Elektrikli araçlarla üretimde oluşan yeni denge
2030 yılına kadar küresel olarak satılan yeni araçların yaklaşık %50'sinin elektrikli araçlardan oluşacağı tahmin ediliyor. Global içten yanmalı araç üreticileri, elektrikli araçlara yönelik pazar değişikliklerine hızlı bir şekilde uyum sağlamak için Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapmayı sürdürüyor.
Global adımlarda değişen üretim merkezleri
Asya merkezli üretilen elektrikli araçlar Avrupa, Avustralya ve Güneydoğu Asya'da yaygınlaşırken, 2030 yılına gelindiğinde Çinli otomobil üreticilerinin küresel pazardaki paylarını ikiye katlayarak %17'den %33'e çıkarması ve Avrupalı üreticilerden büyük pazar payı alması bekleniyor.
Çin, dünyadaki elektrikli araçların 2022’de yüzde 60'ını üretti. 2023’te üretimin 8 milyon adede, yani Çin'de satılan tüm otomobillerin yüzde %25'ine ulaşması bekleniyor. Buna karşılık Avrupa Birliği'nde bu oran %22, ABD’de yüzde %6 ve Japonya'da ise yüzde %3 seviyelerinde yer alıyor.
Dünya otomotiv üretiminde hakimiyet baskısı devam ediyor
2023 yılının ilk 11 ayında Çin’in araç üretimi yıllık %10 artışla 27,1 milyon adete ulaştı.
Kasım ayında ülkenin araç ihracatı yıllık %46,3 artışla 482 bin adede, Ocak-Kasım döneminde yıllık %58,4 artışla 4,41 milyon adede ulaştı.
Çin'deki otomobil üreticileri bu yılın ilk 10 ayında 3,92 milyon, Japonya 3,59 milyon araç ihraç etti. 2023 ilk 11 ayında bir önceki döneme göre %90 artışla yaklaşık 1 milyon elektrikli model ihraç edildi. Toplam araç ihracatının dörtte birini oluşturdu. Çin, elektrikli araçlara yönelik artan küresel iştahın etkisiyle bu yıl Japonya'yı da geçerek dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı oldu.
2024 elektrikli araçların yılı
Otomobil üreticileri, 2024 yılında 16,7 milyon bataryalı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satılmasını bekliyor. 2024’ün ilk çeyreğinde ise tüketicilerin 5 milyondan fazla akülü elektrikli ve şarjlı hibrit araç satın alacağı düşünülüyor.
ABD’de elektrikli araç satışlarının 2023’de %47 büyümesi beklenirken, 2024’te %32 oranında artması bekleniyor. Tüketicilerin %38'i bir sonraki araç alımlarında elektrikli araç almayı düşünüyor. 2023 yılında elektrikli araçların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm otomobil satışlarının %5,7'sini oluşturması bekleniyor.2028 yılına gelindiğinde elektrikli araçlar ABD'deki tüm otomobil satışlarının %17'sinden fazlasını oluşturabilir.
Avrupa Birliği ülkelerinde otomotiv satışlarının 2024’te yavaşlaması beklenirken, elektrikli araç pazar payında keskin bir artışa neden olacağı düşünülüyor.
ACEA, tahmininde AB'nin yeni otomobil satışlarının 2023'teki yüzde 12'ye kıyasla 2024'te yalnızca yüzde 2,5 artacağı öngörülüyor. Bataryalı elektrikli araç satışlarının pazar payının 2023’te yüzde 14'ten 14,5'e, 2024’te de yaklaşık yüzde 20'ye çıkacağını öngörüyor.
Çinli merkezli markaların 2030 yılına kadar Çin pazarının %65'ini oluşturacağı öngörülüyor. 2050 yılına kadar hedef ise yılda 50 milyon adet araç.
Avrupa Birliği Asya ihracatı için önemli bir pazar
Çin'in otomobil ihracatının en önemli noktası araçlarını AB'ye göndermek için ABD'nin talep ettiği %27,5'e kıyasla %10 ithalat vergisi ödemesine rağmen, Avrupa'da, elektrikli araç satışları hızla artıyor. Çin, bu yılın ilk 10 ayında Avrupa'ya toplam 1,63 milyon araç ihraç ederek geçen yılın aynı dönemine göre %147 artış gösterdi.
AB, elektrikli araçları hem düşük vergi hem de 2035 yılına kadar yeni içten yanmalı motorlu otomobillerin satışını yasaklama kararıyla güçlü kılmaya devam edecek. Çinli otomobil üreticilerinin artan rekabetinin bir sonucu olarak, Avrupalı otomobil üreticilerinin, yasağın yürürlüğe girmesinden sonra kârlılık nedeniyle 2024 yılı üretim planları merak ediliyor.