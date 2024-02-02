Farklı bakış açısıyla her sektör dönüşebilir

İnovasyon ve yenilikçilik, iş dünyasının her alanında kendini gösteriyor. Aynı zamanda mevcut sektör ve işlerde kullanılan süreçlerin ve sistemlerin farklı bir bakış açısıyla bambaşka sektörlere uygulanması mümkün.

Son yıllarda Toyota ve Porsche gibi önde gelen markaların modüler yapı işine girişleri bu değişimin güçlü kanıtlarından biri.

Toyota Üretim Sistemi gibi mevcut üretim yöntemlerinin yeni bakış açılarıyla uygulanması inşaat sektöründe ürünleşmeyi ve robot teknolojisinin kullanımını artırıyor. Geleneksel sektörlerden birisi olan inşaat sektörünün de önümüzdeki on yıl içinde büyük bir dönüşüm yaşaması bekleniyor.

Dünya genelinde inşaatın ürünleşmesi ve robot teknolojisinin sürece dahil olması sektörü tamamen yeni bir boyuta taşıyor. İnşaat endüstrisinin bu dönüşümü, sadece konut yapma hızını artırmıyor aynı zamanda ihracat edilebilir yeni bir sanayi dalının oluşmasına da imkan sağlıyor. Bu gelişmeler, inşaat sektörünün endüstrileşmesiyle Türkiye'nin potansiyelinin artabileceğini gösteriyor.

“Hedef 5 yıl içinde robotlaşmak”

Geçtiğimiz günlerde Homera markasının Çerkezköy’de yer alan fabrikasını ziyaret ettik. Homera, Türkiye'nin deprem riski yüksek bölgelerinde güvenli ve sürdürülebilir yapılar inşa eden Consera'nın bir markası.

Consera kurucusu Melih Şimşek inşaat sektörünün gelecek on yılda büyük bir dönüşüm yaşayacağını ve ürünleşeceğini söylüyor.

Şirket, inşaat işlemlerini endüstriyel ortamlarda gerçekleştirerek robot teknolojisini kullanmayı ve böylece inşaat süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Hedef, 5 yıl içinde tamamen robotlaşmak ve inşaatı bir endüstriyel alana dönüştürmek. Melih Şimşek, “ABD’den know how alarak çelik yapı fabrikasını ülkemizin derdine derman olması amacıyla kurduk.

Ama ihracat öne çıktı. Emeğimizin yüzde 50’sinden fazlasını yurtdışında kullandık” diyor. İnşaatın endüstrileşmesinin çok büyük potansiyel sunacağını ifade eden Şimşek “Temsil ettiğimiz yapı sistemi kısa zamanda otomobil fabrikaları gibi çoğalacak” ifadesinde bulunuyor.

Şimşek, üretimin fabrikada yapılarak alanda birleştirildiği off-site construction’ın, öncelikle sahadaki inşaatlarda karşılaşılabilecek insan hatasını ortadan kaldırdığını vurgulayarak kentsel dönüşümün büyük bir hızlanma sürecine girebileceğine işaret ediyor. Beş katlı bir apartmanı fabrikada üreterek 4-6 ay gibi kısa bir sürede yaşanabilecek halde teslim edebilen Homera, kentsel dönüşümün hızla tamamlanması için de önemli bir imkân yaratıyor

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Şirketlerin önündeki zorluklar

Boston Consulting Group'un (BCG) "Creating People Advantage" raporu, şirketlerin karşılaştığı en büyük iş gücü zorluklarını ortaya koyuyor. Yetenek açıkları ve iş gücü kıtlıkları öne çıkıyor.

Şirketlerin dışsal faktörlere hızlı yanıt vermekte iyi oldukları ancak geleceğe yönelik insan kaynakları önceliklerine odaklanmakta zorlandıkları vurgulanıyor. Dijitalleşme alanındaki gecikmeler, insan kaynakları IT mimarisi ve operasyonları için acil öncelik olarak görülüyor.

Rapor, yapay zekanın insan yönetiminde daha fazla kullanılmaya başlandığını ve bu alanda öncü olan şirketlerin AI tabanlı çözümlerden büyük faydalar gördüğünü belirtiyor. İK liderlerine stratejik iş gücü planlaması, yetenek edinimi, beceri geliştirme, dijitalleşme, değişim yönetimine odaklanmaları tavsiye ediliyor.