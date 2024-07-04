English Home, yeni ürün kategorileriyle büyüyecek
English Home, ürün kategorisini yeni kategori ve segmentlerle genişletiyor. Elektrikli küçük ev aletlerinde sıcak içecek ürün kategorisi, blender, el mikseri, tost makinesi kategorilerinde yer alan English Home, son olarak Airfryer XL’ı da ürün gamına ekledi.
Türkiye’de 298, yurt dışı operasyonlarıyla birlikte yaklaşık 400 mağazayla ev tekstili, elektrikli küçük ev aletleri, sofra, mutfak grubu ürünleriyle hizmet veren English Home, ürün kategorisini yeni kategori ve segmentlerle genişletiyor.
Elektrikli küçük ev aletlerinde sıcak içecek ürün kategorisi, blender, el mikseri, tost makinesi kategorilerinde yer alan English Home son olarak Airfryer XL’ı da ürün gamına ekledi. Markanın yeni hedeflerini, sektördeki gelişmeleri ve tüketici talebini English Home Ürün Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız’la konuştuk.
Türkiye’de 300 mağazayla faaliyet gösterdiklerini açıklayan Mehtap Yıldız, “Globaldeki operasyonlarımızla birlikte 400’ün üzerinde mağazaya sahibiz. Yurtdışında Romanya, Bulgaristan, Irak, Ukrayna, Kazakistan ve Fas’ta kendi mağazalarımız bulunuyor. Yurtdışındaki franchise mağaza sayımız ise 46’ya ulaşmış durumda. İleride 10 mağaza daha açmayı planlıyoruz. Toplamda en az 50 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Yurtdışında online satışla da hizmet veriyoruz” açıklamasında bulundu.
Tüketici küçük ev aletleri ürünlerini talep etti
Tüketici talebine göre segmentasyon yaptıklarını dile getiren Mehtap Yıldız, English Home’un elektrikli küçük ev aletlerine yönelik araştırmasının sonuçlarını şöyle anlattı: “Bu araştırma sonuçlarına göre, tüketicilerin yüzde 75’i, English Home satış noktalarında küçük ev aletlerinin de yer almasını istedi. Yine tüketicilerin yüzde 65’i satılacak küçük ev aletlerinin English Home markası olmasını tercih ettiği ve yüzde 78’i de öncelikli olarak küçük ev aletlerinde çay ve kahve makinesi olması gerektiğini belirtti.
Yapılan bu araştırma doğrultusunda müşterinin talep ettiği sıcak içecek hazırlama ürünlerini English Home’un kendi inovasyon ve tasarımlarıyla satışa sunduk. Kasım’da Türk kahvesi ve çay makinesiyle pazara girdik. Pazara girer girmez müthiş bir ilgi gördük. Sıcak içecek ürün kategorisi, blender, el mikseri, tost makinesi ve son olarak Air Fryer’ı da tüketicimizle buluşturduk. Air Fryer şu anda pazarın en önemli ürün gruplarından birisi. Biz markayı inovasyon ve tasarım değer zincirinde konumlandırıyoruz. Şu anda 35 mağazamızda premium markalarının satışını yapıyoruz. Berghoff ve Amerikan Westinghouse premium marka ürünlerini English Home mağazalarında tüketiciyle buluşturuyoruz.”
Ciroda hedef; 5’te birinin küçük ev aletlerinden gelmesi
Özellikle ev tekstilinde ilk akla gelen markalardan biri olan English Home’un küçük ev aletleri kategorisine de girdiğini söyleyen Yıldız, “Küçük ev aletleri ev teknolojileri pazarının büyük bir oyuncusu ve English Home müşterisi bizi bu kategorilerde de görmek istedi” dedi. Markanın ürün ve satışlarına ilişkin verilere de değinen Yıldız, şu bilgileri verdi: “Pazara girer girmez de müthiş bir ilgi gördük. Markamız sürekli büyüyor. Müşteri sayımız ortalama 185 bin civarında. Sistemimizde ise 4 milyon kayıtlı müşteri datası var. Toplam müşterimizin yüzde 70’i mağazadan, yüzde 30’u ise online alışveriş kanalını kullanıyor.
English Home’un satışlarında kategori sıralamasına baktığımızda, ilk 5 kategorisinde yatak odası, sofra, mutfak, aksesuar ve kozmetik yer alıyor. Hedefimiz, 2024 yılı için ciro içerisindeki ilk 5 kategoriden birisinin elektirikli küçük ev aletleri olmasını sağlamak. English Home küçük ev aletleriyle birlikte toplam 9 farklı kategoride çok sayıda ürün çeşitliliği sunuyor. Her ay çok fazla yeni ürün girişi bulunuyor.
Haftada bir milyon tekil müşterinin girdiği bir perakende zinciri olarak, ev ve yaşam ürünlerinde hizmet veriyoruz” diye konuştu.
Bütün kategorilerde büyüyeceğiz
Strateji çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Yıldız, “Hem yeni kategorilerin girmesi hem de mevcut kategorilerin de optimize ve daha katma değerli hale getirilmesiyle English Home, bir ev tekstili markasından, ev ve yaşam ürünleri perakendesi haline dönüştü. Bütün kategorilerin büyümesi stratejilerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.
Türkiye’de tekstilde nevresim, çarşaf, havluda şu anda açık ara pazar lideri olduklarını açıklayan Yıldız, mağaza sayılarını da yurt içinde ve yurt dışında artıracaklarını belirtti. Yıldız “Açtığımız mağazalarda tasarım ve inovasyon anlamında farklı ürünler de göreceksiniz çünkü bu konuda deneyimli ekiplerimiz uzun süren çalışmaların ardından ürünleri tüketicimizle buluşturmaya hazır. Değişen kurumsal kimliğimiz, ürün ve kategori çeşitliliğimiz doğrultusunda marka adına iyi bir strateji planı söz konusu” dedi.
“Belçikalı Berghoff premium tencere takımlarını mağazalarımızda ve online kanallarımızda satışa sunduk” diyen Yıldız, “English Home olarak satın aldığımız ve yakın zamanda satışa açılan Hecha demir döküm markasını da tüketicimizle buluşturduk. Yani kendi geliştirdiğimiz ürünlerin dışında, kategorisinde, segmentinden ayrışan, premium markaları da mağazalarımızda görebilirsiniz” dedi
Risk almadan fiyatlama zor
Enflasyonist ortamda fiyatlama konusuna değinen Mehtap Yıldız, “Şu anda risk almazsanız fiyatlama yapmanız çok zor” dedi. Kredi kartlarına getirilen sınırlamalara da değinen Yıldız, bunların piyasada birebir etkili olduğuna işaret ederek, “Bazı bankalarla tüketicimizi destekleyebileceğimiz, anlaşmalı taksit gibi uygulamalarımız söz konusu” dedi.