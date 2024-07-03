“Enflasyon’da yaz” ve kış!
Enflasyon için “yaz mevsimi” (rahatlama) bugün başlıyor…
“Baharsız ve aniden gelecekti” ve kışa da, yine baharsız, “aniden” geçecek gibi görünüyor/bekleniyor…
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Özel anketlere göre…
Hane halkının, haziran 2024’ten haziran 2025’e 1 yıllık enflasyon beklentisi:
Yüzde 113 iken…
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TCMB’nin TÜİK işbirliği ile gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre…
Hane halkının 1 yıllık enflasyon beklentisi:
Yüzde 71.5 iken…
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Ve…
Hane halkı bu beklentisine göre talebini belirleyecekken…
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Reel sektörün yıllık enflasyon beklentisi yüzde 56.2 iken…
Ve reel sektör, üretimini/fiyatını bu beklentisine göre belirleyecekken…
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Üstüne:
Üretimin “en büyük maliyet kalemi” elektriğe yüzde 38 zam gelmişken…
Üstüne:
Vergi yükü ağırlaşacakken…
VELHASIL
Enflasyon bugün açıklanıyor…
“Baz etkisi” ve “yaz mevsiminin gıda fiyatlarına etkisi” nedeniyle, enflasyon hızında düşüşün başlayacağı biliniyor…
(Düşüşün Ekim ayına kadar süreceğini, 3 ay önce de yazmıştım…)
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Ya sonra?
Beklentilerin mesnetsiz çıkması ve daha ağır kışlar yaşamamak için:
Memurundan işçisine/öğrencisine tüm vatandaşları, sadece üreterek/ çalışarak/geliştirerek kar edilip/para kazanılabildiğine/kazanılabileceğine; refaha bu yolla erişilebilineceğine; ve en önemlisi kendileri çalışıp havuzu doldururken, başkalarının israf etmeyeceğine inanması/inandırılması gerekiyor…
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Yani…
Karar alıcıların, kamuyu israftan/ obeziteden uzaklaştırmak; eğitimin niteliğine odaklanmak; işçinin/işverenin maliyetlerini düşürecek hizmetlere (eğitim, sağlık, toplu taşıma, demiryolu, vergiler…) öncelik vermek gibi zorunlulukları bulunuyor…