Etki Devrimi için çembere katılmaya hazır mısınız?

Gezegen kapitalizmin sonuçlarına dayanamıyor. Gezegende yaşamın sürmesi için bir sistem dönüşümüne ihtiyaç var. Çözüm için eylemlerimizle bıraktığımız sosyal, çevresel, ekonomik etki üzerine çalışmak zorundayız.

“Etki” adlı kitabın yazarı, GSG Etki Yatırımı Küresel Yönlendirme Grubu Başkan Sir Ronald Cohen, “gerçek değişimi yönlendirmek için kapitalizmi yeniden şekillendirmek gerek” diyor. Ve yatırımcıları etki girişimlerini destekleyerek “Etki Devrimi” yaratmaya davet ediyor.

Risk sermayesine davet: Etki Girişimleri

Girişim sermayedarı Sir Cohen, ihtiyacımız olan yeni sistemi “etki kapitalizmi” olarak tanımlıyor. Katkı sağlamanın gösterişçi tüketimden daha önemli bir statü olduğu; olumlu sosyal ve çevresel etki yaratan firmaların sadece kendi çıkarlarını düşünen firmalardan daha başarılı olduğu bir sistem.

Etki kapitalizmi, özel sektörü kamu sektörü ile hizalıyor ve uyum içinde çalışmalarını sağlıyor. Sosyal ve çevresel sorunları çözmek için sermaye ve inovasyondan yararlanıyor. “Kapitalist sistemin yakıtı sermayedir” gerçeğinden hareketle Sir Cohen gezegenin kurtuluşu için yatırımcılara şöyle sesleniyor: “Özel sermaye son kırk yılda teknolojide bir devrim yaratmaya yardımcı olmak için girişimleri finanse etti.

Etki devrimi de yatırım piyasalarından sermaye çeker. Nasıl risk sermayesi, teknoloji girişimcilerinin yatırım ihtiyaçlarına yanıt olduysa, etki yatırımı da yaşamları iyileştirmek ve gezegene yardım etmek isteyen etki girişimcilerinin ve işletmelerin ihtiyaçlarına yanıttır.”

Etki odaklı çemberler ile kalkınma

Etki Çemberleri Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Gezgüç geçen hafta Podcast konuğum oldu. Bir sosyal etki pusulası sunarak bize yol gösteren “Dünyayı ben mi kurtaracağım?” adlı kitabı üzerine konuştuk.

Gezgüç “Sosyal etki odaklı olmak, kendini ortaya koyma sanatıdır. Değişim önce bireyden başlar, herkes önce kendi çemberini kurar, sonra çemberler buluşur ve etkisi dalga dalga büyür.” diyor. Hem hayatını hem dünyayı değiştirmek isteyenlere kitap iyi bir yol arkadaşı. Dünyadan ve Türkiye'den başarılı sosyal etki girişimi örnekleri ile “Sürdürülebilirlik için sosyal etki odaklı neler yapabilirim?

Etkiyi nasıl çoğaltabilirim?” sorularına cevap veriyor. Adım adım önce bireysel etkimizi anlıyoruz ve etki alanımızı tasarlıyoruz. Ardında birlikte hareket etmenin etkisini yeniden düşünüyoruz. Küresel ortak değerler rehberliğinde yeni bir yol haritası hazırlıyoruz. Ve artık yeni statü kazanma ölçütümüz “pozitif etki bırakmak” oluyor. Ortak değerleri herkesi kapsayacak biçimde uygulayarak "kolektif dönüşüm" sağlıyoruz.

Canlı bir ekonomi için sektör çemberleri

Kitabın “Değerlerle Yeni Bir Yol Haritası” bölümü Stephen Covey'in şu sözü ile başlıyor. "Kazan-kazan üçüncü bir yol olabileceğine dair bir inancı barındırır. Ne benim ne senin yolun, daha yüce başka bir yol". Etki Çemberleri Vakfı, birbirimizden öğrenmenin güçlü etkisinden yola çıkarak “sektör çemberleri” kurmaya başlamış.

Marmara Bölgesi OSB’lerinde kimya, kozmetik, gıda, turizm ve tekstil sektörü çembeleri kurulmuş, sırada lojistik ve diğerleri var. Vakıf AB Yeşil Mutabakatı olmak üzere ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyumlu, sürdürülebilir ve güçlü bir sanayi için çalışıyor. Aylin Gezgüç’ün dediği gibi, sürdürülebililrlik “cana can katmak” ve sadece “ekonominin canlıları” olursak sürdürülebililr canlı bir ekonomi yaratamayız. Etki odaklı eylem, eylem odaklı farkındalık için Etki Çemberlerine katılın.