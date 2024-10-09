“En iyisi varken, başkasıyla ortaklık yapılmaz”

Yıl 2013…

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Ekonomi, Enerji, Sanayi, Orta Ölçekli İşletmeler ve Sa­natkârlar Bakanı Garrelt Duin…

Ankara Temsilciliğimizde misafirim ol­muştu…

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İlk sorumdu:

“KRV, yabancı yatırım çeken bölgeler ara­sında başı çekiyor…

Hatta, mevcut yatırımcıyı korumak adına, geri çevirdiğiniz yabancılar da oluyor…

Diğer ülkelerden farklı olarak, hangi avan­tajları sunuyorsunuz?”

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“Farkımızı anlatayım…” dedi Duin ve özet­ledi:

“Teknolojik araştırmalar yapan yüzlerce merkezi besleyen ‘650 bin öğrencinin öğre­nim gördüğü üniversitelerimiz’ var…

Yanında on binlerce gencin, ücretsiz ola­rak (hatta ücret alarak) öğrenim gördüğü kamu ve özele ait meslek okullarımız var…

Öğrencilerin çoğunluğu, öğrenciyken çalışmaya başlıyor…

Bu, sürekli yenilik/verimlilik anlamına ge­liyor…”

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“Bitmedi…” dedi gülerek:

“Hukuki kurallar basit ve anlaşılabilir ve hızlı ve adil ve sürprizlere açık değil…”

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Ve ekledi:

“Köln, Düsseldorf, Essen ve Dortmund şe­hirlerindeki fuar alanlarımızla dünya lideri­yiz...

80’e yakın uluslararası fuarda 7-8 milyon ziyaretçi (alıcı/satıcı) ağırlıyoruz…

Yerel yönetim yatırımlarını, ulaşımı bu fu­arlara göre planlıyoruz…”

VELHASIL

Bakan Garrelt Duin’in bir cümlesi ders niteliğindeydi:

“En iyisi dururken, başkasıyla or­taklık yapılmaz.”

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En iyisiyseniz:

En iyisi ile ortaklık yapabiliyorsu­nuz;

Ve/veya seçici olabiliyorsunuz;

Ve/veya en iyileri ayağınıza getire­biliyorsunuz;

Ve/veya mevcut yatırımcıyı koru­mak adına, bazı yabancıları geri çevi­rebiliyorsunuz (vb)…