Faize dair beklentiler

Geçen hafta ABD’de beklentilerden daha iyi gelen enflasyon rakamları ve özellikle çekirdek TÜFE’nin %5’in altına gerilemesi Fed’e yönelik sıkılaşma endişelerini yatıştıran gelişmeler oldu.

Piyasalar temmuz ayı toplantısında Fed’in 25 baz puan faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerini korurken, bu faiz artırımının son sıkılaşma adımı olacağı ve 2024 yılında Fed’in hızlı bir faiz indirim döngüsüne başlayabileceğini fiyatlıyor.

Sıkılaşma endişelerinin yatışması, tahvil getirilerindeki düşüş ve risk iştahındaki iyileşme küresel hisse piyasalarında alımların güç kazanmasına ve geçen senenin kasım ayından bu yana ki en iyi haftalık performansın yaşanmasına katkı sağladı. Bu haftaya başlarken Çin’in beklentilerin altında kalan büyüme verisi emtia fiyatlarını ve borsaları baskıladı.

İçeride ise Cumhurbaşkanı’nın Körfez ziyaretine yönelik beklentiler, düşen risk primi ve enflasyonist sürecin şirket finansallarındaki nominal iyileşmeyi destekleyeceği beklentisi her gün yeni bir rekor getiriyor. 19 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nın Körfez ziyareti sonlanacak ve 20 Temmuz’da kritik TCMB toplantısı gerçekleşecek. Bu dönemin piyasada volatiliteyi artıracağını düşünüyoruz.

TCMB, 22 Haziran’daki toplantısında 650 baz puanlık faiz artırımıyla politika faizini %8,50'den %15 seviyesine yükseltmiş ve enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceğini ifade etmişti. Son dönemde kur ve artan vergiler nedeni ile bozulan enflasyon beklentilerini de göz önünde bulundurduğumuzda parasal sıkılaştırmanın gerekli olduğu su götürmez bir gerçek.

Merak edilen ise bu sıkılaşmanın kaç puan olacağı. Piyasada faizlerin ulaşacağı seviyeye yönelik asgari %17,5 beklentisi varken bu tahmin %21,5’e kadar uzanıyor. İlk toplantıda piyasa beklentilerini ve sonrasındaki gerçekleşmeyi göz önünde bulundurduğumuzda çok agresif bir faiz artışı olması şaşırtıcı olacaktır.

Sonrasında ise karar metnini takip edeceğiz. Piyasa faiz artışı ile birlikte aradığı sıkılaşma mesajını burada bulacak olur ise TCMB’nin yeni yönetimine bir önceki toplantıda açtığı krediyi devam ettirecektir. Aksi takdirde TCMB’nin piyasa tarafından test edilmeye başlandığı yeni bir süreç yaşayabiliriz. Kısa vade için en büyük riskin de bu olduğunu düşünüyoruz.