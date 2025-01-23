Erzurum, görülmeye değer ilimiz

Türkiye’de birçok ilimiz ve beldemiz tarihteki önemine göre bugün gerilerde yer almak­tadır. Bunda belki de sanayileş­meye geç katılım ve İstanbul ve çevresinin cazibe merkezi olma­sı temel etken olarak söylenebi­lir. Erzurum bu anlamda örnek gösterilebilecek illerden biridir.

Her şeyden önce Türkiye’de uçakla gidip kayak merkezine en kolay ulaşacağınız şehir Er­zurum’dur. Neredeyse havaala­nından 15 dakikalık bir yolcu­lukla kayak merkezine ulaşabi­liyorsunuz. Üstelik de Erzurum kayak merkezi, daha küçük ka­yak merkezlerinde bile olmadı­ğı kadar kompakt bir yapıya sa­hip.

Pistlerin işletmesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafın­dan koordine edildiğinden, aldı­ğınız günlük veya belli sayıda çı­kışlı kartlar ile istediğiniz pis­ten kayak yapmanız mümkün. Havanın güneşli olduğu günler­de 3250 metrede yer alan Ejder zirvesinde mola verip, kafesin­de çay, kahve veya sıcak salebini­zi içerken ufka dalabilirsiniz. Fi­yatlar da pek çok kayak merkezi­ne göre çok daha makul seviyelerde. Her düzey­de kayakçının kendine uygun bir pist bulabile­ceği bir merkez Erzu­rum kayak merkezi.

Tarihi yaşamak

Erzurum tarihi de önemli olan bir merkez ve aynı zamanda turizm anlamında da sayısız zenginliğe sahip bir ilimiz. Erzu­rum’a gidip de Aziziye Tabyala­rını görmemek, Nene Hatun’a ve şehitlerimize bir Fatiha okuma­dan dönmek elbette olmaz.

Tab­yaları şayet kış günü geziyorsa­nız 1877-78 yıllarında yapılan ve “93 Harbi” diye bilinen Osman­lı- Rus savaşında insanların nasıl donmadan o mevzilerde kalabil­diğini hayal etmeye çalışıyorsu­nuz. Şehir merkezi birçok tari­hi ve turistik alana sahip. Cum­huriyetimizin kuruluşunda kilit adımların temeli olan Erzurum Kongresinin yapıldığı tarihi bi­naya girip kongrenin yapıldığı günü hayal etmemek olmaz.

Çif­te minare, Üç kümbetler, Taşhan Bedesteni, Ulu Cami görülüp ge­zilesi gereken yerlerden sadece birkaçı. Tarihi camilerde ahşap kubbenin yazın serin, kışın ise sıcak tutma teknolojisine uygun ve son derece estetik özelliğe sa­hip yapıldığını görmek gerekiyor. Erzurum evleri, Erzurum’daki geleneksel mahalle yaşantısının ve misafirperverliğin günümüz turizmine katkı olarak bırakıl­mış orijinal numunelerini oluş­turuyor.

Erzurum evlerinde mut­laka sedirde oturup bir şeyler ye­meden veya içmeden olmaz. Tabi yatık döner ve kadayıf dolma­sı da artık Erzurum denince ak­la gelen ilk özelik haline gelmiş. Çok Anadolu şehrimiz gibi Er­zurum’da nüfus artışı olmayan hatta bazı yıllarda nüfus azalı­şının yaşandığı bir ilimiz. Uzun yıllardır 750bin civarında do­laşan il nüfusunun yarısı şe­hir merkezinde, geri kalan yarı­sı ise ilçeler ve köylerde yaşıyor. Erzurum ekonomi olarak aslında ülkemizde büyük şirketler çıkar­mış bir ilimiz olmasına rağmen ilin vergi geliri 2024 yılında yak­laşık 14 milyar TL civarında ger­çekleşmiş.

Elbette bunda büyük şirketlerin merkezlerinin genel­likle İstanbul’da olmasının etki­si olduğu unutulmamalıdır. Er­zurum yatırım teşvik kapsamın­da da altıncı bölge teşviklerinin uygulandığı, bir başka deyimle maksimum teşviklerin sağlan­dığı ancak, buna rağmen hak et­tiği yatırımı da alamayan bir ili­miz. Üstelik Ankara ve İstanbul tecrübesi olan ve gayret ve çalış­kanlığı ile de sıra dışı belediye başkanının büyük çabasına rağ­men yine de istediği katkıyı ala­mıyor.

Bu vesileyle Kartal kaya kayak merkezinde hayatını kaybeden­lere Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar temenni ederim.