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Emeklilik sürecinde en çok yapılan hatalar

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik ozgur.erdursun@dunya.com

Ülkemizde emeklilik sistemi karmaşık bir yapıya sahiptir. Ne zaman emekli olacaksınız, hangi statüden emekli olacak­sınız bunları bilmeniz gerekir.

Emekli olacağınız tarihte tüm şartları ta­mamlamak yetmiyor ayrıca emeklilik için müracaatta bulunmanız gerekir. Emekli­lik için müracaatta bulunduğunuz ayı ta­kip eden aybaşından itibaren emekliliğiniz başlar. Emeklilik sürecinde işe başlama ta­rihi çok önemlidir.

İlk sigortalı olduğunuz tarih emeklilik şartlarınızı belirler.

Son ödenen 2520 gün ise hangi statüden emekli olacağınızı belirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2006’da tek ça­tı altında birleşti ancak emeklilikte 4/a es­ki SSK, 4/b eski Bağ-Kur ve 4/c eski Emek­li Sandığı ayrımı devam etmektedir.

8-9-1999 tarihine kadar sigortalı olan­lar EYT’lidir ancak 8-9-1999 tarihine ka­dar sigortalı olan herkes EYT’den yararla­namaz.

Son 2 bin 520 güne dikkat

8-9-1999 tarihine kadar sigorta başlan­gıcı olan ve SSK’da 5000-5975, Bağ-Kur ve Emekli Sandığında kadınlar 7200, erkekler 9000 günü tamamlayarak EYT’den yarar­lanarak emekli olabilirler ancak prim gün sayısı az olan kişiler SSK’dan 3600 günle, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından 5400 gün­le emekli olacaklar ise bu durumda olan ki­şiler için EYT’nin bir önemi yoktur. EYT yasası öncesi kendilerinden istenen yaş şartında bir değişiklik yapılmamıştır.

Emeklilik için prim gün sayısı SSK, Bağ- Kur ve Emekli Sandığında farklıdır. SGK tek çatı altında birleşmesinin bir önemi yoktur. Bu nedenle son 2 bin 520 güne dik­kat etmeyenler tabi yerindeyse bu işten çı­rak çıkarlar.

Yurtdışı borçlanması ile emekli olan­ların durumu bu süreçte çok önemlidir. EYT’li olup eksik gün sayısını 1 gün dahi yurtdışı borçlanması ile tamamlayanlar, emeklilik müracaatında bulunduklarında yurtdışında çalışmıyor, sosyal yardım ya da işsizlik maaşı olmuyor olmaları gere­kir. Ya da emekli olduktan sonra yurtdışın­da çalışmaya başlar ise, sosyal yardım ya da işsizlik maaşı alıyor ise bu durumu Türk Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmesi ge­rekir aksi halde bu durumun tespiti ile ge­riye doğru emekli aylıklarını yasal faizi ile iade etmek zorunda kalırlar.

Kontrol ederek başvurun

Yurtdışında bulunup 1/10/2008 son­rasında yasal hakkı olmadan yurtdışında iken isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin emeklilik esnasında bu günleri silinir öde­diği primlerin son 10 yıl içinde kalan kıs­mı kendisine yasal faiz uygulanmadan iade edilir ve bu kişiler emekli olamayabilirler.

Ortağı olduğu şirkette sigortalı olanlar, Anonim şirketin yönetim kurulu üyesi de­ğiller ise sorun yaşamazlar ancak yönetim kurulu üyesi olup sigortalı olanlar ile limi­ted şirketinde sigortalı olup aynı zamanda ortak olanlar emeklilik günleri geldiğinde kötü bir sürprizle karşı karşıya kalırlar.

Emeklilik sürecinde hizmet dökümünü kontrol etmeden, gün çakışması olan, baş­kasının primlerinin kendisine yazıldığını fark etmeyenlerde emeklilik sürecinde kö­tü sürprizlerle karşılaşıyorlar.

Tüm bu durumlar için sizde emeklilik sürecinizde hata yapmadan eksik günleri­ni tamamlayarak, emeklilik gününüz geldi­ğinde doğru statüden emekli olup olamaya­cağınızı kontrol ederek emeklilik için baş­vuruda bulunmalısınız…

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