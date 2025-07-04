  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ
  4. Enflasyon gelişmelerine dair

Enflasyon gelişmelerine dair

Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ
Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ EKONOMİ NOTLARI ibrahim.unalmis@dunya.com

Haziran ayı enf­lasyon verile­ri açıklandı. Buna göre aylık tüketici enflasyonu %1.37 artarken yıllık enf­lasyon %35.05 ola­rak gerçekleşti. Aylık enflasyon beklentileri %1.5 civarında idi.

Tüke­tici enflasyonunun beklenenden düşük gerçekleş­mesinin sebeplerinden bir ta­nesi gıda ve alkolüz içecekler kaleminin -%0.27 olarak ger­çekleşmesi. Türk-İş aylık gıda harcaması endeksi %4’lük bir artışa işaret etmişti. TEPAV tarafından hesaplanan aylık gıda fiyat endeksi %0.11’lik bir artış kaydetmişti. Dolayısıyla, TÜİK endeksinde düşüş sürp­riz oldu.

Giyim ve ayakkabı enflasyo­nu yapılan fiyat indirim kam­panyaları nedeniyle düşüş gös­termiş görünüyor. Lokanta ve oteller enflasyonu için ana gir­di gıda ve içecek fiyatları ol­masına ve bu fiyatlarda aylık gerileme olmasına rağmen lo­kanta ve otel fiyatlarının aylık olarak %2.1 arttığını gözlemli­yoruz. Enerji fiyatlarındaki ar­tışa bağlı olarak ulaştırma fi­yatları %2.38 artmış. Ev eşyası fiyatlarında da aylık %2’lik ar­tış var.

Aylık en yüksek artış eğitim harcamalarında %4.48 olarak gerçekleşmiş. Eğitim harca­malarındaki yıllık artış %73.3 seviyesinde ve yine alt ka­lemler arasında en yüksek ar­tış oranına sahip. Konut har­camalarının aylık artış oranı %2.62. Konut harcamaların­da en önemli kalem olan kira­nın aylık artış oranı %3.97. Yıl­lık kira artışı ise %82.9 sevi­yesinde. Kira giderinin göreli olarak bu kadar yüksek seviye­lerde artıyor olması hanehal­kını mecburen diğer harcama­lardan kısıp zorunlu barınma harcamalarına yönlendirmesi­ne neden oluyor.

Mal ve hizmetler enflasyonu makası kapanmıyor!

Enflasyon gerçekleşmeleri­ne hizmetler ve mal enflasyo­nu olarak baktığımızda olduk­ça çarpıcı bir durumun devam ettiğini gözlemliyoruz. Grafik 1’de görüldüğü üzere hizmet­ler enflasyonu yıllık %50.3 se­viyesinde. Mal enflasyonu ise %28.4. Temel mallar alt kale­mindeki yıllık artış ise %20 seviyesine geriledi. Dayanık­lı mallarda yıllık enflasyon %22.3 seviyesinde. Bahar ay­larında %18’e kadar gerileyen dayanıklı mal enflasyonun ma­liyet artışlar neticesinde tek­rar hareketlendiğini gözlemli­yoruz.

Yukarıda bahsettiğimiz ra­kamları özetlemek gerekirse mal enflasyonunda kayda de­ğer bir gerileme gözleniyor. Diğer taraftan, maliyet artış­ları (özellikle kur artışları) hala hızlı bir şekilde fiyatlara yansıtılıyor. Geçişkenliğin ha­la yüksek olması dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olarak duruyor. Manşet enf­lasyonun hala yüksek seyret­mesindeki temel kaynak olan hizmetler enflasyonu ise ha­la oldukça yüksek.

Eğitim, ko­nut, ulaştırma gibi temel alt kalemlerde aylık ve yıllık ar­tış oranları çok yüksek ve ya­kın zamanda yavaşlayacak gibi görünmüyor. Bu konuya uzun zamandır değiniyoruz ve yapı­sal sorunlardan kaynaklı fiyat artışları karşısında para poli­tikasının aczinden bahsediyo­ruz. Kira gibi temel barınma ihtiyacı fiyatlarının artışı hala oldukça yüksek. Çözümü ko­nusunda kayda değer bir yol alındığını söylemek mümkün değil.

Çözüm bulunmazsa enflasyonda katılık kaçınılmaz

Gıda ve konut sektörlerinde yapısal sorunlar kaynaklı fiyat artışlarının sürdüğünü biliyo­ruz. TCMB’nin uyguladığı sıkı para politikası sayesinde mal enflasyonunu düşürme konu­sunda belli bir yol kat edildi ve maliyet ödeniyor. Fakat bu süreç sonsuza kadar sürdürü­lemez. Reel sektör üzerinde oluşturulan talep baskısının da kaçınılmaz olarak sınırları var.

Bu çerçevede, eğer yapısal sorunlar kaynaklı fiyat artış­ları için çözüm bulunamazsa enflasyonda yüksek seviyeler­de katılık oluşması kaçınılmaz görünüyor. Finansal koşulları sıkı tutarak yola devam etme­ye çalışsak bile sürekli artan bir maliyet ile karşı karşıya ka­lacak Türkiye ekonomisi. Dün­ya ekonomisinde tersine küre­selleşme rüzgarlarının estiği, tekrar sanayileşme çabaları­nın arttığı bir dönemde rüzga­rın tersine hareket etmek zo­runda kalmamalıyız.

Ne yapmak lazım?

Esasen yapısal sorunlar ko­nusunda son 10 yılda kayda değer çalışmalar yapıldı. Ge­rek gıda fiyatlarındaki yüksek artış oranlarına ilişkin, gerek konut sektöründeki yapılsa so­runlara ilişkin çözüm önerileri mevcut. Fakat harekete geçme konusunda geç kalıyoruz.

Enflasyon gelişmelerine dair - Resim : 1

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kredilerin seyri ve para politikası 27 Haziran 2025
TCMB riskler karşısında temkinli davrandı 20 Haziran 2025
Para politikası için zor dönem 19 Haziran 2025
Faizlere uzun dönemli bakış 30 Mayıs 2025
Enflasyon tahmininde değişiklik yok. Yeni KGF paketi mi geliyor? 23 Mayıs 2025
Bütçe gelişmeleri? 16 Mayıs 2025
Belirsizlik ortamında politika oluşturmak 09 Mayıs 2025
İyimser değil gerçekçi olmalıyız 05 Mayıs 2025
Para politikasının yönü netleşiyor 25 Nisan 2025
'TCMB doğru olanı yaptı' 18 Nisan 2025