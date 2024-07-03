“Enflasyon’da yaz” ve kış!

Enflasyon için “yaz mevsimi” (rahatla­ma) bugün başlıyor…

“Baharsız ve aniden gelecekti” ve kışa da, yine baharsız, “aniden” geçecek gibi görü­nüyor/bekleniyor…

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Özel anketlere göre…

Hane halkının, haziran 2024’ten haziran 2025’e 1 yıllık enflasyon beklentisi:

Yüzde 113 iken…

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TCMB’nin TÜİK işbirliği ile gerçekleş­tirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi’ne gö­re…

Hane halkının 1 yıllık enflasyon beklen­tisi:

Yüzde 71.5 iken…

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Ve…

Hane halkı bu beklentisine göre talebini belirleyecekken…

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Reel sektörün yıllık enflasyon beklentisi yüzde 56.2 iken…

Ve reel sektör, üretimini/fiyatını bu bek­lentisine göre belirleyecekken…

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Üstüne:

Üretimin “en büyük maliyet kalemi” elektriğe yüzde 38 zam gelmişken…

Üstüne:

Vergi yükü ağırlaşacakken…

VELHASIL

Enflasyon bugün açıklanıyor…

“Baz etkisi” ve “yaz mevsiminin gı­da fiyatlarına etkisi” nedeniyle, enf­lasyon hızında düşüşün başlayacağı biliniyor…

(Düşüşün Ekim ayına kadar sürece­ğini, 3 ay önce de yazmıştım…)

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Ya sonra?

Beklentilerin mesnetsiz çıkması ve daha ağır kışlar yaşamamak için:

Memurundan işçisine/öğrencisine tüm vatandaşları, sadece üreterek/ çalışarak/geliştirerek kar edilip/pa­ra kazanılabildiğine/kazanılabilece­ğine; refaha bu yolla erişilebilinece­ğine; ve en önemlisi kendileri çalışıp havuzu doldururken, başkalarının is­raf etmeyeceğine inanması/inandı­rılması gerekiyor…

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Yani…

Karar alıcıların, kamuyu israftan/ obeziteden uzaklaştırmak; eğitimin niteliğine odaklanmak; işçinin/işve­renin maliyetlerini düşürecek hiz­metlere (eğitim, sağlık, toplu taşıma, demiryolu, vergiler…) öncelik vermek gibi zorunlulukları bulunuyor…