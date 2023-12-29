Elektrikli araçlarla üretimde oluşan yeni denge

2030 yılına kadar küresel olarak satı­lan yeni araçların yaklaşık %50'si­nin elektrikli araçlardan oluşacağı tahmin ediliyor. Global içten yanmalı araç üreticileri, elektrikli araçlara yönelik pa­zar değişikliklerine hızlı bir şekilde uyum sağlamak için Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapmayı sürdürüyor.

Global adımlarda değişen üretim merkezleri

Asya merkezli üretilen elektrikli araçlar Avrupa, Avustralya ve Güneydoğu Asya'da yaygınlaşırken, 2030 yılına gelindiğinde Çinli otomobil üreticilerinin küresel pa­zardaki paylarını ikiye katlayarak %17'den %33'e çıkarması ve Avrupalı üreticilerden büyük pazar payı alması bekleniyor.

Çin, dünyadaki elektrikli araçların 2022’de yüzde 60'ını üretti. 2023’te üre­timin 8 milyon adede, yani Çin'de satılan tüm otomobillerin yüzde %25'ine ulaşma­sı bekleniyor. Buna karşılık Avrupa Birli­ği'nde bu oran %22, ABD’de yüzde %6 ve Japonya'da ise yüzde %3 seviyelerinde yer alıyor.

Dünya otomotiv üretiminde hakimiyet baskısı devam ediyor

2023 yılının ilk 11 ayında Çin’in araç üre­timi yıllık %10 artışla 27,1 milyon adete ulaştı.

Kasım ayında ülkenin araç ihracatı yıllık %46,3 artışla 482 bin adede, Ocak-Kasım döneminde yıllık %58,4 artışla 4,41 milyon adede ulaştı.

Çin'deki otomobil üreticileri bu yılın ilk 10 ayında 3,92 milyon, Japonya 3,59 mil­yon araç ihraç etti. 2023 ilk 11 ayında bir önceki döneme göre %90 artışla yaklaşık 1 milyon elektrikli model ihraç edildi. Top­lam araç ihracatının dörtte birini oluştur­du. Çin, elektrikli araçlara yönelik artan küresel iştahın etkisiyle bu yıl Japonya'yı da geçerek dünyanın en büyük otomobil ih­racatçısı oldu.

2024 elektrikli araçların yılı

Otomobil üreticileri, 2024 yılında 16,7 milyon bataryalı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satılmasını bekliyor. 2024’ün ilk çeyreğinde ise tüketicilerin 5 milyondan fazla akülü elektrikli ve şarjlı hibrit araç sa­tın alacağı düşünülüyor.

ABD’de elektrikli araç satışlarının 2023’de %47 büyümesi beklenirken, 2024’te %32 oranında artması bekleniyor. Tüketicilerin %38'i bir sonraki araç alım­larında elektrikli araç almayı düşünüyor. 2023 yılında elektrikli araçların Ameri­ka Birleşik Devletleri'ndeki tüm otomobil satışlarının %5,7'sini oluşturması bekle­niyor.2028 yılına gelindiğinde elektrikli araçlar ABD'deki tüm otomobil satışları­nın %17'sinden fazlasını oluşturabilir.

Avrupa Birliği ülkelerinde otomotiv sa­tışlarının 2024’te yavaşlaması beklenir­ken, elektrikli araç pazar payında keskin bir artışa neden olacağı düşünülüyor.

ACEA, tahmininde AB'nin yeni otomobil satışlarının 2023'teki yüzde 12'ye kıyasla 2024'te yalnızca yüzde 2,5 artacağı öngö­rülüyor. Bataryalı elektrikli araç satışla­rının pazar payının 2023’te yüzde 14'ten 14,5'e, 2024’te de yaklaşık yüzde 20'ye çı­kacağını öngörüyor.

Çinli merkezli markaların 2030 yılına kadar Çin pazarının %65'ini oluşturacağı öngörülüyor. 2050 yılına kadar hedef ise yılda 50 milyon adet araç.

Avrupa Birliği Asya ihracatı için önemli bir pazar

Çin'in otomobil ihracatının en önemli noktası araçlarını AB'ye göndermek için ABD'nin talep ettiği %27,5'e kıyasla %10 ithalat vergisi ödemesine rağmen, Avru­pa'da, elektrikli araç satışları hızla artıyor. Çin, bu yılın ilk 10 ayında Avrupa'ya top­lam 1,63 milyon araç ihraç ederek geçen yı­lın aynı dönemine göre %147 artış gösterdi.

AB, elektrikli araçları hem düşük vergi hem de 2035 yılına kadar yeni içten yanma­lı motorlu otomobillerin satışını yasakla­ma kararıyla güçlü kılmaya devam edecek. Çinli otomobil üreticilerinin artan rekabe­tinin bir sonucu olarak, Avrupalı otomobil üreticilerinin, yasağın yürürlüğe girmesin­den sonra kârlılık nedeniyle 2024 yılı üre­tim planları merak ediliyor.