EYT’liler emlak vergisi ödemeyebilirsiniz

Kamuoyunda EYT diye adlandırılan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte prim günleri dolan ancak emekli olabilmek için yaş şartını da sağlamaları gereken çalışanlar için yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte yaklaşık 2.5 milyon kişi için emekli olma yolu açılmıştır.

Mayıs ve Kasım ayları emlak vergisi ödeme dönemleri olup, bu bağlamda emlak vergisi kanununa göre hangi şartlar dahilinde emeklilerin emlak vergisi ödemeyecekleri hususuna değinmek istiyoruz.

Emekliler emlak vergisi ödemeyebilir

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 8'inci maddesinin ikinci fıkrası ve 2003/6576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2 'yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranı sıfır olarak uygulanmaktadır. Bu hüküm, emeklilerin bizzat oturmaları şartıyla tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde, hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.

Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında uygulanmaz. Söz konusu uygulama zaman zaman muafiyet olarak adlandırılsa da söz konusu şartlar dahilinde emlak vergisi sıfır (0) olarak uygulanmaktadır. Emeklilerle birlikte aşağıda yer verilenler de, indirimli emlak vergisi ödeyeceklerdir. Türkiye’de brüt yüzölçümü 200 m2 yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan;

- Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,

- Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar,

-Gaziler,

- Şehitlerin dul ve yetimleri, emlak vergisi ödemeyeceklerdir

EYT liler çalışmaya devam ederse emlak vergisi tam ödenecek

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığı alanların, bu aylıkları dışında başka gelirlerinin bulunması halinde, bunların meskenine indirimli vergi oranı uygulanmayacaktır. Mükelleflerin gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmaları, indirimli vergi oranından yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir.

Kirada oturan emekliler

Sahip olduğu tek meskeni kiraya veren ancak kendisi de kirada oturan emekliler indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanabilirler. Kira ödemeksizin bir başkasının yanında oturan mükelleflerin kiraya verdikleri mesken için indirimli bina vergisi oranından faydalanmalarına imkan bulunmamaktadır. Eşlerin her ikisi adına gayrimenkul bulunması halinde birinde oturulması diğerinin ise kiraya verilmemesi ve bu meskenden gelir elde edilmemesi durumunda ise her iki mesken için de indirimli emlak vergisi oranı (sıfır) uygulanması gerekmektedir.

İndirimli vergi için nereye başvurulacak

İndirimli bina vergisinin uygulanabilmesi için, emeklilerin durumlarını izah eden bir dilekçeyi doldurup imzalayarak ilgili belediyelere vermeleri gerekmektedir.

Yeni emekli olanlar için indirimli vergi

Yıl içinde emekli olanlar, emekli oldukları tarihi izleyen yıldan itibaren indirimli emlak vergisi ödeyeceklerdir. Şartları taşıyan EYT liler önümüzdeki yıldan itibaren indirimli emlak vergisi (sıfır) ödeyecekler.