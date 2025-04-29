  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ömer Gencal
  4. Faizle değil, güvenle ayakta durur ekonomiler, şehirler ve ülkeler…

Faizle değil, güvenle ayakta durur ekonomiler, şehirler ve ülkeler…

Ömer Gencal
Ömer Gencal EkoSpektrum: Piyasa ve Duygular [email protected]

Bu köşede ya­zamaya başla­madan önce nasıl bir köşe adı koy­mam gerektiği­ni uzunca bir sü­re düşünmüştüm. Ekonomi ve finans konularındaki ya­zıların sadece ra­kam, sayı ve ras­yonellikten ibaret olmadığı­nın bilinci ile köşeme “Piyasa ve Duygular” ismini vermiştim.

Ekonominin sadece sayılar, faiz oranları, büyüme verileri ve döviz kurlarıyla ölçülebilece­ğini sananlar, bugün yaşadığı­mız krizi anlayamaz anlamakta zorlanır. Evet ekonomi model­lerden oluşan, sayı ve verilerle açıklanabilen bir bilimdir fakat aynı zamanda ve hatta belki de bir his, bir güven, bir inanç me­selesidir. Üzülerek söylemek gerekir ki bu ülkede artık güven de inanç da hisler de art arda ge­len büyük siyasi depremlerle enkaz altında kalmıştır.

Milli güvenlik sorunu haline gelecek

19 Mart günü İstanbul Bü­yükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözal­tına alınmasıyla başlayan ge­rilim yalnızca bir siyasi he­saplaşmanın değil, aynı za­manda yatırımcı güveninin açık bir iflasıydı.

Adaletin te­razisi şaştığında, hukuk siya­sete esir düştüğünde ve gücün sesi, haklılığın sesinin üstü­ne çıktığında yalnızca mahke­me salonları değil, borsalar da çöker, döviz kurları azgın dal­galar gibi yükselir. Elinizdeki rezerv gücüyle belki bu azgın dalgaları belirli bir süre sakin­leştirebilirsiniz ama doğal sü­reçler dengesini bulana kadar elinizdekileri çarçur etme ris­kini alırsınız. Tarih bunun ör­nekleriyle doludur.

Dışarıda dünya çalkalanı­yor. Trump’ın her ülkeye yöne­lik yeni gümrük tarifeleri ilan edip ardından Çin dışındakile­re 90 günlük muafiyet verme­si, “müzakere edeceğiz” açık­lamalarıyla piyasaları bir kum fırtınasına sürüklemesi bile tek başına yeterince dalgalan­ma yaratırken büyük oynaklık­lara sevk ederken, biz içeride kendi ellerimizle, adaleti yerle bir ederek, güveni yıkarak daha büyük bir yangın çıkarıyoruz.

Tam da bu belirsizlik iklimi­nin içindeyken 23 Nisan’da İs­tanbul’u sallayan 6.2 büyüklü­ğündeki deprem meydana gel­di. O an anladık ki bu ülkede yalnızca siyaset değil, fay hat­ları da büyük dalgalanmalar yaşıyor. Şehir, insanları bü­yük endişe ve korkuya iten bir şiddetle onüç saniye sallandı, ama esas sarsılan insanların kalbinde taşıdığı güven duy­gusuydu çünkü herkes biliyor ki asıl deprem daha yaşanmadı.

Umarım geç gelir ve hazırlık­lı oluruz fakat o gün geldiğin­de yalnız binalar değil, içinde saklanan umutlar da yıkıla­cak. İstanbul’un Türkiye Gayri Safi Milli Hasılasının üçte birini ürettiği gerçeği ortada durur­ken, son altı yılda merkezi hü­kümet tarafından yalnız bıra­kılan yerel yönetimler nedeniyle yönetilmeyen riskler ve yapı­lamayan hazırlıklar, bu riskin gerçekleşmesi ile birlikte bir milli güvenlik sorunu haline gelecek.

Bunu sadece ben söy­lemiyorum. Konunun tüm uz­manları büyük bir fikir birliği içinde aynı görüşleri dile ge­tiriyorlar ve kamuoyu ile pay­laşıyorlar. Bu kadar endişe ve korku devam ederken, ortalık yangın yerine döndüğünde ha­la saçını tarayan güzel edasıy­la Kanal İstanbul projesinin ön adımları niteliğindeki lüks konut inşaatına başalayanların İstanbul’u ve halkı düşünmedik­leri akla geliyor.

