Faydalıyı zararlıya çevirebilme kabiliyetimiz!

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı ya­sal takibe alınanlar:

Yılın ilk 3 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artarak 323 bine yükselmişti…

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal ta­kibe alınanlar ise yüzde 30 artışla 275 bine çıkmıştı…

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre:

Mart ayı itibariyle bireysel kredi kart­larını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar 60 milyar TL’ye ulaş­mıştı.

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TBB’nin son bülteni ise daha düşündürü­cü mesajlar veriyor…

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Örnek mi?

Bankalarda bireysel kredi kullanan kişi sayısının Haziran ayında 40.6 milyon kişi­ye, bireysel kredi miktarının ise 3.2 trilyon TL’ye yükseldiğini gösteriyor…

Örnek mi?

Bireysel kredi kartı kullanan kişi sayısı­nın 37.6 milyona, kredi kartı bakiye mikta­rının ise 2023’ün Haziran ayından 2024’ün Haziran ayına kadar 790 milyar TL’den 1.5 trilyon TL’ye yükseldiği görülüyor…

Kullanılan ihtiyaç kredisi miktarının 913 milyar TL’ye çıktığını da söylüyor…

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Bireysel krediler için, tasfiye olunacak alacaklar miktarı mı?

2023 Haziran’da 37 milyar TL iken, 2024 Haziran’da 73.2 milyar TL’ye çıkmış…

Bireysel kredi kartı tasfiye olunacak alacak miktarı ise 34.1 milyar TL’ye yük­selmiş…

VELHASIL

Kredi kartı:

Kayıt dışından kurtaran önemli bir araç…

Para miktarını dolaylı olarak ar­tıran alternatif ödeme aracı olma­sı nedeniyle, canlılık/aktivite için de önemli…

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Ancak…

Birçok alanda olduğu gibi, faydalı­yı zararlıya çevirebilme kabiliyeti­miz yüksek…

Hayatı sürdürebilmek için zorun­luluk haline gelmesi ve ciddi sorun­lar yaratması, reel ücretlerin düştü­ğü/düşeceği işsizliğin arttığı/artacağı dönemde daha da düşündürücü…