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Elektrikli araçlarda yeni gündem: Bakır ve gümrük vergileri

Koray ÖZTOPÇU
Koray ÖZTOPÇU Mobilitiye Doğru koray.oztopcu@dunya.com

Bakır, elektrikli araç­ların temel bir mal­zeme bileşeni olup, da­yanıklılığı, işlenebilirli­ği, güvenilirliği ve üstün elektriksel iletkenliği ne­deniyle elektrik motor­larında, bataryalarda, in­vertörlerde, kablolama­da ve şarj istasyonlarında kullanılır.

ABD’nin bakır ithalatına %50 gümrük vergisi uygulama adımı, otomobil üreticilerinin ve teda­rikçilerinin sınır vergilerini ve ar­tan maliyetleri karşılamasını da­ha da zorlaştırabileceği için dünya otomotiv sektöründe endişe yara­tıyor. Yöneticiler ve sektör uzman­ları, vergilerin tek başına yönetile­bilir olabileceğini, ancak otomobil üretiminde hayati önem taşıyan kırmızı metalin, özellikle kablo demetlerinde ve elektrikli araçla­rın motorlarında kullanılanların fiyatlarının rekor seviyelere ulaş­tığını belirtiyor.

Uluslararası Bakır Birliği (ICA) tarafından yaptırılan yeni bir araştırmaya göre, bakır tale­bi önümüzdeki on yılda büyüyen elektrikli araç pazarından önem­li ölçüde etkilenecek. Ulaşımın elektrifikasyonunda ve enerji de­polamanın entegrasyonunda ba­kır yoğunluğu artarken, bakırın elektrikli araç teknolojisinde oy­nadığı önemli rol daha da artacak.

Tüm elektrikli araç türleri önemli miktarda bakır içerirken, bakır, bataryalarda, sargılarda ve elektrik motorlarında, kablolama­da ve şarj altyapısında kullanılır. Elektrikli araçlara olan talebin, teknolojik gelişmeler, artan satın alınabilirlik ve daha fazla elektrik­li şarj cihazının yaygınlaşmasıyla birlikte önümüzdeki on yıl içinde önemli bir artış göstermesi bekle­nirken, bu artış, bakıra olan tale­bin artmasına neden olacak, bakı­rın e-mobilitedeki kullanımı, ye­nilenebilir enerjiden yararlanmak için bakırla çalışan güneş panel­leri kullanan enerjiden bağımsız araçların ortaya çıkmasıyla daha da artabilir.

Elektrikli araçlarda bakır kullanımı

Her elektrikli araç türü, içten yanmalı motorlu geleneksel araç­lara göre önemli ölçüde daha fazla bakır kullanır. İçten yanmalı mo­torlu araçlarda 23 kg, hibrit araç­larda 40 kg, şarj edilebilir hibrit elektrikli araçlarda 60 kg,elektrik­li araçlarda 83 kg bakır bulunur­ken, araçlar büyüdükçe bu rakam artmaktadır. Elektrikli otobüs 224–369 kg bakır bulunur ve ba­tarya boyutuna bağlı olarak artar.

Elektrikli araç pazarı ve bakır üzerindeki etkisi

2027 yılına kadar, 27 milyon elektrikli aracın yollarda olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, elekt­rikli araçlardaki bakır talebini 2027’de 1,74 milyon tona çıkarma­sı bekleniyor. Ayrıca, her elektrikli araç şarj cihazı 0,7 kg bakır ekleye­cek. Hızlı şarj cihazlarının her bi­ri 8 kg’a kadar bakır ekleyebiliyor.

Amerikalı üreticiler, iç talebin yaklaşık yarısını oluşturan bakır ithalatına büyük ölçüde bağımlı olmaya devam ediyor. ABD bakır üretimini artırmanın ulusal gü­venlik için bir öncelik olması ge­rektiğini ve 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek gümrük vergisinin büyü­meyi teşvik edeceğini açıklarken, bakır madenleri ve rafinerileri­nin inşası yıllar alıyor. Bu arada, bu düzenlemelerle otomotiv üre­ticileri ithal edilen bakırı daha pa­halı fiyatlarla satın almaya devam etmek zorunda kalabilir. Otomo­tiv üreticileri girdi maliyetlerinin artması nedeniyle üretimi azalt­tıkça, pahalı bakır talep yıkımına neden olabilir düşüncesi hakim olurken, %50’lik bir gümrük ver­gisinin sürdürülebilir olmayaca­ğı da genel görüşler arasında yer alıyor.

ABD Jeoloji Araştırmaları Ku­rumu’na göre, ABD geçen yıl yak­laşık 1,1 milyon ton bakır üretti; bu, küresel olarak üretilen 23 mil­yon tonun yaklaşık %5’ine denk geliyor. Uzmanlar, ABD’deki bakır üretimi son on yılda %20 düştüğü­nü ve yeni madenlerin inşasının, kısmen uzun izin süreçleri nede­niyle, neredeyse otuz yıl sürebile­ceğini ve bu nedenle üretimi artır­manın kolay olmayacak.

ABD’de bir zamanlar yerleşim bölgesi olarak kullanılan yaklaşık 6.000 dönümlük eski Arizona ta­rım arazisi, on yıldan uzun bir sü­redir ABD’nin ilk büyük yeni ba­kır madenine ev sahipliği yapma potansiyeline sahip olarak görü­lüyor. Gümrük tarifeleri olmasa bile, veri merkezleri, yenilenebi­lir enerji tesisleri ve elektrikli oto­mobiller inşa etme yönündeki ta­lebin artması nedeniyle bakır fi­yatlarının artması bekleniyor. Daha pahalı bakır, otomobillerden elektroniğe ve ev yapımına kadar her şeyin üretim maliyetini artıra­caktır. Evlerimizde elektrik tesi­satı, sıhhi tesisat ve ev aletleri ara­sında yüzlerce kilo bakır bulunur.

Gümrük vergisinin gerekçe­si olarak bakırın yarı iletkenler­de, uçaklarda, gemilerde, mühim­matlarda, radar sistemlerinde ve diğer askeri araçlarda da kullanı­lıyor. Bakır, elektrikli mobilite ile çipler, bataryalarla beraber ülke­lerin hakim olacağı bir endüstrisi malzemesi olacak.

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