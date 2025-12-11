 Ev sahiplerine bir iyi bir kötü haber

Kamuoyunun bir süredir üzerinde ko­nuştuğu, vergisel düzenlemeleri içe­ren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 7566 Sayılı Kanun olarak 4 Aralık tarihin­de TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve yasalaştı.

Toplam 39 maddeden oluşan ka­nunda kira gelirlerine yönelik vergi uygu­lamaları, taşıt satışlarında noter harçlarına ilişkin düzenlemeler, işveren sigorta pirim artışları ve tapu harçlarında ceza artışı gibi başlıklar dikkat çekiyor.

Kanun teklifinin kamuoyunda tartışmalara yol açan madde­si konut kira gelirlerine uygulanan istisna­nın kaldırılıyor olmasıydı. Ancak teklifin yasalaşması aşamasında muhtemelen ka­muoyundan gelen tepkiler de dikkate alına­rak bu madde teklif metninden çıkarılarak tartışmalara son verilmiş oldu. Ancak ko­nut kira gelirlerini beyan etmek durumun­da olan ev sahipleri için başka bir madde yürürlüğe girdi.

Konut kira gelirlerinde istisna devam ediyor

Geçtiğimiz hafta Meclisten geçerek yasa­laşan 7566 Sayılı Kanunun en çok tartışılan maddesi teklif aşamasında yer alan ve her yıl belirlenen mesken kira gelirleri istisna­sının kaldırılması maddesiydi. Teklifle; sa­hip oldukları binaları mesken olarak kiraya verenlerin bir takvim yılında elde ettikleri mesken kira gelirlerine ilişkin istisna, ka­nunla kurulan sosyal güvenlik kurumların­dan emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar hariç kaldırılıyor idi. Kanun teklifi­nin Mecliste görüşmeleri sırasında tepki çe­ken bu madde teklif metninden çıkarılarak kanun yasalaştı. Böylelikle konut kira geli­ri elde eden ev sahipleri için iyi haber; 2025 yılında elde ettikleri konut kira gelirlerinde uygulanmakta olan 47 bin liralık istisnadan yararlanılmaya devam edilecek.

Konut kredi faizleri gider yazılamayacak

Ev sahipleri için kötü haber ise; halen uy­gulanmakta olan ve gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde kiraya verilen mal ve hak­lar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizlerinin gider yazılması uygula­masına son veriliyor. 7566 sayılı kanunla “ko­nutlar hariç” ibaresi getirilerek, kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kullanılan borç­ların faizlerinin kira gelirinin tespitinde gi­der olarak indirilmesi uygulamasına geçiliyor. Böylelikle konut alımı için kullanılan kredi fa­izlerinin konut kira gelirlerinin beyanından gerçek gider yöntemi seçilerek gider yazılma­sı uygulaması sona eriyor. Ancak konutlar ha­riç, kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla ya­pılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri gider olarak dikkate alınabilecek.

Düzenleme ile, kredi kullanarak satın aldığı gayrimenkulleri kiraya verenlerin, bu kredi­ler için ödediği faizleri kira gelirlerini beyan ederken gider olarak indirmeleri nedeniyle kiraya verilen gayrimenkulü kredili veya kre­disiz alan kişiler arasında vergi yükü farklılı­ğının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Söz konusu düzenleme maddesi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren başlayan vergilen­dirme dönemleri gelir ve kazançlarına iliş­kin verilecek beyannamelerde uygulanacak. Böylelikle 2025 yılında kredi kullanarak ko­nut elde eden ve bunu kiraya veren ev sahip­lerinin kira gelirlerinden dolayı beyanname vermesi halinde gerçek gider yöntemini seç­meleri durumunda kredi faizlerini gider ola­rak dikkate alamayacaklar. 2025 vergilen­dirme döneminin son günlerine gelmişken, bu döneme ilişkin vergisel bir düzenleme yapmanın, geriye dönük vergisel bir uygula­mayı değiştirmenin, hukuki güvenlik kavra­mı ile çeliştiği söylenebilir.