English Home, yeni ürün kategorileriyle büyüyecek

English Home, ürün kategorisini yeni kategori ve segmentlerle genişletiyor. Elektrikli küçük ev aletlerinde sıcak içecek ürün kategorisi, blender, el mikseri, tost makinesi kategorilerinde yer alan English Home, son olarak Airfryer XL’ı da ürün gamına ekledi.

Türkiye’de 298, yurt dı­şı operasyonlarıyla birlikte yaklaşık 400 mağazayla ev tekstili, elekt­rikli küçük ev aletleri, sof­ra, mutfak grubu ürünleriyle hizmet veren English Home, ürün kategorisini yeni kate­gori ve segmentlerle genişle­tiyor.

Elektrikli küçük ev aletle­rinde sıcak içecek ürün ka­tegorisi, blender, el mikseri, tost makinesi kategorilerin­de yer alan English Home son olarak Airfryer XL’ı da ürün gamına ekledi. Markanın ye­ni hedeflerini, sektördeki ge­lişmeleri ve tüketici talebini English Home Ürün Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız’la konuştuk.

Türki­ye’de 300 mağazayla faali­yet gösterdiklerini açıklayan Mehtap Yıldız, “Globaldeki operasyonlarımızla birlikte 400’ün üzerinde mağazaya sahibiz. Yurtdışında Roman­ya, Bulgaristan, Irak, Uk­rayna, Kazakistan ve Fas’ta kendi mağazalarımız bulu­nuyor. Yurtdışındaki franc­hise mağaza sayımız ise 46’ya ulaşmış durumda. İleride 10 mağaza daha açmayı plan­lıyoruz. Toplamda en az 50 mağazaya ulaşmayı hedef­liyoruz. Yurtdışında online satışla da hizmet veriyoruz” açıklamasında bulundu.

Tüketici küçük ev aletleri ürünlerini talep etti

Tüketici talebine göre seg­mentasyon yaptıklarını dile getiren Mehtap Yıldız, Eng­lish Home’un elektrikli kü­çük ev aletlerine yönelik araştırmasının sonuçlarını şöyle anlattı: “Bu araştırma sonuçlarına göre, tüketicile­rin yüzde 75’i, English Home satış noktalarında küçük ev aletlerinin de yer almasını is­tedi. Yine tüketicilerin yüzde 65’i satılacak küçük ev alet­lerinin English Home mar­kası olmasını tercih etti­ği ve yüzde 78’i de öncelikli olarak küçük ev aletlerinde çay ve kahve makinesi olması gerektiğini belirtti.

Yapılan bu araştırma doğrultusunda müşteri­nin talep ettiği sıcak içecek hazırlama ürünlerini Eng­lish Home’un kendi inovas­yon ve tasarımlarıyla satışa sunduk. Kasım’da Türk kah­vesi ve çay makinesiyle paza­ra girdik. Pazara girer girmez müthiş bir ilgi gördük. Sıcak içecek ürün kategorisi, blen­der, el mikseri, tost makine­si ve son olarak Air Fryer’ı da tüketicimizle buluşturduk. Air Fryer şu anda pazarın en önemli ürün gruplarından birisi. Biz markayı inovas­yon ve tasarım değer zinci­rinde konumlandırıyoruz. Şu anda 35 mağazamızda pre­mium markalarının satışını yapıyoruz. Berghoff ve Ame­rikan Westinghouse premi­um marka ürünlerini English Home mağazalarında tüketi­ciyle buluşturuyoruz.”

Ciroda hedef; 5’te birinin küçük ev aletlerinden gelmesi

Özellikle ev tekstilinde ilk akla gelen markalardan biri olan English Home’un kü­çük ev aletleri kategorisine de girdiğini söyleyen Yıldız, “Küçük ev aletleri ev tekno­lojileri pazarının büyük bir oyuncusu ve English Home müşterisi bizi bu kategori­lerde de görmek istedi” de­di. Markanın ürün ve satış­larına ilişkin verilere de deği­nen Yıldız, şu bilgileri verdi: “Pazara girer girmez de müt­hiş bir ilgi gördük. Marka­mız sürekli büyüyor. Müşte­ri sayımız ortalama 185 bin civarında. Sistemimizde ise 4 milyon kayıtlı müşteri da­tası var. Toplam müşterimi­zin yüzde 70’i mağazadan, yüzde 30’u ise online alışve­riş kanalını kullanıyor.

Eng­lish Home’un satışlarında kategori sıralamasına bak­tığımızda, ilk 5 kategorisin­de yatak odası, sofra, mutfak, aksesuar ve kozmetik yer alı­yor. Hedefimiz, 2024 yılı için ciro içerisindeki ilk 5 kate­goriden birisinin elektirik­li küçük ev aletleri olmasını sağlamak. English Home küçük ev aletleriyle birlik­te toplam 9 farklı kategoride çok sayıda ürün çeşitliliği su­nuyor. Her ay çok fazla yeni ürün girişi bulunuyor.

Haftada bir milyon tekil müşterinin girdiği bir pera­kende zinciri olarak, ev ve ya­şam ürünlerinde hizmet ve­riyoruz” diye konuştu.

Bütün kategorilerde büyüyeceğiz

Strateji çerçevesinde ça­lışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Yıldız, “Hem yeni kategorilerin girmesi hem de mevcut kategorilerin de op­timize ve daha katma değer­li hale getirilmesiyle English Home, bir ev tekstili marka­sından, ev ve yaşam ürünle­ri perakendesi haline dönüş­tü. Bütün kategorilerin büyü­mesi stratejilerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

Tür­kiye’de tekstilde nevresim, çarşaf, havluda şu anda açık ara pazar lideri oldukları­nı açıklayan Yıldız, mağa­za sayılarını da yurt içinde ve yurt dışında artıracakla­rını belirtti. Yıldız “Açtığı­mız mağazalarda tasarım ve inovasyon anlamında fark­lı ürünler de göreceksiniz çünkü bu konuda deneyim­li ekiplerimiz uzun süren ça­lışmaların ardından ürünle­ri tüketicimizle buluşturma­ya hazır. Değişen kurumsal kimliğimiz, ürün ve kategori çeşitliliğimiz doğrultusun­da marka adına iyi bir stra­teji planı söz konusu” dedi.

“Belçikalı Berghoff premium tencere takımlarını mağaza­larımızda ve online kanalla­rımızda satışa sunduk” diyen Yıldız, “English Home ola­rak satın aldığımız ve yakın zamanda satışa açılan Hec­ha demir döküm markasını da tüketicimizle buluştur­duk. Yani kendi geliştirdiği­miz ürünlerin dışında, kate­gorisinde, segmentinden ay­rışan, premium markaları da mağazalarımızda görebilir­siniz” dedi

Risk almadan fiyatlama zor

Enflasyonist ortamda fiyatlama konusuna değinen Mehtap Yıldız, “Şu anda risk almazsanız fiyatlama yapmanız çok zor” dedi. Kredi kartlarına getirilen sınırlamalara da değinen Yıldız, bunların piyasada birebir etkili olduğuna işaret ederek, “Bazı bankalarla tüketicimizi destekleyebileceğimiz, anlaşmalı taksit gibi uygulamalarımız söz konusu” dedi.