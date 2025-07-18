Elektrikli araçlarda yeni gündem: Bakır ve gümrük vergileri
Bakır, elektrikli araçların temel bir malzeme bileşeni olup, dayanıklılığı, işlenebilirliği, güvenilirliği ve üstün elektriksel iletkenliği nedeniyle elektrik motorlarında, bataryalarda, invertörlerde, kablolamada ve şarj istasyonlarında kullanılır.
ABD’nin bakır ithalatına %50 gümrük vergisi uygulama adımı, otomobil üreticilerinin ve tedarikçilerinin sınır vergilerini ve artan maliyetleri karşılamasını daha da zorlaştırabileceği için dünya otomotiv sektöründe endişe yaratıyor. Yöneticiler ve sektör uzmanları, vergilerin tek başına yönetilebilir olabileceğini, ancak otomobil üretiminde hayati önem taşıyan kırmızı metalin, özellikle kablo demetlerinde ve elektrikli araçların motorlarında kullanılanların fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığını belirtiyor.
Uluslararası Bakır Birliği (ICA) tarafından yaptırılan yeni bir araştırmaya göre, bakır talebi önümüzdeki on yılda büyüyen elektrikli araç pazarından önemli ölçüde etkilenecek. Ulaşımın elektrifikasyonunda ve enerji depolamanın entegrasyonunda bakır yoğunluğu artarken, bakırın elektrikli araç teknolojisinde oynadığı önemli rol daha da artacak.
Tüm elektrikli araç türleri önemli miktarda bakır içerirken, bakır, bataryalarda, sargılarda ve elektrik motorlarında, kablolamada ve şarj altyapısında kullanılır. Elektrikli araçlara olan talebin, teknolojik gelişmeler, artan satın alınabilirlik ve daha fazla elektrikli şarj cihazının yaygınlaşmasıyla birlikte önümüzdeki on yıl içinde önemli bir artış göstermesi beklenirken, bu artış, bakıra olan talebin artmasına neden olacak, bakırın e-mobilitedeki kullanımı, yenilenebilir enerjiden yararlanmak için bakırla çalışan güneş panelleri kullanan enerjiden bağımsız araçların ortaya çıkmasıyla daha da artabilir.
Elektrikli araçlarda bakır kullanımı
Her elektrikli araç türü, içten yanmalı motorlu geleneksel araçlara göre önemli ölçüde daha fazla bakır kullanır. İçten yanmalı motorlu araçlarda 23 kg, hibrit araçlarda 40 kg, şarj edilebilir hibrit elektrikli araçlarda 60 kg,elektrikli araçlarda 83 kg bakır bulunurken, araçlar büyüdükçe bu rakam artmaktadır. Elektrikli otobüs 224–369 kg bakır bulunur ve batarya boyutuna bağlı olarak artar.
Elektrikli araç pazarı ve bakır üzerindeki etkisi
2027 yılına kadar, 27 milyon elektrikli aracın yollarda olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, elektrikli araçlardaki bakır talebini 2027’de 1,74 milyon tona çıkarması bekleniyor. Ayrıca, her elektrikli araç şarj cihazı 0,7 kg bakır ekleyecek. Hızlı şarj cihazlarının her biri 8 kg’a kadar bakır ekleyebiliyor.
Amerikalı üreticiler, iç talebin yaklaşık yarısını oluşturan bakır ithalatına büyük ölçüde bağımlı olmaya devam ediyor. ABD bakır üretimini artırmanın ulusal güvenlik için bir öncelik olması gerektiğini ve 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek gümrük vergisinin büyümeyi teşvik edeceğini açıklarken, bakır madenleri ve rafinerilerinin inşası yıllar alıyor. Bu arada, bu düzenlemelerle otomotiv üreticileri ithal edilen bakırı daha pahalı fiyatlarla satın almaya devam etmek zorunda kalabilir. Otomotiv üreticileri girdi maliyetlerinin artması nedeniyle üretimi azalttıkça, pahalı bakır talep yıkımına neden olabilir düşüncesi hakim olurken, %50’lik bir gümrük vergisinin sürdürülebilir olmayacağı da genel görüşler arasında yer alıyor.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na göre, ABD geçen yıl yaklaşık 1,1 milyon ton bakır üretti; bu, küresel olarak üretilen 23 milyon tonun yaklaşık %5’ine denk geliyor. Uzmanlar, ABD’deki bakır üretimi son on yılda %20 düştüğünü ve yeni madenlerin inşasının, kısmen uzun izin süreçleri nedeniyle, neredeyse otuz yıl sürebileceğini ve bu nedenle üretimi artırmanın kolay olmayacak.
ABD’de bir zamanlar yerleşim bölgesi olarak kullanılan yaklaşık 6.000 dönümlük eski Arizona tarım arazisi, on yıldan uzun bir süredir ABD’nin ilk büyük yeni bakır madenine ev sahipliği yapma potansiyeline sahip olarak görülüyor. Gümrük tarifeleri olmasa bile, veri merkezleri, yenilenebilir enerji tesisleri ve elektrikli otomobiller inşa etme yönündeki talebin artması nedeniyle bakır fiyatlarının artması bekleniyor. Daha pahalı bakır, otomobillerden elektroniğe ve ev yapımına kadar her şeyin üretim maliyetini artıracaktır. Evlerimizde elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve ev aletleri arasında yüzlerce kilo bakır bulunur.
Gümrük vergisinin gerekçesi olarak bakırın yarı iletkenlerde, uçaklarda, gemilerde, mühimmatlarda, radar sistemlerinde ve diğer askeri araçlarda da kullanılıyor. Bakır, elektrikli mobilite ile çipler, bataryalarla beraber ülkelerin hakim olacağı bir endüstrisi malzemesi olacak.