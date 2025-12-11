Ev sahiplerine bir iyi bir kötü haber
Kamuoyunun bir süredir üzerinde konuştuğu, vergisel düzenlemeleri içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 7566 Sayılı Kanun olarak 4 Aralık tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve yasalaştı.
Toplam 39 maddeden oluşan kanunda kira gelirlerine yönelik vergi uygulamaları, taşıt satışlarında noter harçlarına ilişkin düzenlemeler, işveren sigorta pirim artışları ve tapu harçlarında ceza artışı gibi başlıklar dikkat çekiyor.
Kanun teklifinin kamuoyunda tartışmalara yol açan maddesi konut kira gelirlerine uygulanan istisnanın kaldırılıyor olmasıydı. Ancak teklifin yasalaşması aşamasında muhtemelen kamuoyundan gelen tepkiler de dikkate alınarak bu madde teklif metninden çıkarılarak tartışmalara son verilmiş oldu. Ancak konut kira gelirlerini beyan etmek durumunda olan ev sahipleri için başka bir madde yürürlüğe girdi.
Konut kira gelirlerinde istisna devam ediyor
Geçtiğimiz hafta Meclisten geçerek yasalaşan 7566 Sayılı Kanunun en çok tartışılan maddesi teklif aşamasında yer alan ve her yıl belirlenen mesken kira gelirleri istisnasının kaldırılması maddesiydi. Teklifle; sahip oldukları binaları mesken olarak kiraya verenlerin bir takvim yılında elde ettikleri mesken kira gelirlerine ilişkin istisna, kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar hariç kaldırılıyor idi. Kanun teklifinin Mecliste görüşmeleri sırasında tepki çeken bu madde teklif metninden çıkarılarak kanun yasalaştı. Böylelikle konut kira geliri elde eden ev sahipleri için iyi haber; 2025 yılında elde ettikleri konut kira gelirlerinde uygulanmakta olan 47 bin liralık istisnadan yararlanılmaya devam edilecek.
Konut kredi faizleri gider yazılamayacak
Ev sahipleri için kötü haber ise; halen uygulanmakta olan ve gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizlerinin gider yazılması uygulamasına son veriliyor. 7566 sayılı kanunla “konutlar hariç” ibaresi getirilerek, kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kullanılan borçların faizlerinin kira gelirinin tespitinde gider olarak indirilmesi uygulamasına geçiliyor. Böylelikle konut alımı için kullanılan kredi faizlerinin konut kira gelirlerinin beyanından gerçek gider yöntemi seçilerek gider yazılması uygulaması sona eriyor. Ancak konutlar hariç, kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri gider olarak dikkate alınabilecek.
Düzenleme ile, kredi kullanarak satın aldığı gayrimenkulleri kiraya verenlerin, bu krediler için ödediği faizleri kira gelirlerini beyan ederken gider olarak indirmeleri nedeniyle kiraya verilen gayrimenkulü kredili veya kredisiz alan kişiler arasında vergi yükü farklılığının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
Söz konusu düzenleme maddesi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri gelir ve kazançlarına ilişkin verilecek beyannamelerde uygulanacak. Böylelikle 2025 yılında kredi kullanarak konut elde eden ve bunu kiraya veren ev sahiplerinin kira gelirlerinden dolayı beyanname vermesi halinde gerçek gider yöntemini seçmeleri durumunda kredi faizlerini gider olarak dikkate alamayacaklar. 2025 vergilendirme döneminin son günlerine gelmişken, bu döneme ilişkin vergisel bir düzenleme yapmanın, geriye dönük vergisel bir uygulamayı değiştirmenin, hukuki güvenlik kavramı ile çeliştiği söylenebilir.
