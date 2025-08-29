  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ
  4. Fed bağımsızlık tartışmaları ve yansımaları

Fed bağımsızlık tartışmaları ve yansımaları

Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ
Prof. Dr. İbrahim ÜNALMIŞ EKONOMİ NOTLARI ibrahim.unalmis@dunya.com

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticileri ara­sındaki gerginlik sürüyor. ABD başkanı Fed üzerindeki baskıyı artırmak için son olarak Fed Guvernörler Kurulu üyesi Lisa Cook’u görevden aldı. Görevden alma sebebi olarak Cook’un konut kredisi alımında yanlış be­yanda bulunmasını gösterdi.

Görünen o ki Başkan Trump Fed üzerindeki baskıyı daha da artıracak ve daha hızlı faiz indirimi için elinden geleni yapacak. Trump uyguladığı tarife politikalarının yurt içinde daha yük­sek fiyatlara neden olacağını görüyor. Fi­yat artışları sadece tarife kanalından kay­naklanmıyor. ABD dolarının değer kaybı da enflasyonist etki yaratmaya başladı. Bu du­rumu telafi edebilmek adına faizleri indire­rek borçlanma maliyetlerini düşürmeye ça­lışıyor.

Merkez bankası bağımsızlık algısı zedelenirse ne olur?

Merkez bankalarının belirlenen enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşması için pa­ra politikası seçeneklerini siyasi otoriteden bağımsız bir şekilde kullanması 1990’lar­dan itibaren kabul görür politika haline gel­di. Geçmiş tecrübeler gösteriyordu ki seçim döngüleri nedeniyle uygulanan gevşek para politikaları ortalamada daha yüksek enflas­yona neden oluyordu.

Para politikası karar­larını seçim döngülerinden bağımsız hale getirebilmek için merkez bankalarına politi­ka uygulama konusunda bağımsızlık verildi. Bu bağlamda, enflasyonun 1990’lar sonra­sında küresel olarak daha düşük ve istikrar­lı bir seyir izlemesinin sebeplerinden birisi olarak bağımsız merkez bankası politikaları gösterilebilir.

Fakat 2008 küresel krizi sonrasında mer­kez bankaları zorlu bir küresel ve yerel or­tam ile karşı karşıya kaldılar. Küresel ticare­tin yavaşlaması, düşen büyüme oranları ve finansal istikrara dair riskler merkez banka­ları için yeni zorluklar ortaya koydu. Enflas­yon yanında finansal istikrarı koruyabilmek için makroihtiyati politikalar yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Enflasyon görece is­tikrarlı seyrettiği için ekonomik aktiviteyi ve istihdamı desteklemek geçmiş döneme göre daha yaygın hale geldi.

Bu durumu Bank of International Settle­ments (BIS) tarafından yayımlanan bir ça­lışma net olarak ortaya koyuyor. Çalışma so­nuçlarına göre para politikası açısından enf­lasyonun önemi giderek azalırken, üretim, işsizlik ve finansal istikrarın önemi artmış.

Bu sonucun şüphesiz makroekonomik so­nuçları olacaktır. Öncelikle şunu söyleyebi­liriz: Merkez bankalarının enflasyonu düşük ve istikrarlı tutma konusundaki kararlılıkla­rı ile uzun dönemli enflasyon oranı arasın­da bir ilişki var. Merkez bankaları enflasyon hedefleri konusunda ne kadar kararlı olursa uzun dönemli enflasyon o kadar düşük ve is­tikrarlı oluyor.

Merkez bankalarının enflas­yonu düşük tutmak konusundaki kararlılık­lar kısa vadede daha düşük büyüme ve istih­dama sebep olabiliyor. Fakat, orta ve uzun vadeli etkilere baktığımızda durum tersine dönüyor. Düşük ve istikrarlı enflasyona sa­hip ülkelerin ortalama büyüme oranları da­ha yüksek ve istikrarlı bir seyir izliyor. Yük­sek enflasyonun orta-uzun vadede tüketim ve yatırım davranışlarını nasıl bozduğunu yakın dönem tarihimizden zaten biliyoruz.

Fed’e güven azalırsa ABD ve küresel piyasalarda etkisi nasıl olur?

Fed politikalarına güven kalıcı bir şekil­de bozulursa ABD’de ortalama enflasyonun daha yüksek bir seviyede oluşma ihtimali yüksek. Bu durum ABD’de daha yüksek fa­izler anlamına geliyor. Başka bir anlatımla, Trump her ne kadar Fed’e baskı yaparak fa­izleri düşürmek istese de piyasa faizlerinde tersi bir durum görülebilir.

Güven bunalımı­nın yaşandığı, ülke risk priminin arttığı dö­nemlerde merkez bankaları faiz indirmesi­ne rağmen piyasa faizlerinin arttığını daha önce de (ülkemiz de dahil olmak üzere) göz­lemlemiştik. ABD’de faizlerin artması ise şu anda istenecek son şeylerden birisi olur. Yüksek piyasa faizleri hisse senetleri dahil varlık fiyatlarında düşüş anlamına gelir. Şir­ketlerin ve ülkelerin dolar cinsinden borç­lanması da daha maliyetli hale gelecektir. Bunlara ek olarak ABD’de bütçe açıkları da­ha da yükseldiğinde Trump politikaları kaş yapayım derken göz çıkartabilir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yeniden geleneksel enflasyon hedeflemesine dönüş 22 Ağustos 2025
Yılın üçüncü Enflasyon Raporu 15 Ağustos 2025
İyi merkez bankacı nasıl olunur? 11 Ağustos 2025
AB’de savunma harcamaları artıyor 01 Ağustos 2025
Ekonomide erken bahar yok! 25 Temmuz 2025
Türkiye’de borçlanma dinamikleri 18 Temmuz 2025
Yılın ilk yarısında üretim muhasebesi 11 Temmuz 2025
Enflasyon gelişmelerine dair 04 Temmuz 2025
Kredilerin seyri ve para politikası 27 Haziran 2025
TCMB riskler karşısında temkinli davrandı 20 Haziran 2025