Döviz mevduatları artıyor

Türkiye Cumhuriyet Mer­kez Bankası’nın 350 baz pu­anlık faiz artışı bile döviz he­saplarının yükselmesine engel olamadı. Çok değil daha üç ay önce Ocak ayı ortasında 186 mil­yar dolar büyüklüğe kadar ge­rilemiş döviz mevduatları 38 milyar dolar artışla 224 milyar dolara kadar arttı. Bu seviye­ler 2024 Mart ayında yapılan yerel seçimler öncesindeki se­viyenin çok üzerinde. Kur ko­rumalı mevduattan ve para pi­yasası fonlarından dönen TL birikimlerin %60’nın dövize döndüğü IMF toplantıları sıra­sında Merkez Bankası başkanı Fatih Karahan tarafından ya­bancılara aktarılalı henüz bir hafta oldu. Döviz cinsi fonlarda da artış durulmuyor.

Altının yıl başından 21 Nisan tarihine ka­darki süre içinde %29.6 artışı arındırıldığında bile döviz cin­si yatırım fonlarında 6 milyar 500 milyon dolardan fazla artış olduğu görülüyor. Merkez Ban­kasının en çok çekindiği dola­rizasyon yeniden hortladı de­mek hiç de yanlış olmaz. Mese­le bu gibi dönemlerde faiz değil çünkü mesele sadece para de­ğil. Asıl mesele, “Burada gele­ceğe güvenebilir miyim?” so­rusuna verilen cevap. Bugün o cevap kocaman bir suskunluk, güvensizlik ve endişedir.

Bu satırları yazarken İBB ve İSKİ’ye yönelik yeni gö­zaltı operasyonlarıyla 47 ki­şinin daha tutuklandığı ha­beri geldi. Böyle bir günde ya­tırımcıyı faiz artışıyla, kur stabilitesiyle teskin edebile­ceğini sanmak yanılgıların en büyüğü olur. Bu yaşanan­lar sonrasında insanları ne rakamlara ne vaatlere inan­dırabilirsiniz artık; insanlar sadece hissettiklerine inanır. Hissettikleri şeyin artık kor­ku, adaletsizlik, yalnızlık ve kandırılmışlık olduğunu söy­lemeye bile gerek yok.

Ekonomi sadece bir mate­matik problemi, karmaşık modeller, denklemler ve ras­yonellik değildir. Ekonomiyi ayakta tutan en önemli sütun, toplumun adalet duygusu, öz­gürlük algısı, yarına duydu­ğu umuttur. Vicdanların ku­ruduğu, psikolojilerin ezildiği bir yerde döviz kuru düşse ne olur, faiz artsa ne yazar?

Güven yıkıldığında, sadece finansal tablolar değil, şehir­ler yıkılır. Bir ülkede vicdanlar enkaz altındaysa, ekonomiyi ayakta tutan hiçbir sütun sağ­lam kalamaz. İnsan psikolojisi­nin ve vicdanların da büyük rol oynadığını umarım iş işten geç­meden anlayan vicdanlı ve ülke­sini seven birileri hala yetkili konumlarda görev başındadır. Aksi takdirde bu ülkenin gele­ceğini sayılar değil, kaybolan umutların sessiz çığlıkları be­lirleyecek.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Boşa kürek mi? Faiz artıyor, hukuk eriyor, güven eriyor 22 Nisan 2025
Bağlantısal bütünsellik perspektifinden Türkiye ekonomisinde borçluluğun görünmeyen yükü 16 Nisan 2025
Cehaletin özgüveni, bilgeliğin sessizliği 08 Nisan 2025
Bundan sonra ne olacak? 02 Nisan 2025
 Mektup 26 Mart 2025
Yapanlar (Doers), başaranlar (Achievers), şikayet edenler (Complainers) ve sürüklenenler (Floaters) 19 Mart 2025
Risk ateş gibidir… 11 Mart 2025
Zihniyet farklılıkları 04 Mart 2025
Geleceğiniz sizin elinizde: Bireysel emeklilikte Target Date Funds ve Glidepath yaklaşımı 26 Şubat 2025
Babiş… 18 Şubat 2025