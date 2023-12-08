Elektrikli araçların küresel satışlardaki payı artıyor

Elektrikli otomobiller yaygınlaşmaya başladı. Şarj istasyonların artması ve ülkelerin destekleriyle hem bireysel hem de tüzel müşterilerin dönüşümü hızlanıyor.

Batarya malzeme fiyatlarındaki düşüş eğiliminin devam etmesi, üreticilerin üretim hacmini artırmaya çalışması, Çinli markaların Avrupa ve tüm kıtalarda pazar payı için baskı yapması ve yerleşik şirketlerin pazar konumlarını koruma isteği nedeniyle fiyat rekabeti de yoğunlaştı.

Daha küçük ve daha ucuz modellerin piyasaya sürülmesi geçişin ilerlemesine yardımcı olurken, büyük otomotiv üreticileri, daha uygun fiyatlı otomobillerin piyasaya sürüleceğini duyurdu. Elektrifikasyona yönelik artan eğilimin 2024'te genel olarak devam etmesini bekliyoruz ancak muhtemelen biraz daha yavaş bir hızda, bölgesel ve ulusal pazarlar arasında değişen derecelerde olacak.

Piyasalar elektrikli araçlara kayarken tedarik zinciri ortakları da ciddi değişikliklerle karşı karşıya kalıyor

Endüstri açısından bakıldığında, otomobil ve otomobil parçası üreticileri de geçiş sürecinden geçiyor. Politika ve strateji açısından göreceli bir fikir birliği olmasına rağmen geçiş süreci hızlı ilerliyor.

Elektrifikasyonun 2024 yılında otomotiv ve otomobil parçası üreticileri için temel operasyonel odak alanlarından biri olması ve önümüzdeki 10 yıl durumun bu şekilde kalması öngörülüyor. Ayrıca otonom sürüş ve katı hal pilleri de dahil olmak üzere başka teknolojik gelişmelerin elektrifikasyon süreci ve endüstri ortamı üzerinde bir etkisi olup olmayacağını da göreceğiz. Tam ölçekli bir elektrikli ürün portföyünün geliştirilmesinin yanı sıra, üretim yeniliklerinin de otomotiv tedarik zincirini etkileyecek.

Ticari tedarik zincirleri de korumacılık ve Avrupa Komisyonu'nun Kritik Hammadde Yasası gibi yeni düzenlemelerinin devreye girmesiyle ve son zamanlarda yaşanan tedarik kesintilerinden öğrenilen derslerle birlikte yeni bir jeopolitik gerçeklik ortamında yeniden ayarlanacak. Bu değişen ekosistem adımlarında, ülkeler pazarı yakından izleyerek, ekosistem yatırımlarını yapıyorlar.

Elektrikli araçlar, geçen yıl küresel otomobil satışlarının %10'unu oluşturdu, bu, 2030'a kadar dört katına çıkabilir

Elektrikli araçların toplam küresel satışı, bir önceki yıla göre yüzde 68 artışla yaklaşık 7,8 milyon adede ulaştı. Diğer bir ifadeyle 2022'de küresel otomobil satışlarının %10'unu oluşturdu. Bazı araştırmacılar, EV endüstrisinin pazar payının 2030 yılına kadar ikiye hatta dört katına çıkacağını tahmin ediyor.

Yeni satın alımlarda elektrikli araçlar Çin'deki otomobil satışlarının %25’ini, Avrupa'da %14.8'ini, ABD’de %7.9’unu temsil etti. Ülkemizde de 2023 yılı ilk 11 ayında elektrikli otomobil satışları 60 bin 101 adetle toplam satışların %yüzde 7,1’i olurken, kasım ayında art arda dördüncü defa otomobil pazarından yüzde 10'un üzerinde pay aldı.

E-mobilite ile elektrikli araçlarda alışmamız gereken terimler

ECV = Elektrikle Şarj Edilebilen Araçlar; BEV = Akülü Elektrikli Araçlar; PHEV = Plug-in Hibrit Elektrikli Araçlar olarak ifade ediliyor.

“Plug-in Hibritler” tamamen elektriğe dayanan elektrikli arabaların aksine, elektrik motoru ile benzinli motoru bir araya getiriyor. Geleneksel hibritlerin aksine, bataryaları prize takılarak şarj edilebiliyor. Tamamen elektrikli (BEV) bir otomobil ise yalnızca elektrikle çalışmasıyla öne çıkıyor. Sektörün genel anlamda elektrikli araçlarla büyüyeceği öngörülüyor.

Avrupa’da 2030'daki toplam elektrikli araç sayısının 47,7 milyon adet olması beklenirken (34,4 milyon BEV ve 13,7 milyon PHEV), Avrupa Komisyonu tarafından 2030 yılına kadar Avrupa’da 3,9 milyon şarj noktası hedefleniyor. Dünyada bağlantılı elektrikli araç pazar büyüklüğünün, kablosuz iletişim yatırımları ve imkânlarının da artmasıyla, 2028’de 191,9 milyar dolara ulaşacağı düşünülüyor.