Endeks toparlandı ama hisselerin çoğu ağır yaralı

BIST 100 Endeksi tarihi zirvesinin sadece 217 puan altında ama hisselerin büyük bölümü hala yaralarını saramadı. BIST 100 Endeksi’ndeki 100 hissenin sadece 36 tanesi 3 ay önceki seviyelerinin üzerine çıkarken borsadaki 543 hissenin yarısı 16 Ekim’deki seviyelerini yakalayamadı.

Hisse senedi yatırımcısının yüzü nihayet gülmeye başladı. Filistin-İsrail savaşının başladığı günden itibaren yatay ve aşağı yönlü bir bantta hareket eden Borsa İstanbul, geride bıraktığımız hafta bir türlü geçemediği 8 bin 100 puanın üzerine çıktı. Haftaya 8 bin puan sınırından başlayan BIST 100 Endeksi, yüzde 4.37’lik haftalık kazancın ardından Cuma günü 8 bin 346 puandan kapandı. Endeks tarihi zirvesinden sadece 217 puan altında olmasına rağmen hisse bazlı performanslara bakıldığında durum çok farklı.

Endeks hisselerinin performansı

BIST 100 Endeksi, en son 16 Ekim’de Cuma günkü kapanışa çok yaklaşmıştı. O tarihten bu yana endeks yüzde 1 civarında artarken BIST 100 Endeksi’ne dahil hisselerin birçoğu 3 ay önceki seviyelerinin oldukça gerisinde.

Endeksteki 100 hissenin 3 aylık performansına bakıldığında hisselerin sadece 36 tanesinin fiyatı 16 Ekim’deki kapanış rakamlarının üzerinde.

Yani geriye kalan 64 hisse henüz 3 ay önceki değerlerine ulaşabilmiş değil. BIST 100 Endeksi’ndeki hisseler arasında 3 ayda en çok değer kazanan hisse yüzde 63 ile Türk Telekom oldu. Türk Telekom’u yüzde 54’lük yükseliş ile Coca Cola İçecek takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde 40’lık performansı ile Emlak Konut yer aldı.

Tüm hisselerin yarısı kayıpta

BIST 100 Endeksi’nde son 3 ayda yatırımcısına en fazla kaybettiren hisseler listesinde zirvede Gübre Fabrikaları yer alıyor. 16 Ekim’den bu yana Gübre Fabrikaları, yatırımcısına yüzde 58 kaybettirdi. İpek Doğal Enerji yüzde 35, QUA Granite yüzde 34.6, Borusan Boru yüzde 34.57, Koza Madencilik ise yüzde 29.17 ile yatırımcısına en fazla kaybettiren diğer hisseler olarak sıralandı.

Borsada işlem gören tüm hisselerin son 3 aylık performansına bakıldığında da durum BIST 100’den çok farklı değil. Hisseleri borsada işlem gören toplam 543 hissenin 275 tanesi 3 ay önceki seviyelerinin üzerine çıkmayı başardı. Başka bir ifadeyle endeks her ne kadar 3 ay önceki seviyelerine yükselse de borsadaki tüm hisselerin yarısı hala 3 ay önceki kapanış rakamlarının altında.

Tüm hisseler içerinde 16 Ekim’den bu yana en çok yükselen hisselerin başında yüzde 438’lik artış ile Marka Yatırım Holding geliyor. İkinci sırada yüzde 255’lik performansı ile Link Bilgisayar yer aldı.

Avrupa Yatırım Holding yüzde 62.54’lük değer kaybı ile son 3 ayın en fazla kaybettiren hissesi olurken ikinci sırada yüzde 58’lik gerileme ile DAP Gayrimenkul oldu.

Borsada 8 bin 566 puana dikkat!

BIST 100 Endeksi günlük bazdaki grafikte 7 bin 874 puan seviyesinin üzerine çıkılması endeks üzerindeki kısmi baskının ortadan kalkmasını sağladı. Bu teknik açıdan olumlu.

Bunun yanında geçtiğimiz haftanın 8 bin 162 puan seviyesinin üzerinde tamamlanması bu rahatlamanın teyidi oldu. Şimdi dikkat edilmesi gereken konu endeksin 8 bin 162 puan seviyesinin üzerinde kalma isteği. Bu gerçekleşir ve bu nokta kuvvetli destek haline gelirse yukarı hareketlerin 8 bin 412 puan seviyesi ara direnç noktası olmak üzere 8 bin 566 puan seviyesine kadar devam etme olasılığı artacak.

Özellikle 8 bin 566 puan seviyesine dikkat! Zira bu noktanın kıvrılması endekste olası yukarı hareketin devamını sağlayabilir. Yukarıda belirttiğimiz 8 bin 162 puan seviyesinin altına gelinmesi durumunda 8 bin 79 puan seviyesi trend desteği önemi olacak. Bu noktanın da kırılması endekste yakalanan olumlu havanın bozulmasına ve yeniden 7 bin 874 ve 7 bin 631 desteklerinin test edilmesine neden olabilir.

Dolarda yükseliş trendi sürüyor

Dolar/TL paritesi haftalık bazdaki grafikte 28 Ağustos 2023 haftasından beri agresif yükseliş trendi üzerinde hareket ediyor. Bu hafta için bu trendin destek noktası 29,88 TL seviyesine denk geliyor. Yani paritede bir rahatlamadan bahsedilebilmesi için öncelikli olarak bu yükseliş trendinin hacimli bir şekilde aşağı yönlü kırılması şart. Bu gerçekleşirse öncelikli olarak 28,98 TL seviyesindeki destek noktasına bir geri çekilme beklenebilir. Bu noktanın da altına gelinmesi 27,37 TL seviyelerine kadar bir geri çekilme hareketini tetikleyebilir. Olası yukarı hareketlerde ise bu hafta için 30,65 TL seviyesi en önemli direnç noktası konumunda bulunuyor.