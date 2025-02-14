Elektrikli araçlar ve teknoloji entegrasyonu: Yeni gelir modeli

Elektrikli mobiliteye geçiş hızla ilerlemeye devam ederek küresel enerji ve otomobil pazarlarını yeniden şekillendiriyor. 2025 yılın­da dünya çapında satılan her beş otomobilden birinin elektrikli olması bekleniyor.

Çin, son 10 yılda sektörün büyümesine yar­dımcı olmak için ağır sübvansiyonlar ve olumlu iç politikalar geliştirerek uzun süredir büyüme ve ihracatının temel itici gücü olarak elektrik­li araçlara odaklandı. Çin'in elektrikli araçlara kalkınma için kilit bir alan olarak kendini ada­ması sayesinde, ülkelerin elektrikli araçlara odağı artarken, ekosistemi oluşturan tüm sek­törler inovasyona katılıyor. Yapay zekanın yeni ekosistemin etkisiyle gelir yaratacağı hizmet­lerin öncülüğünün belirlenmesiyle özellikle teknoloji sektörü daha da öne çıkarıyor.

Teknoloji sektörüyle entegrasyon

Teknoloji derin entegrasyon, Çin elektrikli araç sektörünün yapay zeka özellikleriyle da­ha da kuvvetleniyor. Araç içi sistemlerde ses kontrolünden tutun, navigasyon hizmetleri için otomobil üreticilerine yüksek hassasiyet­li haritalama teknolojisi, işletim sistemi, diğer özelliklerin yanı sıra müzik, telefon ve mesaj­laşma hizmetlerine akıllı telefon benzeri eri­şim sağlanması bu derin entegrasyonun yeni ve gelişen ürünleri oldu. Aynı zamanda yeni doğan bir ekonomi modelini de temsil ediyor. Birçok teknoloji şirketi bu anlamda elektrikli araç üre­ticileri ile işbirliği yapıyor.

Elektrikli araç üreticileri aynı zamanda ken­di kendine sürüş yeteneklerini geliştirmek için de kıyasıya bir rekabet içinde iken, şirketler bu alanda lider olmak için ADAS sistemi, oto­matik pilot gibi otomobillerin şerit değiştir­me, sollama ve kendi kendine park etme gibi görevleri otomatik olarak gerçekleştirmesine olanak tanıyan sistemlere yatırım yapıyor.

Ay­nı zamanda bu tür sistemlerden toplanan sürüş verileri, şirketlerin bir sonraki dönüm nokta­sını, yani karmaşık kentsel alanlar da dahil ol­mak üzere tam otonom sürüşü hedefleyen da­ha gelişmiş modellerini besliyor. Pek çok rakip, insansız araç filolarını içerecek Robotaxi hiz­metleri için de planlar geliştiriyor.

Teknoloji şirketleri geleceğin araç üreticileri mi?

Bazı durumlarda teknoloji şirketleri elekt­rikli araçları kendileri geliştiriyor. Akıllı te­lefon üreticileri, elektrikli araç sektörüne gi­rerken, birkaçı ilk akıllı arabasını duyurdu. Teknoloji şirketleri geliştirdikleri bir işletim sistemini kullanan otomobilleri üretmek için otomobil üreticileriyle işbirliği yapıyor. Bu otomobiller, ülkelerinde elektrikli araç endüst­risinin iş birlikçi yaklaşımını temsil ediyor. Gerçek anlamda tekerlekli bir akıllı telefon: akıllı elektrikli araçlar.

Ucuzlayan elektrikli araçlar ve akıllı bataryalar dönüşümü hızlandıracak

Çin, lityum iyon pil ihracatının yüzde 50'sin­den fazlasını gerçekleştiriyor. Elektrikli araç üreticileri, 500 km'ye kadar menzile sahip, uy­gun maliyetli lityum demir fosfat bataryalara odaklanıyor.

Birçok Avrupa ülkesinde iyi bir şarj ağı ve hızlı şarja sahip elektrikli araçların 700 km'ye kadar menzile sahip daha pahalı lityum nikel manganez kobalt oksit (NMC) batarya­ya sahip olmasına rağmen Çin otomobillerinin hâlâ rekabetçi olmasını sağlıyor. Rakipler Çinli­lere benzer veya hatta daha geniş menzile sahip batarya sunarken, Çin batarya maliyetlerinde li­der konumda. Batarya, bir elektrikli aracın ma­liyetinin yüzde 40'ını oluşturduğundan, bu du­rum Çin bataryalarını kullanan elektrikli araç üreticilerine önemli fiyat avantajları sağlıyor.

2025 sonrası 5 yıllık strateji

2025 ve sonrasındaki 5 yıl için otomobil üre­ticileri stratejik olarak yüksek kalite ve güven­lik standartlarına ilişkin güçlü yanlarını orta­ya çıkararak güçlerini ortaya koyarken, diğer elektrikli araç üreticileriyle rekabet edebilmek için müşterileri yalnızca "araba" özellikleriy­le değil aynı zamanda "akıllı" özellikleriyle de nasıl çekeceklerini planlayacak.

Kendi ken­dine sürüş teknolojisi bazı pazarların yeni ca­zibesi haline geldikçe, sürüş deneyimini baş­lı başına bir keyif olarak satmaya bel bağlayan geleneksel otomobil şirketleri rekabet etmek­te zorlanabilir.Yazılımın saf "mekanik"ten da­ha fazla değer verdiği bir pazarda, daha çevik olmaları ve yazılıma daha fazla odaklanmaları gerekecek.

Otomotiv şirketlerinin ayrıca elekt­rikli araçları ortaklaşa üretmek için teknoloji şirketleri ile işbirliği yapmaları daha da öne çı­kacak. Teknoloji sektörüyle daha geniş iş birliği yoluyla yapay zeka destekli akıllı kokpit ve akıl­lı sürüş özelliklerine daha fazla bağlılık, elekt­rikli araçlarda inovasyonun hızlanmasına yar­dımcı olacak.