Enflasyon “eksi” çıksa n’olur?
Ağustos ayı için:
Yüzde 1.5 ile yüzde 1.70 arasında bir enflasyon rakamı bekliyoruz…
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Hayat pahalıyken, “enflasyon eksi çıksa (deflasyon olsa) n’olur?”…
(Ki “deflasyon”, bilimsel olarak, işlerin iyi gitmediği anlamına gelebiliyor)
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Bizde:
“Döviz şu kadar olacak/olmalı” algısı ile yapılan zamlar…
“Ücretler yükseldi/yükselecek” algısı ile yapılan ayarlamalar…
Kamuda gecikmeli/toplu (temmuz, ağustos yaşadık) zamlar...
Ve daha önemlisi:
Üretici/çalışan/öğrenci verimliliğini düşüren politikalar…
Zarar endişesi artan; ürün arzı/kalitesi için bekletilen/atıl bırakılan/yapılmayan yatırımlar…
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Sonuç:
Hayat pahalılığı…
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İktisat bilimi ise şöyle diyor:
“Ücretler düşük kaldığında tüketim olmaz;
Tüketim olmadığı için mal/hizmet fiyatları yükselmez;
Şirketler yatırım yapıp işe alım yapmaz;
İstihdam artışı da sağlanamaz ve ücretler de yükselmez...
Ve bu sarmal, tahribat gücünü artırarak devam eder…”
VELHASIL
İstihdam dengesi için “kamuda alımlar…”; Harcama için “borçlanmalar” devreye giriyorsa.., Ve/veya harcamalar, tüketim ve dış talep artarken, “arz talep dengesi” sağlayacak yatırımlar yapılamıyorsa… Bu da tahribat gücü yüksek bir sarmal anlamı taşıyor…
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Bugün enflasyon eksi çıkmayacak ve hayat pahalılığı devam edecek…
Ama…
Pahalılığı azaltacak bir deflasyon süreci olursa (ki birçok mal/ hizmet fiyatına törpü gerekiyor), maalesef, orada da dengeli gitmek gerekecek…