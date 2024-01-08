Faiz artışlarından olumlu etkilenen borsa şirketleri

Faiz artırımlarının başladığı 23 Haziran 2023 tarihinden bu yana borsada en fazla prim yapan sektör yüzde 235’lik değer artışı ile sigortacılık oldu. En kötü performans gösteren sektörlerin başında ise tekstil geldi.

Geçen yıl yapılan genel seçimlerin ardından ekonomi yönetiminde yapılan değişiklik para politikalarını 180 derece değiştirdi. Yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte ilk atılan adım faiz politikasında görüldü.

Yeni başkan Hafize Gaye Erkan’ın liderliğinde 23 Haziran 2023’te yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 8.50’den yüzde 15’e yükseltilmişti. Toplam 7 PPK toplantısının tamamında faiz artırımı kararı alınırken politika faizi olan 1 haftalık repo faizi yüzde 42.50 seviyesine çıkartıldı.

Bu yılın ilk PPK toplantısı 25 Ocak tarihinde yapılacak. Son yapılan PPK toplantısında yapılan açıklama sonrasında bu ayki toplantı da 250 baz puanlık bir faiz artırımına daha gidilip faiz artırımlarına son verileceği görüşü hakim. Piyasa oyuncuları arasında yeni bir faiz artışına gidilmeyebileceğini düşünenler de var.

Mevduat faizi hızlı çıktı

Son 7 ayda politika faizinde yapılan artırımlar sonrası mevduat faizleri yüzde 40-45 aralığına oturmuş durumda. Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) Türk Lirası vadeli mevduata geçişlerde daha yüksek faizler sunuluyor.

Biz bugün 23 Haziran’da başlayan faiz artırım sürecinin borsada hangi sektör hisselerine olumlu yansıdığına bakacağız. BIST 100 Endeksi faiz artırımlarının başladığı tarihten bu yana yüzde 40.55 yükseldi. Sektör bazında bakıldığına en hızlı yükseliş Sigorta Endeksi’nde yaşandı.

22 Haziran’da 10 bin 790 puanda bulunan BIST Sigorta Endeksi, cuma günü 36 bin 101 puandan tamamladı. Yani faiz artırımlarının başladığı tarihten bu yana Sigorta Endeksi’nde yüzde 235 değer artışı yaşandı. Sigorta sektörü birikimlerini ağırlıklı olarak Türk Lirası mevduatta değerlendiriyor olması faizlerde yaşanan hızlı artışın sektör hisselerine de olumlu yansıdığı görülüyor.

Bilişim ve teknoloji de arttı

Tüm sektörler arasında sigorta hisseleri açık ara faiz artırımları sonrasında en iyi performansı gösterdi. İkinci en iyi performans gösteren sektör ise bilişim sektörü oldu. BIST Bilişim Endeksi, faiz artırımlarından bu yana yüzde 100 değer kazandı. Bu sektörü yüzde 94’lük artışla Teknoloji Endeksi takip etti. Yüksek enflasyon ortamının devam etmesi ve bu artışı fiyatlarına hızlıca yansıtan gıda içecek sektörü hisseleri de faiz artırımlarının yaşandığı süreçte ortalama yüzde 82 yükseldi. Finansal kiralama, bankacılık ve ticaret de yine faiz artırımlarından olumlu etkilenen sektörler olarak öne çıkıyor.

En kötüsü tekstil sektörü

Faiz artırım sürecinde yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan sektörlerin başında tekstil sektörü geliyor. BIST Tekstil Deri Endeksi son 7ayda sadece yüzde 23 yükseldi. Sektör bu performansıyla BIST 100 Endeksi’nin de oldukça gerisinde kaldı. BIST Kimya Petrol Plastik Endeksi’ndeki hisseler de yine yüzde 25’lik performansıyla yatırımcılara umduklarını veremedi. Metal Ana, ulaştırma, elektrik, inşaat ve sınai endeksleri yine son 7 ayda BIST 100’un altında bir performans gösterdi.