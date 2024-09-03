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Enflasyon “eksi” çıksa n’olur?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Ağustos ayı için:

Yüzde 1.5 ile yüzde 1.70 arasında bir enflasyon rakamı bekliyoruz…

***

Hayat pahalıyken, “enflasyon eksi çıksa (deflasyon olsa) n’olur?”…

(Ki “deflasyon”, bilimsel olarak, iş­lerin iyi gitmediği anlamına gelebili­yor)

***

Bizde:

“Döviz şu kadar olacak/olmalı” algısı ile yapılan zamlar…

“Ücretler yükseldi/yükselecek” algısı ile yapılan ayarlamalar…

Kamuda gecikmeli/toplu (temmuz, ağustos yaşadık) zamlar...

Ve daha önemlisi:

Üretici/çalışan/öğrenci verimliliğini düşüren politikalar…

Zarar endişesi artan; ürün arzı/kali­tesi için bekletilen/atıl bırakılan/yapıl­mayan yatırımlar…

***

Sonuç:

Hayat pahalılığı…

***

İktisat bilimi ise şöyle diyor:

“Ücretler düşük kaldığında tüketim olmaz;

Tüketim olmadığı için mal/hizmet fi­yatları yükselmez;

Şirketler yatırım yapıp işe alım yap­maz;

İstihdam artışı da sağlanamaz ve üc­retler de yükselmez...

Ve bu sarmal, tahribat gücünü artıra­rak devam eder…”

VELHASIL

İstihdam dengesi için “kamuda alımlar…”; Harcama için “borçlanmalar” devreye giriyorsa.., Ve/veya harcamalar, tüketim ve dış talep artarken, “arz talep dengesi” sağlayacak yatırımlar yapılamıyorsa… Bu da tahribat gücü yüksek bir sarmal anlamı taşıyor…

***

Bugün enflasyon eksi çıkmayacak ve hayat pahalılığı devam edecek…

Ama…

Pahalılığı azaltacak bir deflasyon süreci olursa (ki birçok mal/ hizmet fiyatına törpü gerekiyor), maalesef, orada da dengeli gitmek gerekecek…

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