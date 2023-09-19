Endeksteki düzeltme ne zaman son bulur?

Geçtiğimiz hafta bankalar öncülüğünde başlayan ve Cuma günü coronavirus varyantı haberi ile derinleşen satışlar bu haftaya da taşındı.

BIST 100 Endeksi haftanın ilk gününde geçtiğimiz hafta test edilen 7.800 desteğinin de altına sarktı. İşlem hacminin görece düşük kalması ise dikkat çeken taraf oldu. Hacimsiz gelen bu satışların olası bir tepki hareketinin de sert gerçekleşmesine neden olacağını düşünüyoruz.

Teknik olarak 7.800 altında en güçlü destek noktası, mayıs ayından beri yaşanan yükselişin %23,6 düzeltmesinin, 50 günlük basit ortalamanın ve ağustos ayındaki düzeltmede görülen dip seviyelerin de bulunduğu 7.400 civarı olduğunu düşünüyoruz. Başta da ifade ettiğimiz gibi düşüşlerin görece düşük işlem hacimleri ile gerçekleşiyor olması bunun bir düzeltme hareket olma ihtimalini artırıyor.

Bu nedenle geri çekilmelerde kritik desteklerden tepki alımlarının gelebileceğini değerlendiriyoruz. BIST 100’de önümüzdeki günlerde olası bir geri çekilmede 7.400 civarından ya da 7.800 üzerine yeniden atılması durumunda tepki alımlarını hızlanacağını düşünüyoruz.

Bu nedenle her iki senaryoya da hazırlıklı olunmalı. Bu haftanın önemli başlıklarından biri de 21 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. Hatırlanacak olursa ağustos ayındaki toplantıda TCMB sürpriz bir şekilde 750 baz puanlık bir artış gerçekleştirmişti.

Bununla birlikte yeni faizlerini de “Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir” cümlesi ile ifade etmişti. Bu nedenle bu toplantıda bir faiz artışı olacağına kesin gözüyle bakılırken, beklentiler ağırlıklı olarak 500 puan civarında yoğunlaşıyor.

Bizim beklentimiz de 500 puandan az olmamak kaydıyla faiz artışına devam edileceği ve toplantı notunda yeni faiz artışlarının olabileceğinin mesajının korunması şeklinde. Son faiz artışlarında da gördüğümüz üzere piyasada faiz artışlarının ekonomiyi yavaşlatma etkisinden daha çok normalleşme ve risk primini azaltıcı etkisi fiyatlanıyor. Bu nedenle piyasa beklentisini karşılayacak ya da üzerinde gerçekleşecek bir faiz artışının Borsa İstanbul’daki yükselişi destekleyeceğini düşünüyoruz.