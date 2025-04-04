Elektrikli araçlar, bugüne nasıl geldik : Ticaret-tarifeler

Daha önce farklı ül­kelerin markala­rını satın alım yoluyla ilerleyen Çinli üretici­ler, markaların tasarım ve mühendislik üssü­nü koruyarak ilerledi­ler. Tüketiciler, bu adım­larla Çinli üreticilerin araçlarına ilgiye devam ettiler. Diğer taraftan da Avrupalı büyük üreticiler de ba­zı modellerini Avrupa’ya getir­mek için Çinli firmalarla anlaş­maya yöneldiler.

Bazı Çinli mar­kalar İngiltere’de güçlü bir yere sahip iken, ağırlıklı Çin’den oto­mobil ithal ediyorlar. Ayrıca, bir­çok marka da Avrupa’da otomobil satıp ardından İngiltere’ye ulaş­mayı hedefliyorlar. Bütün bu ye­ni adımlar elbette pazar payı için zorlu bir mücadele olacağını ve her otomobil markasının hayatta kalamayacağını bize gösteriyor.

Yeni otomotiv dünyasında yeni hikayeler nasıl oluşacak

Yeni otomotiv çağında dört şey öne çıkacak: partner finansman desteği, mükemmel dolu ekipman­lı ürün, marka liderlik ve doğru marka hikayesi... Hem yeni hem de mevcut şirketlerin, müşterilerin uzun vadede var olacaklarına gü­venebilmeleri için inandırıcılığa sahip olmaları gerekiyor.

Tüketici kolaylıkla servis alabileceği, tami­ri ve uygulaması kolay bir elektrik­li aracı satın almak istiyor. Diğer önemli konu ise ürünün farklılaş­madır - bir otomotiv a markasını ve modelini bir diğerinden ayıran konu olarak ortaya çıkıyor.

Diğer bir konu ise elbette şarj konusu, büyük şehirlerde şarj alanlarının yaygınlığı, markanın sağladığı şarj edilebilir ve bu anlamda şarj ortak­lık anlaşmaları daha da öne çıka­cak. Pazar payı zorlu bir mücade­le gerektirecek ve hepsinin hayat­ta kalmayacağını görebileceğimiz bir dönem olabilir. Yeni dönemde otomotiv ekosistemi ve yarattığı ekonomik savaşının sürdüğü yer­de standartlar ve inovasyon yeni seviyelere ulaşacak.

Tarifeler, adımlar 2018’de başlıyor

ABD-Çin ticaret ekonomik ta­rife adımları, 2018 yılında başla­dı ve elektrikli araçlarda dahil ol­mak üzere çeşitli Çin ürünlerine gümrük vergileri uygulanmasına yol açtı. O zamandan beri ABD, Çin elektrikli araçlarına uygula­nan gümrük vergilerini 2024’te bataryalara (lityum iyon) uygula­nan gümrük vergilerini %25’e çı­kararak, Çin’e karşı bir ekonomik politika fikir birliği benimsedi. 3 Nisan 2025’ten itibaren geçer­li olmak üzere tüm ithal otomo­biller ve parçalar için %25’lik bir gümrük vergisi getirildi.

Benzer şekilde, Ekim 2024’te Avrupa Komisyonu, Çinli üre­ticilere ülkenin tanıdığı haksız rekabet avantajlarını gerekçe göstererek Çin yapımı elektrik­li araçlara %45’e kadar gümrük vergileri uygulamaya karar verdi. AB ve Çin, bu tarifelere alterna­tifleri araştırmak için daha fazla görüşmeye girmeyi kabul etmiş olsalar da, önemli değişiklikler yapılıp yapılmayacağı belirsizli­ğini koruyor.

Çin elektrikli araçlarına doğ­rudan gümrük vergileri koy­ma yönündeki küresel çabaların ortasında, ABD, 4 Mart 2025’te Meksika ithalatlarına %25 güm­rük vergisi koyarak, ABD-Mek­sika-Kanada Anlaşması kapsa­mında Çin malları için önemli bir gümrük vergisi muafiyet ro­tasını kapattı.

Güney Koreli üre­ticiler de vergi indirimlerinden yararlanmak için Meksika’ya ya­tırım yapmış olsa da, Çinli oto­mobil üreticileri ile Meksika pa­zarı arasındaki yakın bağlar, Gü­ney Koreli şirketlerin bu politika değişikliğinden önemli ölçüde faydalanabileceğini gösteriyor. İngiltere için %10 ve Avrupa Bir­liği için %20 olmak üzere yeni ta­rifelerle karşı karşıya kalacağı açıklandı.

Son gündem: Ek vergiler

ABD’de bu hafta atılan adım­larla, mevcut vergiye ek olarak Çin’den gelen mallara %34’lük yeni bir tarife getiriyor ve toplam vergileri en az %54’e çıkarıyor. Japonya’dan gelen mallar için ta­rife oranı %24 ve Hindistan’dan gelen mallar için %26 olacak. Vietnam ve Kamboçya’dan gelen mallar sırasıyla %46 ve %49 ora­nında etkilenecek.

Tarifeler sonrası , ülkeler otomobil üreticilerinin küresel sahnede destekleme peşinde

ABD, kıtanın otomobil endüst­risi için yaklaşan bir tehdit olan %25’lik bir ticaret tarifesiyle Av­rupa’yı tehdit ederken; küresel sahnede Çin’den gelen rekabet de Avrupalı otomobil üreticilerinin stratejilerini de zorlaştırıyor. Bu­gün Avrupa yollarında halihazır­da 11 milyondan fazla elektrikli araç bulunuyor. Hindistan, yerel otomobil üreticilerinin bu kesin­tileri dört yıl erteleme talepleri­ni reddederek elektrikli otomo­billere uygulanan ithalat tarife­lerini düşürmeyi planlıyor. Yeni Delhi, ABD ile bir ticaret anlaş­masının kapatılmasını öncelik­lendireceği konuşuluyor.

Otomobil üreticileri, ülkenin elektrikli tarifelerindeki her­hangi bir kesintiyi 2029’a kadar ertelemesi ve ardından yaklaşık %100’den %30’a kadar aşamalı bir indirim yapmasını bekliyor. Diğer taraftan Çin elektrikli araç­larına yönelik yeni ABD ve Avru­pa tarifeleri Güney Koreli üreti­ciler için pazar fırsatları yarattı. Güney Kore elektrikli araç ihra­catı Çin hacimlerinin gerisinde kalırken, üreticiler tasarım, per­formans, güvenlik ve şeffaflığa vurgu yaparak pazar payı kaza­nabilir gözüküyor. Bu nedenle, ABD ‘deki son düzenlemeler Gü­ney Koreli üreticilere fayda sağ­larken, Koreli üreticilerin başarı­sı, politika değişikliklerine uyum sağlamanın ötesinde teknolojik uzmanlıktan yararlanmaları ile aratabilecek gözüküyor.