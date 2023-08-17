Enflasyona karşı savaşta hisse ve altın öne çıkıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre, ocak-temmuz döneminde Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 31.14 arttı. Yılbaşından bu yana yatırım araçlarının performansına bakarsak, dolar yüzde 44, gram altın ons fiyatındaki yükselişin de etkisiyle yüzde 51.5 kazançla enflasyonu yenmeyi başardı.

Bu süreçte BIST 100 Endeksi oldukça dalgalı bir seyir izledi. Yıla 5 bin 509 puan seviyesinden başlayan BIST 100 Endeksi, 4 bin 186 puana kadar geriledi. Endeks seçim öncesinde de 4 bin 400 puan seviyelerinden işlem görüyordu. Seçim sonrası ekonomi yönetiminde yapılan değişiklik ve rasyonel politikalara dönüş mesajları borsada sert yükselişe neden oldu. Yabancı yatırımcıların da artan ilgisiyle endeks, 2.5 ayda hem kayıplarını sildi hem de 2022 yılı kapanış rakamının yüzde 40 üzerine çıktı.

Enflasyon ne kadar artmalı?

Merkez Bankası son Enflasyon Raporu toplantısında yılsonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı. Bu tahmin piyasa oyuncuları tarafından da ‘makul’ olarak değerlendirildi. Enflasyonun yılı yüzde 58 seviyesinden tamamlaması için ağustos-aralık döneminde TÜFE’nin yüzde 20.48 artması gerekiyor. Buna göre dolar yatırımcısının kendini enflasyona karşı koruyabilmesi için kurun yılsonunda 32.60 TL’nin üzerinde olması gerekiyor.

Merkez Bankası’nın Temmuz ayı Beklenti Anketi’ne göre yılsonu dolar kuru tahmini 28.46 TL. Bank of America (BofA) ise kurun yılı 31 TL seviyelerinden tamamlamasını bekliyor. Altın ile ilgili beklentiler ise ons fiyatının yılsonuna kadar yüzde 10-15 civarı artabileceği yönünde. Kur ve ons fiyatına ilişkin tahminler göz ününde bulundurulduğunda gram altın yılın geri kalanında enflasyona karşı bir alternatif olabilir.

Hisseler hepsi sevindirmedi

Hisse senedi de yine enflasyona karşı yatırımcıların kendilerini koruyabilecekleri bir enstrüman olarak öne çıkıyor. Ancak burada hisse senedi seçimi en kritik nokta. Çünkü endeksin yıl başından bu yana gösterdiği performans sizi yanıltabilir. Bunu biraz açalım… Yılbaşında Borsa İstanbul’da 488 hisse işlem görüyordu. Bu hisselerin 335’inin son fiyatı yılbaşındaki değerlerinin üzerinde. Ancak endeksin üzerinde getiri sağlayan hisse sayısı 157. Bu yıl 151 hisse senedi yatırımcısına kaybettirken endeksin altında performans gösteren hisse sayısı ise 331. Yani borsadaki hisselerin yüzde 68’inin yatırımcısı endeksteki yükselişe pek sevinemedi.

Borsanın %65’i geride kaldı

Ağustos ayında enflasyonun aylık yüzde 2.2 civarında artması bekleniyor. Buna göre ilk 8 aylık enflasyon yüzde 34 olacak. Getirisi yüzde 34 enflasyonun altında kalan şirket sayısı 317 olarak hesaplanıyor. Kısaca borsa her ne kadar enflasyona karşı yatırımcısına kalkan olmuş gibi gözükse de hisselerin büyük bölümü enflasyonu yenmeyi başaramadı. Yılbaşından bu yana en fazla yükselen hisse senetleri sıralamasında (yeni halka arzlar dahil değil) zirvede yüzde 690’lık performansı ile Avrupa Yatırım Holding bulunuyor. İkinci sırada yüzde 557 ile Emek Elektrik, üçüncü sırada yüzde 531 ile İngram Micro Bilişim geliyor. Yılın en çok kaybettireni ise yüzde 64.41 ile Çan2 Termik.