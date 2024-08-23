Faydalıyı zararlıya çevirebilme kabiliyetimiz!
Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınanlar:
Yılın ilk 3 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 323 bine yükselmişti…
Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınanlar ise yüzde 30 artışla 275 bine çıkmıştı…
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre:
Mart ayı itibariyle bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar 60 milyar TL’ye ulaşmıştı.
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TBB’nin son bülteni ise daha düşündürücü mesajlar veriyor…
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Örnek mi?
Bankalarda bireysel kredi kullanan kişi sayısının Haziran ayında 40.6 milyon kişiye, bireysel kredi miktarının ise 3.2 trilyon TL’ye yükseldiğini gösteriyor…
Örnek mi?
Bireysel kredi kartı kullanan kişi sayısının 37.6 milyona, kredi kartı bakiye miktarının ise 2023’ün Haziran ayından 2024’ün Haziran ayına kadar 790 milyar TL’den 1.5 trilyon TL’ye yükseldiği görülüyor…
Kullanılan ihtiyaç kredisi miktarının 913 milyar TL’ye çıktığını da söylüyor…
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Bireysel krediler için, tasfiye olunacak alacaklar miktarı mı?
2023 Haziran’da 37 milyar TL iken, 2024 Haziran’da 73.2 milyar TL’ye çıkmış…
Bireysel kredi kartı tasfiye olunacak alacak miktarı ise 34.1 milyar TL’ye yükselmiş…
VELHASIL
Kredi kartı:
Kayıt dışından kurtaran önemli bir araç…
Para miktarını dolaylı olarak artıran alternatif ödeme aracı olması nedeniyle, canlılık/aktivite için de önemli…
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Ancak…
Birçok alanda olduğu gibi, faydalıyı zararlıya çevirebilme kabiliyetimiz yüksek…
Hayatı sürdürebilmek için zorunluluk haline gelmesi ve ciddi sorunlar yaratması, reel ücretlerin düştüğü/düşeceği işsizliğin arttığı/artacağı dönemde daha da düşündürücü…