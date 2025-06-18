  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Erkin IŞIK
  4. Faiz indirimi yok, ama neler var?

Faiz indirimi yok, ama neler var?

Erkin IŞIK
Erkin IŞIK PARASAL EKONOMİ erkin.isik@dunya.com

Yarınki PPK toplan­tısında faiz indirimi beklenmemekle birlik­te, önümüzdeki döneme ilişkin faiz sinyalleri, fa­iz koridorunda olası de­ğişiklikler ve makro ih­tiyati düzenlemelerde­ki gelişmeler yakından izlenecek.

Jeopolitik belirsizliklerin yüksek seyretmesi nedeniyle TCMB’nin faiz koridorunu daralt­maya gitmeyeceğini düşünüyo­ruz. Ekonomik aktivite ve kredi büyümesinde yavaşlama sinyalle­ri alınmakla birlikte, bu gelişme­ler henüz kredi büyüme kısıtlarını gevşetecek düzeyde değil.

Faiz indirim sinyalini nereden alırız?

Hatırlanacağı üzere, TCMB Ni­san ayı Para Politikası Kurulu top­lantısında politika faizini yüzde 46 seviyesine yükseltmişti. An­cak bu faiz oranından sınırlı liki­dite sağlanması nedeniyle, efektif para piyasası faizi yüzde 49 düze­yinde seyrediyordu. Geçen hafta da bu yönde bir adım atıldı ve TC­MB, bankaların fonlama ihtiyacı­nın tamamını yüzde 46 faiz oranlı bir haftalık repo ihaleleriyle karşı­lamaya başladı. Böylece repo faiz­leri de bu seviyeye geriledi.

Daha önceki yazılarımda da be­lirttiğim üzere, yarınki PPK top­lantısında politika faizinin sabit kalmasını bekliyor, sonraki ola­sı faiz indirimi için ise 24 Tem­muz tarihli PPK toplantısının işa­ret edilmesini olası görüyorum. Bu yönde bir sinyal, PPK metninde yer alabilir.

Hatırlanacağı gibi, TCMB’nin mart ayına kadar yaptığı faiz indi­rimlerinde kullandığı yönlendirme şu şekildeydi: “Enflasyonda belir­gin ve kalıcı bir bozulma öngörül­mesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacak­tır.”

Ancak, mart ayındaki piyasa dal­galanmasının ardından faiz artırı­mına gidilen toplantılarda bu ifade şu şekilde değiştirilmişti: “Enflas­yonda belirgin ve kalıcı bir bozul­ma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacak­tır.” Bu ifadenin önceki haline ben­zer bir söyleme dönülmesi, sonraki toplantılarda faiz indiriminin gün­deme gelebileceğine yönelik bir işaret olarak değerlendirilebilir.

Koridor daralır mı?

İzlenecek bir diğer başlık ise faiz koridorunun tekrar daraltılıp da­raltılmayacağıdır. Bilindiği üzere, 17 Mart’taki ara PPK toplantısın­da TCMB, politika faizi ile üst bant arasındaki farkı 1.5 puandan 3 pua­na çıkarmıştı. Bu uygulama, TL li­kiditesini ayarlayarak bankalara­rası faizlerin daha geniş bir bantta hareket etmesine olanak tanımak­tadır. Bu da risk algısındaki ani de­ğişikliklere karşı TCMB’nin çabuk tepki vermesine imkan tanıyor.

Risk algısı normalleştikçe bu bant aralığının yeniden eski seviyelere çekilmesi beklenebilir. Ancak mev­cut jeopolitik belirsizlikler göz önü­ne alındığında, bunun için Temmuz toplantısının beklenmesinin da­ha yerinde olacağını düşünüyoruz. Küresel piyasalarda risk iştahında­ki dalgalanmalar halen fon akımları ve dolayısıyla döviz rezervleri üze­rinde belirgin etkiler yaratabiliyor. Örneğin, günlük analitik bilanço ve­rilerinden yaptığımız hesaplamaya göre, İsrail-İran savaşının başladığı geçen cuma günü TCMB’nin 5.4 mil­yar dolar döviz satışı gerçekleştirdi­ğini hesaplıyoruz.

Makro ihtiyati düzenlemeler gevşetilir mi?

Faiz artışlarının etkisiyle finan­sal koşullarda belirgin bir sıkılaş­ma yaşanmış olsa da ve ekonomik aktivitede ılımlı bir yavaşlama göz­lense de, enflasyon eğiliminde kalı­cı bir iyileşme için bu sıkı duruşun bir süre daha sürdürülmesi gerek­tiği kanaatindeyiz.

