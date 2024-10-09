“En iyisi varken, başkasıyla ortaklık yapılmaz”
Yıl 2013…
Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Ekonomi, Enerji, Sanayi, Orta Ölçekli İşletmeler ve Sanatkârlar Bakanı Garrelt Duin…
Ankara Temsilciliğimizde misafirim olmuştu…
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İlk sorumdu:
“KRV, yabancı yatırım çeken bölgeler arasında başı çekiyor…
Hatta, mevcut yatırımcıyı korumak adına, geri çevirdiğiniz yabancılar da oluyor…
Diğer ülkelerden farklı olarak, hangi avantajları sunuyorsunuz?”
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“Farkımızı anlatayım…” dedi Duin ve özetledi:
“Teknolojik araştırmalar yapan yüzlerce merkezi besleyen ‘650 bin öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitelerimiz’ var…
Yanında on binlerce gencin, ücretsiz olarak (hatta ücret alarak) öğrenim gördüğü kamu ve özele ait meslek okullarımız var…
Öğrencilerin çoğunluğu, öğrenciyken çalışmaya başlıyor…
Bu, sürekli yenilik/verimlilik anlamına geliyor…”
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“Bitmedi…” dedi gülerek:
“Hukuki kurallar basit ve anlaşılabilir ve hızlı ve adil ve sürprizlere açık değil…”
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Ve ekledi:
“Köln, Düsseldorf, Essen ve Dortmund şehirlerindeki fuar alanlarımızla dünya lideriyiz...
80’e yakın uluslararası fuarda 7-8 milyon ziyaretçi (alıcı/satıcı) ağırlıyoruz…
Yerel yönetim yatırımlarını, ulaşımı bu fuarlara göre planlıyoruz…”
VELHASIL
Bakan Garrelt Duin’in bir cümlesi ders niteliğindeydi:
“En iyisi dururken, başkasıyla ortaklık yapılmaz.”
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En iyisiyseniz:
En iyisi ile ortaklık yapabiliyorsunuz;
Ve/veya seçici olabiliyorsunuz;
Ve/veya en iyileri ayağınıza getirebiliyorsunuz;
Ve/veya mevcut yatırımcıyı korumak adına, bazı yabancıları geri çevirebiliyorsunuz (vb)…