Endeks hisseleri enflasyonu yendi

Son 3 yılda enflasyon yüzde 240 civarı arttı. Döviz ve altın yatırımcısı parasını enflasyona karşı korurken BIST 100 hisseleri enflasyonu tam anlamıyla ‘tuş’ etti. BIST 100'de sadece 4 hisse enflasyonun altında getiri sunarken 25 hisse %1000’in üzerinde kazandırdı.

Son yılların en büyük sorunu hiç şüphesiz yüksek enflasyon ortamı. Pandemi sonrasında hızlanan fiyat artışları hayatın her alanını olumsuz etkilemiş durumda. Günlük yaşamda konuşmaların bir bölümünü ürün fiyatlarında yaşanan artışlar oluşturuyor.

Bu süreçte elbette nüfusun büyük bölümü günlük ihtiyaçlarını karşılamanın mücadelesini verirken birikimi olanlar da tasarruflarını enflasyona karşı koruma çabasına girdi. Hatta gelecekte yapılan harcamalar ‘aynı fiyata bir daha bulamam’ düşüncesiyle öne çekilmiş durumda.

Dolarda sert tırmanış

Türkiye’de en çok tercih edilen yatırım araçlarının son 3 yılda enflasyona karşı gösterdiği performanslara bakalım…

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verilerine bakıldığında Eylül 2020-Eylül 2023 tarihleri arasında fiyat artışı yüzde 240 civarında oldu.

Söz konusu rakam tabi ki ortalama fiyat artışını ifade ediyor. Dolayısıyla vatandaşların günlük yaşamlarında kullandıkları ürünlerin fiyatı çok daha fazla arttı. Bu başka bir tartışma konusu. Biz konumuza dönelim… Enflasyonun 3 kattan fazla arttığı son 3 yılda dolar kuru 7.66 TL’den 27.30 TL’ye yükseldi.

Yani kurlarda enflasyonun üzerinde yüzde 256.40’lık bir artış yaşandı. Türkiye’de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın da Eylül 2020’den bu yana yatırımcılarına enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Eylül 2020’de 470 TL olan gram altının fiyatı geçen süreçte yüzde 253.20 yükseldi ve son olarak 1.660 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Son yıllarda uygulanan düşük faiz politikası nedeniyle vadeli mevduat gibi sabit getirili enstrümanları hesaba dahil etmedik. Çünkü bu yatırım araçlarının getirileri enflasyon rakamlarının çok altında kaldı. Yeni ekonomi yönetiminin son aldığı kararlar sonrasında yüzde 45-50 civarına gelen vadeli mevduat yeniden yatırımcıların radarına girdi.

Borsa İstanbul roketledi

Son 3 yılda enflasyona karşı bariz üstünlük kuran tek yatırım aracı hisse senedi oldu. 2020 Eylül ayında 1.121 puanda bulunan BIST 100 Endeksi yüzde 635 değer kazanarak 8 bin 250 puana ulaştı. Endeks yaklaşık 7.5 kat artarken hisse bazlı çok daha sert hareketler yaşandı. Son 3 yıl içinde BIST 100 Endeksi’ne 19 yeni şirket dahil oldu. Geri kalan 81 hisse arasında sadece İzmir Demir Çelik (yüzde 22.66), Halkbank (yüzde 202.33), Sinpaş GYO (yüzde 230.66) ve Albaraka Türk (yüzde 235.24) enflasyonun altında getiri sağladı.