Emekli ve memurların enflasyon farkları ve bayram ikramiyeleri
2025 yılının ilk altı aylık enflasyon farkı Temmuz ayında memur ve emekli aylıklarına yansıtılacak.
Ocak ayında %5.03, şubat %2.27, mart %2.46, nisan %3 TÜİK enflasyon verilerini açıklamıştı. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentileri Piyasa Katılımcı Anketine göre Mayıs ayında %2.36, Haziran ayında ise %1.77 gibi ortalama enflasyon beklentisi oluşmuş durumda. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında % 18.09, memur ve memur emeklilerine ise ortalama %16.97 gibi bir enflasyon farkı çıkacak.
Emeklilere yüzde 17-18 fark
Memurların toplu sözleşme ile belirlenen 2025 yılı 1.dönem %6, ikinci dönem için %5 zam oranlarına göre ocak ayında verilen %6 enflasyon farkı hesaplanırken düşülecek ve %5 eklenecek bu durumda da memur ve memur emeklilerine SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha düşük bir fark çıkacak.
2026-2027 ve 2028-2029 yılarında memur ve memur emeklilerine verilecek toplu sözleşme zam oranları bu yıl Ağustos ayında belirlenecek. 2026 yılının 1.döneminde belirlenecek zam oranı memurların 2026 Ocak enflasyon farkını belirleyecek.
Emeklilere ayrıca seyyanen zam, intibak ya da refah payı verilmez ise memur ve memur emeklileri ortalama %17, SSK ve Bağ- Kur emeklileri de %18 oranında fark alacak gibi gözüküyor.
Emeklilere bu oranlarda artış yapılır ise;
En düşük emekli aylığı Temmuz Ayında 17.000 TL ile 17.250 TL arasında olur!
14.469 TL’nin üzerinde emekli aylığı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde %18 gibi fark oluşur.
Makas daha fazla açılacak
Temmuz ayında enflasyon farkı sonrasında açlık ve yoksulluk sınırının altında kalanların sayısı daha da artacak gibi gözüküyor.
TÜRK-İŞ’in nisan ayı açlık ve yoksulluk verilerine göre açlık sınırı 24.035TL, yoksulluk sınırı ise 78.292 TL oldu. Mayıs ve haziran ayı enflasyonu sonrasında açlık ve yoksulluk sınırının daha çok artarak emekli ve çalışanların gelirleri ile giderleri arasında makasın daha fazla açılacağını söyleyebiliriz.
Bayram İkramiyeleri 2 Haziran tarihine kadar emeklilere ödenecek.
Bayram ikramiyesi 4.000TL olarak ödenecek ancak sadece 4.000TL’yi emekli olmuş sağ olan emekliler alacak. Hayatını kaybedenlerin hak sahibi olarak dul eş ve çocuklarına bayram ikramiyesi 4.000TL olarak ödenmiyor.
Dul ve yetimlerde bayram ikramiyeleri emekli aylıklarından yararlandıkları hisse oranında ödeniyor. Yetim bir çocuk anne ya da babasından %12.5 hak sahibi olarak aylık alıyor ise bu kişiye bayram ikramiyesi 500 TL olarak ödeniyor. %25 hisseye sahip olan kişiye 1.000TL, %50 hisseye sahip hak sahibine 2.000 TL ve %75 hisseye sahip olan hak sahibine de 3.000 TL olarak bayram ikramiyesi ödenecek.