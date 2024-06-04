Enflasyon 38’in altına düşer; kalıcı olur mu?

Bir tarafta Merkez Bankası’nın (TCMB) yüzde 38'lik resmi enflasyon tahmini…

Diğer tarafta “işin uzmanları” tarafından yapılan, yüzde 38’in üzerindeki enflasyon tahminleri…

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Ekonomistler, piyasa yapıcıları ve reel sektörün genel kanısı şu: “Yüzde 38’lik MB tahmininin tutması için mucize gerekiyor…”

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Öyle ya… İlk 5 ayda, aylık yüzde 3 ortalama varken; hedef için, kalan 7 ayda aylık ortalamanın 1.7 olması zorunluluğu doğuyor…

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Hedef olan “yüzde 38’lik enflasyon ve altı” için ortam da müsait aslında…

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Birincisi, dolar kuru fiyatı 40-45 TL olacak diye…

Ürettiği mal/hizmete önceden fiyat ayarlaması yapanlarımız (talep daralınca), başladılar fiyatları geri çekmeye… Et, süt, yumurtada da; salça, şeker, tuz, yağda da; elbise, ayakkabıda da durum böyle…

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İkincisi sıcak para… Carry trade ve turizm sezonu da kısa vade için döviz fiyatında baskı unsuru…

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Üçüncüsü yaz aylarının içinde olmamız…

Tarım ürünleri arzının arttığı, bu nedenle fiyatlarının düştüğü aylardayız…

Haziran, temmuz, ağustos ve hatta eylül-ekim ayları, gıda enflasyonu için şanslıyız…

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Dördüncüsü alım gücü… İşçi/emekli için temmuzda beklenen zam yapılmazsa, ki sinyaller o yönde…

Zaten daralan alım gücünün, bir kat daha daralıp, talebi kısacak olması…

VELHASIL

Yüksek kur beklentisiyle, baştan atılan “fiyat yükseltici” adımlar; Yaz aylarında tarım ürünlerinde doğacak arz fazlası; Ve alım gücünde yaşanacak ek daralma nedenleriyle haziran, eemmuz, ağustos, hatta eylül aylarının enflasyonu yüzde 1’in altında gelebilir…

Daha da ilerisi, 1-2 ay “sürpriz yaparak” eksi enflasyon yaşanabilir…

(Motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt/enerji fiyatları sabit kaldığında…)

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Bu veriler dirençleri/algıları kırıp, yeni normale dönüşü hızlandırabilir mi?… Orası şüpheli… Yapılacak reformlar, uygulanan/ uygulanacak politikalar kasım ayından sonraki fotoğraf için önemli…

Yani, enflasyonda 38’i tutturmaya değil, düşüşün sürdürülebilirliğine /kalıcılığına hedeflenmeli…