Öncelikle kredi büyümesine ba­kalım. Daha önceki bir yazımda (RENKK Gelsin, 14 Aralık 2024) Reel Net Kredi Kullanımı göster­gemizi tanıtmıştım. Son verilerle güncellediğimizde, 4 haftalık orta­lama net kredi kullanımının tarih­sel ortalama düzeyine yavaşladığı­nı, ancak 13 haftalık ortalamanın hâlen tarihsel ortalamaların üze­rinde seyrettiğini görüyoruz. Bu da, kredi büyüme hızının tüm kısıt­lamalara ve yüksek faizlere rağmen sadece sınırlı ölçüde yavaşladığını ve geçen yıl gözlenen reel daralma­ya kıyasla hâlen daha güçlü bir eği­lim sergilediğini göstermektedir.

Ayrıca nisan ayına ilişkin açıkla­nan üretim göstergeleri, özellikle iç talebin görece güçlü kalmaya de­vam ettiğine işaret etmektedir. Pe­rakende satış endeksi, nisan ayın­da bir önceki aya göre yüzde 2.8 oranında oldukça yüksek bir artış kaydetti. Bu veri için öncü gösterge olarak takip ettiğimiz, mevsimsel­likten ve enflasyondan arındırıl­mış kredi kartı harcamaları mayıs ayında da artış eğiliminin sürdüğü­nü düşündürüyor. Bu eğilim devam ederse, ikinci çeyrekte perakende satışlarda yüzde 2-3 arası bir çey­reklik büyüme görmek şaşırtıcı ol­mayacak.

Diğer taraftan, hizmet üretim endeksi nisan ayında, bir önceki aya kıyasla yüzde 0.5 oranında ge­rilemiştir. Ayrıca birinci çeyrek or­talaması ile karşılaştırıldığında da benzer ölçüde bir düşüş görülmek­tedir. Bu durum hizmet sektöründe bir yavaşlamaya işaret etmekle bir­likte, bunun kalıcı olup olmadığını değerlendirebilmek için önümüz­deki verilerin izlenmesi gerektiği­ni düşünüyoruz.

Sanayi üretimi ise nisan ayın­da yüzde 3.1 oranında daraldı. An­cak burada özellikle İHA gibi aske­ri ekipmanları içeren “diğer ulaşım araçları” üretimindeki düşüş belir­leyici oldu.Bu kalem hariç tutuldu­ğunda, sanayi üretiminde önceki aya göre yüzde 1’in hafif altında bir artış olduğu, birinci çeyrek ortala­masına göre ise hafif bir daralma yaşandığı görülüyor.

Sonuç olarak, kredi büyümesi ve üretim göstergeleri ekonomide öl­çülü bir yavaşlama eğilimine işaret ediyor. Ancak son aylarda yüzde 2 civarına gerileyen aylık enflasyon eğiliminin yılın ikinci yarısında he­deflendiği gibi yüzde 1.5 seviyesine, hatta altına gerilemesi için mevcut yavaşlama eğiliminin sürdürülme­si gerektiğini düşünüyoruz.

Zaten Temmuz ayında olası bir faiz indirimi sürecine yaklaşılır­ken, finansal koşulların geçen yılın son çeyreğinde olduğu gibi bir mik­tar gevşeyebileceği ve kredi büyü­mesinin hızlanabileceği dikkate alındığında, kredi büyüme kısıtla­rında gevşemeye gitmek için henüz erken olduğunu değerlendiriyoruz.

Faiz indirimi yok, ama neler var? - Resim : 1

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Merkez Bankası’nın Z raporu 11 Haziran 2025
Bu sefer acele etmeyelim 04 Haziran 2025
Faizde ilk indirim yaklaşıyor 21 Mayıs 2025
Maç kaç-kaç olursa faiz düşer? 14 Mayıs 2025
Finansal Koşullar Endeksi ‘ekonomide sert fren olacak’ diyor 07 Mayıs 2025
Merkez Bankası’nın önceki yıldan sarkan zararı 30 Nisan 2025
Merkez Bankası neden sürpriz yaptı? 24 Nisan 2025
Merkez Bankası’ndan sürpriz gelir mi? 16 Nisan 2025
Faiz görünümü, enflasyonun netleşmesini bekliyor 02 Nisan 2025
Yabancı yatırımcıların TL macerası: Girişler, çıkışlar ve swap kısıtlamaları 26 Mart 2025