Erzurum, görülmeye değer ilimiz
Türkiye’de birçok ilimiz ve beldemiz tarihteki önemine göre bugün gerilerde yer almaktadır. Bunda belki de sanayileşmeye geç katılım ve İstanbul ve çevresinin cazibe merkezi olması temel etken olarak söylenebilir. Erzurum bu anlamda örnek gösterilebilecek illerden biridir.
Her şeyden önce Türkiye’de uçakla gidip kayak merkezine en kolay ulaşacağınız şehir Erzurum’dur. Neredeyse havaalanından 15 dakikalık bir yolculukla kayak merkezine ulaşabiliyorsunuz. Üstelik de Erzurum kayak merkezi, daha küçük kayak merkezlerinde bile olmadığı kadar kompakt bir yapıya sahip.
Pistlerin işletmesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından koordine edildiğinden, aldığınız günlük veya belli sayıda çıkışlı kartlar ile istediğiniz pisten kayak yapmanız mümkün. Havanın güneşli olduğu günlerde 3250 metrede yer alan Ejder zirvesinde mola verip, kafesinde çay, kahve veya sıcak salebinizi içerken ufka dalabilirsiniz. Fiyatlar da pek çok kayak merkezine göre çok daha makul seviyelerde. Her düzeyde kayakçının kendine uygun bir pist bulabileceği bir merkez Erzurum kayak merkezi.
Tarihi yaşamak
Erzurum tarihi de önemli olan bir merkez ve aynı zamanda turizm anlamında da sayısız zenginliğe sahip bir ilimiz. Erzurum’a gidip de Aziziye Tabyalarını görmemek, Nene Hatun’a ve şehitlerimize bir Fatiha okumadan dönmek elbette olmaz.
Tabyaları şayet kış günü geziyorsanız 1877-78 yıllarında yapılan ve “93 Harbi” diye bilinen Osmanlı- Rus savaşında insanların nasıl donmadan o mevzilerde kalabildiğini hayal etmeye çalışıyorsunuz. Şehir merkezi birçok tarihi ve turistik alana sahip. Cumhuriyetimizin kuruluşunda kilit adımların temeli olan Erzurum Kongresinin yapıldığı tarihi binaya girip kongrenin yapıldığı günü hayal etmemek olmaz.
Çifte minare, Üç kümbetler, Taşhan Bedesteni, Ulu Cami görülüp gezilesi gereken yerlerden sadece birkaçı. Tarihi camilerde ahşap kubbenin yazın serin, kışın ise sıcak tutma teknolojisine uygun ve son derece estetik özelliğe sahip yapıldığını görmek gerekiyor. Erzurum evleri, Erzurum’daki geleneksel mahalle yaşantısının ve misafirperverliğin günümüz turizmine katkı olarak bırakılmış orijinal numunelerini oluşturuyor.
Erzurum evlerinde mutlaka sedirde oturup bir şeyler yemeden veya içmeden olmaz. Tabi yatık döner ve kadayıf dolması da artık Erzurum denince akla gelen ilk özelik haline gelmiş. Çok Anadolu şehrimiz gibi Erzurum’da nüfus artışı olmayan hatta bazı yıllarda nüfus azalışının yaşandığı bir ilimiz. Uzun yıllardır 750bin civarında dolaşan il nüfusunun yarısı şehir merkezinde, geri kalan yarısı ise ilçeler ve köylerde yaşıyor. Erzurum ekonomi olarak aslında ülkemizde büyük şirketler çıkarmış bir ilimiz olmasına rağmen ilin vergi geliri 2024 yılında yaklaşık 14 milyar TL civarında gerçekleşmiş.
Elbette bunda büyük şirketlerin merkezlerinin genellikle İstanbul’da olmasının etkisi olduğu unutulmamalıdır. Erzurum yatırım teşvik kapsamında da altıncı bölge teşviklerinin uygulandığı, bir başka deyimle maksimum teşviklerin sağlandığı ancak, buna rağmen hak ettiği yatırımı da alamayan bir ilimiz. Üstelik Ankara ve İstanbul tecrübesi olan ve gayret ve çalışkanlığı ile de sıra dışı belediye başkanının büyük çabasına rağmen yine de istediği katkıyı alamıyor.
Bu vesileyle Kartal kaya kayak merkezinde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar temenni ederim.