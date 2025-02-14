Elektrikli araçlar ve teknoloji entegrasyonu: Yeni gelir modeli
Elektrikli mobiliteye geçiş hızla ilerlemeye devam ederek küresel enerji ve otomobil pazarlarını yeniden şekillendiriyor. 2025 yılında dünya çapında satılan her beş otomobilden birinin elektrikli olması bekleniyor.
Çin, son 10 yılda sektörün büyümesine yardımcı olmak için ağır sübvansiyonlar ve olumlu iç politikalar geliştirerek uzun süredir büyüme ve ihracatının temel itici gücü olarak elektrikli araçlara odaklandı. Çin'in elektrikli araçlara kalkınma için kilit bir alan olarak kendini adaması sayesinde, ülkelerin elektrikli araçlara odağı artarken, ekosistemi oluşturan tüm sektörler inovasyona katılıyor. Yapay zekanın yeni ekosistemin etkisiyle gelir yaratacağı hizmetlerin öncülüğünün belirlenmesiyle özellikle teknoloji sektörü daha da öne çıkarıyor.
Teknoloji sektörüyle entegrasyon
Teknoloji derin entegrasyon, Çin elektrikli araç sektörünün yapay zeka özellikleriyle daha da kuvvetleniyor. Araç içi sistemlerde ses kontrolünden tutun, navigasyon hizmetleri için otomobil üreticilerine yüksek hassasiyetli haritalama teknolojisi, işletim sistemi, diğer özelliklerin yanı sıra müzik, telefon ve mesajlaşma hizmetlerine akıllı telefon benzeri erişim sağlanması bu derin entegrasyonun yeni ve gelişen ürünleri oldu. Aynı zamanda yeni doğan bir ekonomi modelini de temsil ediyor. Birçok teknoloji şirketi bu anlamda elektrikli araç üreticileri ile işbirliği yapıyor.
Elektrikli araç üreticileri aynı zamanda kendi kendine sürüş yeteneklerini geliştirmek için de kıyasıya bir rekabet içinde iken, şirketler bu alanda lider olmak için ADAS sistemi, otomatik pilot gibi otomobillerin şerit değiştirme, sollama ve kendi kendine park etme gibi görevleri otomatik olarak gerçekleştirmesine olanak tanıyan sistemlere yatırım yapıyor.
Aynı zamanda bu tür sistemlerden toplanan sürüş verileri, şirketlerin bir sonraki dönüm noktasını, yani karmaşık kentsel alanlar da dahil olmak üzere tam otonom sürüşü hedefleyen daha gelişmiş modellerini besliyor. Pek çok rakip, insansız araç filolarını içerecek Robotaxi hizmetleri için de planlar geliştiriyor.
Teknoloji şirketleri geleceğin araç üreticileri mi?
Bazı durumlarda teknoloji şirketleri elektrikli araçları kendileri geliştiriyor. Akıllı telefon üreticileri, elektrikli araç sektörüne girerken, birkaçı ilk akıllı arabasını duyurdu. Teknoloji şirketleri geliştirdikleri bir işletim sistemini kullanan otomobilleri üretmek için otomobil üreticileriyle işbirliği yapıyor. Bu otomobiller, ülkelerinde elektrikli araç endüstrisinin iş birlikçi yaklaşımını temsil ediyor. Gerçek anlamda tekerlekli bir akıllı telefon: akıllı elektrikli araçlar.
Ucuzlayan elektrikli araçlar ve akıllı bataryalar dönüşümü hızlandıracak
Çin, lityum iyon pil ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştiriyor. Elektrikli araç üreticileri, 500 km'ye kadar menzile sahip, uygun maliyetli lityum demir fosfat bataryalara odaklanıyor.
Birçok Avrupa ülkesinde iyi bir şarj ağı ve hızlı şarja sahip elektrikli araçların 700 km'ye kadar menzile sahip daha pahalı lityum nikel manganez kobalt oksit (NMC) bataryaya sahip olmasına rağmen Çin otomobillerinin hâlâ rekabetçi olmasını sağlıyor. Rakipler Çinlilere benzer veya hatta daha geniş menzile sahip batarya sunarken, Çin batarya maliyetlerinde lider konumda. Batarya, bir elektrikli aracın maliyetinin yüzde 40'ını oluşturduğundan, bu durum Çin bataryalarını kullanan elektrikli araç üreticilerine önemli fiyat avantajları sağlıyor.
2025 sonrası 5 yıllık strateji
2025 ve sonrasındaki 5 yıl için otomobil üreticileri stratejik olarak yüksek kalite ve güvenlik standartlarına ilişkin güçlü yanlarını ortaya çıkararak güçlerini ortaya koyarken, diğer elektrikli araç üreticileriyle rekabet edebilmek için müşterileri yalnızca "araba" özellikleriyle değil aynı zamanda "akıllı" özellikleriyle de nasıl çekeceklerini planlayacak.
Kendi kendine sürüş teknolojisi bazı pazarların yeni cazibesi haline geldikçe, sürüş deneyimini başlı başına bir keyif olarak satmaya bel bağlayan geleneksel otomobil şirketleri rekabet etmekte zorlanabilir.Yazılımın saf "mekanik"ten daha fazla değer verdiği bir pazarda, daha çevik olmaları ve yazılıma daha fazla odaklanmaları gerekecek.
Otomotiv şirketlerinin ayrıca elektrikli araçları ortaklaşa üretmek için teknoloji şirketleri ile işbirliği yapmaları daha da öne çıkacak. Teknoloji sektörüyle daha geniş iş birliği yoluyla yapay zeka destekli akıllı kokpit ve akıllı sürüş özelliklerine daha fazla bağlılık, elektrikli araçlarda inovasyonun hızlanmasına yardımcı olacak.