Faiz kararı sonrası piyasalar

TCMB geçtiğimiz hafta politika faizini %15,0’dan %17,5'e yükseltti. Beklenti ise faizlerin %20 seviyesine çıkması yönünde idi.

TCMB karar metninde dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiğini vurguladı. Karar metninde bir önceki metinden farklı olarak parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma mesajları öne çıktı.

Miktarsal sıkılaşma mesajının ardından TCMB, KKM hesapları için zorunlu karşılık oranını tüm vadelerde yüzde 15 olarak belirledi. 27 Temmuz Perşembe günü TCMB’nin Enflasyon Raporu sunumu gerçekleşecek. TCMB Başkanı Gaye Erkan bu sunumla ilk defa piyasanın karşısına geçecek.

Buradaki iletişim ve para politikasının seyrine ilişkin verilecek mesajların oldukça kritik olacağını düşünüyoruz. Bu hafta yurtdışında en önemli gelişme ise çarşamba günü sona erecek Fed toplantısı olacak.

Piyasalar Fed’in temmuz ayı toplantısında 25 baz puan faiz artışına giderek politika faizini %5,25 - % 5,50 aralığına yükseltmesine kesin gözüyle bakıyor. 25 baz puan faiz artışı fiyatlamalar içerisinde yer alırken, bu toplantıda karar metnindeki ifadeler ve özellikle Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar son derece kritik olacak.

Önceki hafta beklentilerden daha fazla düşüş kaydeden enflasyon rakamları da dikkate alındığında piyasalar Fed’in temmuz ayı sonrasında sıkılaşma döngüsünü sonlandıracağı ve 2024 yılında faiz indirimlerine başlayabileceğini değerlendiriyor. Fed’in sıkılaşma döngüsünün sonuna yaklaştığını düşünmekle birlikte piyasaların faiz indirimi konusunda fazla iyimser olduğu kanısındayız.

Manşet enflasyonda anlamlı bir düşüş yaşanmasına karşın oynaklığa sahip gıda ve enerji sektörlerini içermeyen ve Fed tarafından yakından takip edilen çekirdek enflasyon, Fed’in %2’lik hedefinin oldukça üzerinde %4,8 seviyesinde bulunuyor. Ücretler ve istihdam piyasası hala daha güçlü kalmaya devam ederken, enerji fiyatlarında olası yükselişler enflasyonist riskleri artırabilir.

Fed’in ilerleyen süreçte yüksek faiz oranlarını düşünülenden daha uzun bir süre koruyabileceğini değerlendiriyoruz. Söylemlerde şahin tonun korunduğu bir açıklama görülecek olursa piyasalarda satış baskısı artış kaydedebilir.