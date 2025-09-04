Enflasyonun seyri ve emeklilerin 2026 Ocak zammı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2,04 olarak açıkladı. Böylelikle Tem­muz’da yüzde 2,06, Ağustos’ta yüzde 2,04 oranında gerçekleşen aylık enflasyon ile yılın ilk sekiz ayındaki tablo daha da net­leşti.

Yılın ilk altı ayında enflasyon; Ocak’ta yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da yüzde 3,00, Mayıs’ta yüzde 1,53 ve Haziran’da yüzde 1,37 olarak kaydedilmişti. Bu dönemde kümülatif artış yüzde 16,67 olmuş ve emekli aylıklarına da bu oran yansıtılmıştı.

Temmuz ve Ağustos verilerinin açıklan­masıyla birlikte 2025 yılının sekiz aylık enflasyonu yüzde 21,5 düzeyine ulaştı.

Merkez Bankası hedefinden sapma

Merkez Bankası, 2025 yılı için enflasyon hedefini yüzde 24 olarak belirlemişti. An­cak sekiz aylık gerçekleşme, hedefin aşıla­cağına işaret ediyor. Eğer kalan dört ayda (Eylül, Ekim, Kasım, Aralık) aylık yüzde 1 civarında artışlar görülse dahi yıl sonu enf­lasyonu yaklaşık yüzde 26,5 seviyesinde gerçekleşecek.

Ancak Eylül ayında okulların açılmasıy­la birlikte eğitim ve kırtasiye başta olmak üzere artan harcamalar, ayrıca enerji ve gıda fiyatlarındaki potansiyel yükselişler dikkate alındığında, yıl sonu enflasyonu­nun yüzde 28–30 bandına oturması kuv­vetle muhtemel görünüyor.

Emekliler ve memurlar için tablo

Enflasyondaki bu gelişmeler, Ocak 2026’da yapılacak maaş artışlarını doğru­dan etkileyecek.

lSSK ve Bağkur emeklileri: Enflasyon oranı kadar zam alacakları için, 2025’in ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkı­na göre artış yapılacak. Mevcut görünüm, bu grupta yüzde 10–12 aralığında bir enf­lasyon farkı (halk dilinde) zam olasılığına işaret ediyor.

lMemurlar ve memur emeklileri: Toplu sözleşme gereği yüzde 11 taban zam hakkına sahipler. Buna enflasyon farkı da eklenecek. Yıl sonu enflasyonuna bağlı ola­rak bu kesimde toplam artışın yüzde 16 ile 18,5 arasında şekillenmesi bekleniyor.

Sonuç

Türkiye ekonomisinin 2025 enflasyon serüveni, yalnızca fiyat istikrarı açısından değil, aynı zamanda milyonlarca emekli ve memurun gelirleri açısından da kritik bir dönemece işaret ediyor. Yılın son dört ayında gerçekleşecek enflasyon oranları, Merkez Bankası hedefinden ne kadar sapı­lacağını ve 2026’nın ilk ayında maaşlarda yapılacak artışların hangi seviyelere çıka­cağını belirleyecek. Mevcut veriler ışığın­da, yüzde 28–30 bandında bir yıllık enflas­yon ve buna bağlı olarak SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaşlarına çift ha­neli zamların yansıyacağı güçlü bir ihtimal olarak karşımızda duruyor.