Elektrikli araçlar, bugüne nasıl geldik : Ticaret-tarifeler
Daha önce farklı ülkelerin markalarını satın alım yoluyla ilerleyen Çinli üreticiler, markaların tasarım ve mühendislik üssünü koruyarak ilerlediler. Tüketiciler, bu adımlarla Çinli üreticilerin araçlarına ilgiye devam ettiler. Diğer taraftan da Avrupalı büyük üreticiler de bazı modellerini Avrupa’ya getirmek için Çinli firmalarla anlaşmaya yöneldiler.
Bazı Çinli markalar İngiltere’de güçlü bir yere sahip iken, ağırlıklı Çin’den otomobil ithal ediyorlar. Ayrıca, birçok marka da Avrupa’da otomobil satıp ardından İngiltere’ye ulaşmayı hedefliyorlar. Bütün bu yeni adımlar elbette pazar payı için zorlu bir mücadele olacağını ve her otomobil markasının hayatta kalamayacağını bize gösteriyor.
Yeni otomotiv dünyasında yeni hikayeler nasıl oluşacak
Yeni otomotiv çağında dört şey öne çıkacak: partner finansman desteği, mükemmel dolu ekipmanlı ürün, marka liderlik ve doğru marka hikayesi... Hem yeni hem de mevcut şirketlerin, müşterilerin uzun vadede var olacaklarına güvenebilmeleri için inandırıcılığa sahip olmaları gerekiyor.
Tüketici kolaylıkla servis alabileceği, tamiri ve uygulaması kolay bir elektrikli aracı satın almak istiyor. Diğer önemli konu ise ürünün farklılaşmadır - bir otomotiv a markasını ve modelini bir diğerinden ayıran konu olarak ortaya çıkıyor.
Diğer bir konu ise elbette şarj konusu, büyük şehirlerde şarj alanlarının yaygınlığı, markanın sağladığı şarj edilebilir ve bu anlamda şarj ortaklık anlaşmaları daha da öne çıkacak. Pazar payı zorlu bir mücadele gerektirecek ve hepsinin hayatta kalmayacağını görebileceğimiz bir dönem olabilir. Yeni dönemde otomotiv ekosistemi ve yarattığı ekonomik savaşının sürdüğü yerde standartlar ve inovasyon yeni seviyelere ulaşacak.
Tarifeler, adımlar 2018’de başlıyor
ABD-Çin ticaret ekonomik tarife adımları, 2018 yılında başladı ve elektrikli araçlarda dahil olmak üzere çeşitli Çin ürünlerine gümrük vergileri uygulanmasına yol açtı. O zamandan beri ABD, Çin elektrikli araçlarına uygulanan gümrük vergilerini 2024’te bataryalara (lityum iyon) uygulanan gümrük vergilerini %25’e çıkararak, Çin’e karşı bir ekonomik politika fikir birliği benimsedi. 3 Nisan 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere tüm ithal otomobiller ve parçalar için %25’lik bir gümrük vergisi getirildi.
Benzer şekilde, Ekim 2024’te Avrupa Komisyonu, Çinli üreticilere ülkenin tanıdığı haksız rekabet avantajlarını gerekçe göstererek Çin yapımı elektrikli araçlara %45’e kadar gümrük vergileri uygulamaya karar verdi. AB ve Çin, bu tarifelere alternatifleri araştırmak için daha fazla görüşmeye girmeyi kabul etmiş olsalar da, önemli değişiklikler yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.
Çin elektrikli araçlarına doğrudan gümrük vergileri koyma yönündeki küresel çabaların ortasında, ABD, 4 Mart 2025’te Meksika ithalatlarına %25 gümrük vergisi koyarak, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması kapsamında Çin malları için önemli bir gümrük vergisi muafiyet rotasını kapattı.
Güney Koreli üreticiler de vergi indirimlerinden yararlanmak için Meksika’ya yatırım yapmış olsa da, Çinli otomobil üreticileri ile Meksika pazarı arasındaki yakın bağlar, Güney Koreli şirketlerin bu politika değişikliğinden önemli ölçüde faydalanabileceğini gösteriyor. İngiltere için %10 ve Avrupa Birliği için %20 olmak üzere yeni tarifelerle karşı karşıya kalacağı açıklandı.
Son gündem: Ek vergiler
ABD’de bu hafta atılan adımlarla, mevcut vergiye ek olarak Çin’den gelen mallara %34’lük yeni bir tarife getiriyor ve toplam vergileri en az %54’e çıkarıyor. Japonya’dan gelen mallar için tarife oranı %24 ve Hindistan’dan gelen mallar için %26 olacak. Vietnam ve Kamboçya’dan gelen mallar sırasıyla %46 ve %49 oranında etkilenecek.
Tarifeler sonrası , ülkeler otomobil üreticilerinin küresel sahnede destekleme peşinde
ABD, kıtanın otomobil endüstrisi için yaklaşan bir tehdit olan %25’lik bir ticaret tarifesiyle Avrupa’yı tehdit ederken; küresel sahnede Çin’den gelen rekabet de Avrupalı otomobil üreticilerinin stratejilerini de zorlaştırıyor. Bugün Avrupa yollarında halihazırda 11 milyondan fazla elektrikli araç bulunuyor. Hindistan, yerel otomobil üreticilerinin bu kesintileri dört yıl erteleme taleplerini reddederek elektrikli otomobillere uygulanan ithalat tarifelerini düşürmeyi planlıyor. Yeni Delhi, ABD ile bir ticaret anlaşmasının kapatılmasını önceliklendireceği konuşuluyor.
Otomobil üreticileri, ülkenin elektrikli tarifelerindeki herhangi bir kesintiyi 2029’a kadar ertelemesi ve ardından yaklaşık %100’den %30’a kadar aşamalı bir indirim yapmasını bekliyor. Diğer taraftan Çin elektrikli araçlarına yönelik yeni ABD ve Avrupa tarifeleri Güney Koreli üreticiler için pazar fırsatları yarattı. Güney Kore elektrikli araç ihracatı Çin hacimlerinin gerisinde kalırken, üreticiler tasarım, performans, güvenlik ve şeffaflığa vurgu yaparak pazar payı kazanabilir gözüküyor. Bu nedenle, ABD ‘deki son düzenlemeler Güney Koreli üreticilere fayda sağlarken, Koreli üreticilerin başarısı, politika değişikliklerine uyum sağlamanın ötesinde teknolojik uzmanlıktan yararlanmaları ile aratabilecek gözüküyor.