Enflasyon sonuç, faiz sebep
Neo)klasik, ortodoks ana akım faiz artışı ile iktisat bilimine dönüleceğini, irrasyonel faiz indirimlerinin enflasyonun nedeni olduğunu, söylemişti. Faiz teorilerine bakıldığında, iktisat biliminde ilişkinin tek yönlü ve faizin tek alternatif olmadığını geçen hafta bilime dönerek özetlemiştik.
Klasik Faiz Teorisi dışında, Fisher’in Neo-Klasik Teorisi, Keynes’in Likidite Tercihi Teorisi, IS-LM Modeli (Hicks-Hansen), Friedman’ın Monetarist Görüşü, Neo-Keynesyen (Taylor Kuralı) Görüş de vardır. Bunlar faiz artışı ile enflasyon ilişkisine tek yönlü doğrusal bakar. Ancak iktisat biliminde farklı görüş ve teoriler de var.
Modern Para Teorisi, Post-Keynesyen Görüş, Yapısal Enflasyon Teorileri, Neo-Fisherian Yaklaşım, Finansal Dominans Teorisi, Kur Geçişkenliği Teorisi, Beklentilerle Yönetim Teorisi, Gibson Paradoksu, Minsky Hipotezi, Finansal Represyon, Atalet (Tüketici Beklentileri) Teorisi, Büyüme ve İstihdam Modeli, Wicksell Süreci, Keynesyen Karşıtlık, Açık Ekonomi Yaklaşımı gibi. Bunlar içinde faizden enflasyona doğru bir ilişki olduğu kabulleri bulunur.
Özeti: ikinci paragraf salt ve tek doğru kabul edilip, üçüncü paragraf bilimde yok sayıldığında, aslında bu dogmatik kabulü yapan bilim dışında kalmaktadır. Tabii enflasyon çeşitleri de önemli. Her yaklaşım veya teori enflasyonda aynı etkiyi, katkıyı ve sonucu sunamayabilir.
Enflasyonu Volcker adımı düşürmedi
1971 sonrası Volcker Adımına giden süreçte (ki 2020 sonrasına çok benzer) Bernanke (vd., 2004) “arz ve enerji ve arz şoklarında (Keynesyen Karşıtlık) kısa vadeli politika faizine dokunmayın, enflasyonda bir etkisi ve katkısı yoktur” yazmışlardır. 1981 sonrası ABD’de enflasyonun düşme nedeni olarak Meksika ve Kanada petrol kuyularının devreye girmesi gösterilir.
Nitekim pandemi sonrası ABD’de enflasyonun esas çıkış ve düşüş nedenleri faizden bağımsızdır. Yumurta, uçak bileti, 2. el oto fiyatları arz artışı ile düşerken, stratejik petrol rezervlerinin tarihi en düşük seviyeye kadar satılması ile arz yanlı iktisat (Reagan ve Thatcher) olarak maliye politikası devreye girdiği için enflasyon sönmüştür. Açık Ekonomi Yaklaşımında dış ticaret ve sermaye hareketleri faizin etkisini değiştirebilir.
Türkiye Ekonomi Modelinde petrol varil fiyatı nedeni ile dış ticaret açıklarını ve makro ihtiyati tedbirleri bu pencereden okumak gerekir, yoksa ana akım ortodoks anlayışa göre doğal olarak zaten deney denecektir. Arjantin’de bütçede diğer gider kalemlerine göre faiz giderlerinin daha az oranda artması ile enflasyon düşmüştür. Bütçede faiz giderlerini es geçen ana akım neoklasik görüş, enflasyonun düşeceğini gördükleri için faiz indirdiler demektedir.
Bilim dersem çık, literatür dersem çıkma
“How Raising Interest Rates Can Cause Inflation and Currency Depreciation” İzlanda Merkez Bankasından Jón Helgi Egilsson (2019) SSCI ve Scopus makalesi.
Akademisyen Tim DiMuzio “Do Interest Rate Hikes Worsen Inflation?” ve ekonomist Dr. Blair Fix makaleleri: “Interest Rates and Inflation: Knives Out” ve “Do High Interest Rates Reduce Inflation? A Test of Monetary Faith”. İbrahim Halil Sugözü ve Sema Yaşar (2020) makalesi “Enflasyon ve Faiz İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Regresyon ve Nedensellik Analizleri” enflasyon ve faiz arasında Türkiye dâhil OECD ülkelerinde çift yönlü nedensellik bulmuş. “Dynamics of interest and inflation rates” (Anari ve Kolari, Journal of Empirical Finance, SSCI, Scopus, 2016) Wicksell Süreci ile faizden enflasyona doğru bir nedensellik bulmuş.
“How does interest rate policy affect inflation? A simple general equilibrium model with the interest rate as the policy instrument” (Watt, Review of Economic Design, 2009) faiz artışlarının her zaman enflasyonu düşürmede etkili olmayabileceğini, ekonomik ajanların etkisini söylemektedir. Merkez bankalarının son yıllarda HANK (heterogeneous agent new keynesian) modelini dikkate alması bu yüzdendir. “Relationship and causality between interest rate and inflation rate case of Jordan” Mahmoud A. Jaradat ve Saleh A. AI-Hhosban (2014) yine çift yönlü ilişki bulmuş.
Enes Olgun (2022) “Türkiye’de faiz oranı ve enflasyon arasındaki nedensellik ilişkisinde Fisher veya Neo-Fisher Etkisi’nin varlığı” yine çift yönlü ilişki bulmuş.