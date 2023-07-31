Elindekini kullanamamak

Son dönemde elektrikli otomobiller pıtrak gibi. Şarj istasyonları kalabalık, tabi şarj istasyonunu park noktası sanıp arabasını park eden zihni sinirlerden bahsetmiyorum.

Elektrikli otomobil müşterisi artıyor, Tesla ile birlikte pek çok şey de değişti, uzaktan otomobilin klimasını açmak, kapatmak, müziği değiştirmek, koltuğu ısıtmak, şarj durumunu kontrol etmek gibi saymadığım bir dolu özellik var.

Üstüne üstlük otomobiller tıpkı cep telefonları gibi buluttan güncelleniyor. Peki güncelleniyor mu? Maalesef sim kartı sorunları bir türlü çözüm bulamadı, pek çok akıllı otomobil, özellikle de elektrikliler etrafa boş boş bakan insanlar gibi. Güncellenemiyor, yeteneklerini sergileyemiyor, bu dönem için basit olan entegrasyonu bir türlü yaşayamıyoruz.

Çok para verip otomobil almaya çalıştığımız yetmiyormuş gibi, sim kartı sorunları nedeniyle verilen paranın karşılığını da alamıyoruz. Yani aklını kullanamayan otomobillerimiz var. Acilen bu sorunların çözülmesi lazım. İnternetle bu kadar entegre sistemlerin hayatımızda olması elzem. 2023’te hala sim kartların Almanya’ya gidip geliyor oluşuna aklım almıyor. Bu haftanın bir diğer aklımda kalan konusu da şarj istasyonu ağının yaygınlığı?

Ben de artık bir elektrikli otomobil kullanıcısı oldum dolayısıyla test araçlarıyla geçen günlerimden daha çoğunu farklı bir bakışla geçiriyorum. İlk temel sorun sanki bazı şarj markaları henüz hazır değil, 1 aylık Wallbox sıraları kulağıma geldi. fiyatlar orda da çok artmış, yani siz otomobilinizi alırken şarj istasyonunu da hallederim diye düşünüyorsunuz ama biraz beklemeniz gerekebilir.

Bu sürele şimdilik çok değil. Öte yandan uzun süredir merak ettiğim Shell Trugo ortaklığı istasyonların da eli kulağında. Akaryakıt markalarının bu konudaki girişimleri çok önemli çünkü geleneksel müşteri hala istasyona gidiyor, istasyonlar ciddi cafelere dönmüş durumda. Bu arada deprem bölgesi Hatay’a destek olmaya devam eden, oradaki lokal üreticileri destekleyen Shell ekibine de koca bir alkış daha