıs 2021’den sonraki 3 yıl 3 aylık dönemin en düşük düzeyi olduğu belirlendi. Anılan tarihte 93 düzeyinde bulunan endeks, izleyen dönemde yükselerek Eylül 2021’de 104’e kadar çıktıktan sonra başlayan güven kaybı ile aylar itibarıyla genelde 100’ün altında seyretti. Seçim dönemlerinde yükselen endeks, sonrasında düşüşe geçti ve özellikle son beş ayda ise kesintisiz düşüş seyri izledi.
Ağustosta en hızlı düşüş hizmetlerde
Ağustos ayında; Ekonomik Güven Endeksi’nin bileşenlerinden İnşaat Güven endeksi önceki aya göre yüzde 1,1 artışla 88, Perakende Ticaret Güven Endeksi yüzde 0,8 artışla 107,9, Tüketici Güven Endeksi yüzde 0,7’lik bir artışla 76,4 olurken, en büyük ağırlığa sahip olan Hizmetler Sektörü Güven endeksi yüzde 2 düşerek 111,8’e, Reel Sektör (imalat sanayii) Güven Endeksi de yüzde 0,7 düşüşle 98’e indi.
Ekonomik Güven Endeksinde; Reel Kesim Güven Endeksi yüzde 40, Hizmet Sektörü Güven Endeksi yüzde 30, Tüketici Güven Endeksi yüzde 20, Perakende Ticaret ile İnşaat Güven Endeksleri ise yüzde 5’er paya sahip. Genel endeksin ortaya koyduğu güven düzeyi, ilgili iktisadi birimlerin bu alt endekslerle ayrı ayrı ölçülen güven düzeylerinin ortalamasını veriyor.
Seçimlerde yükseliş, sonrasında düşüş
Ekonomide genel güven düzeyinin seçim dönemlerinde yükseldiği, sonrasında ise düşüşe geçtiği dikkati çekiyor.
2023 yılının ilk çeyreğinde 100’ün altında bulunan değeri, sunulan vaatler ve oluşan beklentilerin de etkisiyle seçim öncesi nisanda bu değeri aşmış, genel seçimlerin yapıldığı Mayıs 2023’te 103,8’e kadar yükselmişti. İzleyen dönemde yaşanan kur şoklarının güven algısını zedelemesinin de etkisiyle yeniden düşüşe geçen endeks, temmuzda 100’un altına, Ağustos 2023’te 98,2’ye inmişti. Endeksin bu yıl şubatta 99 olan değeri, yerel seçimlerin yapıldığı martta yükselerek 100 değerine ulaştı, ancak sonrasında kesintisiz düşüş sürecine girdi. İzleyen dönemde sürekli gerileyen endeks nisanda 99, mayısta 98,2, haziranda 95,8, temmuzda 94,4 ve ağustosta 93,1’e kadar indi.
Buna göre genel güven düzeyi yerel seçim ayı olan marttan bu yana yüzde 6,9 düşüş kaydetti. Bu dönemde tüm kesimlerin güven düzeyi geriledi, hizmetlerde yüzde 7,2, reel sektörde yüzde 5,3, perakende ticarette yüzde 4,8, tüketici kesimde yüzde 3,7, inşaat sektöründe yüzde 0,6 düşüş yaşandı.
Ekonomik Güven Endeksi’nde genel seçimlerin yapıldığı geçen yılın mayıs ayından bu yana düşüş ise yüzde 10,3’e ulaştı. Bu dönemde en büyük güven kaybı tüketici kesimde yaşandı. Seçim ayı olan Mayıs 2023’te 91,1’e yükselen tüketici güveni, sonrasında ise sert bir düşüşle Ağustos 2023’te 68’e kadar inmişti. Bu nedenle Tüketici Güven Endeksi ağustos itibarıyla bir yıl önceki düzeyinin yüzde 12,3 üzerinde gerçekleşmesine rağmen, genel seçim ayı olan Mayıs 2023 düzeyinin yüzde 16,1 altında kaldı. Mayıs 2023 genel seçimlerinden bu yana güven düzeyinin perakende ticaret sektöründe yüzde 7,5, reel sektörde yüzde 6,8, hizmet sektöründe yüzde 4,7, inşaat sektöründe de yüzde 4,5 gerilediği belirlendi.
İlk sekiz ay ve son bir yılda da kayıp var
Genel endeksin değeri, ağustos itibarıyla 2023 sonundaki 96,4’lük düzeyinin ise yüzde 3,4 altına indi. Güven düzeyinin yılın başındaki düzeylere göre inşaat dışındaki iktisadi birimlerde gerilediği, bu sektörde ise aynı düzeye geldiği belirlendi. Ocak-ağustos döneminde güven düzeyinde en büyük düşüş yüzde 7,6 ile perakende ticarette yaşandı.
Bu dönemde güven reel sektörde yüzde 5,2, tüketici kesimde son aydaki artışa rağmen yüzde 1,3, hizmet sektöründe yüzde 0,4 geriledi. İnşaat sektörünün güveni ise ağustostaki artışla birlikte Aralık 2023’teki düzeyine geldi. İktisadi birimlerin ortalama güven düzeyi ağustos itibarıyla bir yıl önceki düzeyinin ise yüzde 1,2 altında oluştu. Son bir yılda güven reel sektörde yüzde 6,3, perakende ticarette yüzde 5,6, hizmetlerde yüzde 3,1 gerilerken, tüketici güveni bir yıl öncekinin yüzde 12,3, inşaat sektörü güveni de yüzde 0,7 üzerinde oluştu.
Ekonomik güven nasıl ölçülüyor?
Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerini, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks niteliği taşıyor. Endeks, tüketici güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.
Ekonomik güven endeksinin alt endekslerinden tüketici güven endeksinde; geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum ve genel ekonomik durum beklentileri ile geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ölçülüyor. Reel kesim güven endeksinde, sanayi işyerlerinin son üç aydaki ve mevcut durumda toplam sipariş miktarı ve mamul mal stoku ile gelecek üç aya ilişkin üretim hacmi, istihdam, sipariş miktarı, ihracat sipariş miktarı beklentilerinin yanı sıra sabit sermaye yatırımı planı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmesi soruluyor.
Hizmet sektörü güven endeksinde son üç aylık iş durumu ve hizmetlere olan talep ile gelecek üç aylık dönemde talep beklentisi ölçülüyor. Perakende ticaret sektörü güven endeksi, son üç aylık iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok düzeyi ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satış beklentisini kapsıyor. İnşaat sektörü güven endeksinde, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ile gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yer alıyor.