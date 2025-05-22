Emekli ve memurların enflasyon farkları ve bayram ikramiyeleri

2025 yılının ilk altı aylık enflasyon farkı Temmuz ayında memur ve emekli ay­lıklarına yansıtılacak.

Ocak ayında %5.03, şubat %2.27, mart %2.46, nisan %3 TÜİK enflasyon verileri­ni açıklamıştı. Mayıs ve Haziran ayı enflas­yon beklentileri Piyasa Katılımcı Anketine göre Mayıs ayında %2.36, Haziran ayında ise %1.77 gibi ortalama enflasyon beklen­tisi oluşmuş durumda. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında % 18.09, memur ve memur emeklilerine ise ortalama %16.97 gibi bir enflasyon farkı çı­kacak.

Emeklilere yüzde 17-18 fark

Memurların toplu sözleşme ile belirle­nen 2025 yılı 1.dönem %6, ikinci dönem için %5 zam oranlarına göre ocak ayında verilen %6 enflasyon farkı hesaplanırken düşülecek ve %5 eklenecek bu durumda da memur ve memur emeklilerine SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha düşük bir fark çıkacak.

2026-2027 ve 2028-2029 yılarında me­mur ve memur emeklilerine verilecek top­lu sözleşme zam oranları bu yıl Ağustos ayında belirlenecek. 2026 yılının 1.döne­minde belirlenecek zam oranı memurların 2026 Ocak enflasyon farkını belirleyecek.

Emeklilere ayrıca seyyanen zam, intibak ya da refah payı verilmez ise memur ve me­mur emeklileri ortalama %17, SSK ve Bağ- Kur emeklileri de %18 oranında fark alacak gibi gözüküyor.

Emeklilere bu oranlarda artış yapılır ise;

En düşük emekli aylığı Temmuz Ayında 17.000 TL ile 17.250 TL arasında olur!

14.469 TL’nin üzerinde emekli aylığı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde %18 gi­bi fark oluşur.

Makas daha fazla açılacak

Temmuz ayında enflasyon farkı sonra­sında açlık ve yoksulluk sınırının altında kalanların sayısı daha da artacak gibi gözü­küyor.

TÜRK-İŞ’in nisan ayı açlık ve yoksulluk verilerine göre açlık sınırı 24.035TL, yok­sulluk sınırı ise 78.292 TL oldu. Mayıs ve haziran ayı enflasyonu sonrasında açlık ve yoksulluk sınırının daha çok artarak emek­li ve çalışanların gelirleri ile giderleri ara­sında makasın daha fazla açılacağını söyle­yebiliriz.

Bayram İkramiyeleri 2 Haziran tarihine kadar emeklilere ödenecek.

Bayram ikramiyesi 4.000TL olarak öde­necek ancak sadece 4.000TL’yi emekli ol­muş sağ olan emekliler alacak. Hayatını kaybedenlerin hak sahibi olarak dul eş ve çocuklarına bayram ikramiyesi 4.000TL olarak ödenmiyor.

Dul ve yetimlerde bayram ikramiyeleri emekli aylıklarından yararlandıkları hisse oranında ödeniyor. Yetim bir çocuk anne ya da babasından %12.5 hak sahibi olarak aylık alıyor ise bu kişiye bayram ikramiye­si 500 TL olarak ödeniyor. %25 hisseye sa­hip olan kişiye 1.000TL, %50 hisseye sahip hak sahibine 2.000 TL ve %75 hisseye sa­hip olan hak sahibine de 3.000 TL olarak bayram ikramiyesi ödenecek.