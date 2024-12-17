  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Cenk AKYOLDAŞ
  4. Federal Reserve’in faiz politikası, getiri eğrisi ve S&P 500 performansı: Birleşik analiz

Federal Reserve’in faiz politikası, getiri eğrisi ve S&P 500 performansı: Birleşik analiz

Cenk AKYOLDAŞ
Cenk AKYOLDAŞ PİYASA DİNAMİKLERİ [email protected]

Federal Reser­ve’in bu ay üçüncü kez faiz indirimi yapma­sı bekleniyor. Bu indirimle politika faizi %4,25-%4,50 aralığına çekile­cek ve Eylül’den bu yana toplamda bir puanlık bir dü­şüş gerçekleşmiş olacak.

An­cak, önümüzdeki yıl faiz indi­rimlerinin yavaşlaması bek­leniyor. 2025 yılında yalnızca üç kez faiz indirimi yapılma­sı öngörülüyor. Bu tahminler, enflasyonun beklenenden da­ha yavaş düşmesi ve ekonomi­nin güçlü kalması nedeniyle revize edildi.

2022’de 40 yılın zirvesi­ne çıkan enflasyon, o zaman­dan bu yana düşse de aylardır çekirdek tarafta %3,3 seviye­sinde durağan kalıyor. Mer­kez bankasının %2 enflasyon hedefine ulaşma çabaları, faiz oranlarını daha uzun süre yük­sek tutmayı gerektirebilir. Bu durum, ekonomiyi destekle­yen değil, dengede tutan nötr faiz oranı tahminini %2,9’dan %3’e çıkarabilir. Ancak ekono­mistler, 2026’da hedefe ulaşı­labileceğini düşünüyor.

Donald Trump’ın yakla­şan yönetimi de bu görünü­mü etkileyebilir. Politikaları­nın (toplu sınır dışı etme, ta­rifeler, vergi indirimleri gibi) ekonomiyi nasıl etkileyeceği konusunda ekonomistler ara­sında görüş ayrılığı var. Bu­nunla birlikte, bu politikala­rın enflasyon baskılarını ar­tırabileceği ve faiz indirimi sürecini sınırlayabileceği dü­şünülüyor. Fed’in bu değiş­kenler karşısında daha tem­kinli bir yol izlemesi ve faiz kararlarında daha yavaş bir tempoya geçmesi bekleniyor.

Getiri eğrisinin terse dönmesi ve piyasa dinamikleri

3 ay-10 yıl (3m10y) geti­ri eğrisinin tersine dönmesi­nin sona ermesi, yatırımcılar için önemli bir dönüm nokta­sı olarak görülüyor. Bu durum, carry trade yapan yatırımcılar için uzun vadeli tahvilleri da­ha cazip hale getiriyor. 10 yıl­lık tahvil getirilerinin 3 aylık oranlardan daha yüksek hale gelmesi, uzun vadeli Hazine tahvillerine olan talebi artıra­bilir. Bu yalnızca ABD’li yatı­rımcılar değil, aynı zamanda döviz risklerini hedge eden ya­bancı yatırımcılar için de ge­çerli bir durum.

Bu gelişme, piyasalardaki kaldıraç maliyetlerini azalta­rak swap spreadlerinin daha az negatif hale gelmesine ola­nak tanımlanabilir. Ancak, piyasalarda kaldıraçlı işlem­lerin ani çözülmesi riski hâlâ mevcut. Örneğin, aracıların bilanço yüklerinin pandemi seviyelerine yaklaşması, fi­nansal sistem üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum, swap spreadlerinin negatif bölgede kalmasına ve piyasa volatili­tesine yol açma potansiyeline işaret etmekte.

Getiri eğrisinin mevcut du­rumunun tersine dönmesi pi­yasalarda anlık bir rahatlama sağlamayacak olsa da, uzun vadede piyasa risklerini azal­tabilir ve finansman maliyet­lerini hafifletebilir. Ancak, bu sürecin başarıyla devam ede­bilmesi için yatırımcıların pi­yasa dinamiklerini yakından takip etmesi gerekiyor.

S&P 500 performansı ve riskler

S&P 500’ün yükselişini sağ­layan şirket sayısını değerlen­dirdiğimizde, piyasanın kırıl­ganlığı konusunda önemli bir gösterge olarak karşımıza çık­makta. Özellikle Aralık ayında S&P 500 şirketlerinin yalnız­ca %24’ü değer kazanmış du­rumda ve bu, son 20 yılın en kötü genişlik performansı ola­rak karşımıza çıkıyor. Piyasa kazançlarının büyük oranda teknoloji sektörüne dayanma­sı, alışların genele yayılmama­sı riskleri artırıyor. Teknoloji sektörü liderliğinde oluşan sı­nırlı performans, S&P 500’ün yükselmeye devam etmesini engellememiş olsa da piyasa­yı düşüşlere karşı savunmasız bırakıyor.

Ağustos ayında yaşanan glo­bal piyasa çöküşü, bu savun­masızlığın somut bir örne­ği olarak görülebilir. S&P 500 yalnızca 14 gün içinde düzelt­me bölgesine yaklaşmış ve ka­yıplara teknoloji sektörü ön­cülük etmişti. Bu durum, pi­yasanın sürdürülebilir bir yükseliş için daha geniş bir te­mele ihtiyaç duyduğunu gös­teriyor.

Birleşik riskler ve öneriler

1 Faiz politikası ve enflas­yon: Fed’in faiz indirimi sürecinin yavaşlaması, piya­salar üzerinde baskı yarata­bilir. Enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek kalması, faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalmasını gerek­tirebilir.

2 Getiri eğrisi ve kaldıraç riski: 3m10y eğrisinin di­sinversiyonu, finansal piyasa­lar için olumlu bir gelişme olsa da kaldıraçlı işlemlerin çözül­me riski, piyasalarda zincirle­me etkiler yaratabilir.

3 S&P 500 genişliği: Tekno­loji ağırlıklı kazançlar, pi­yasayı kırılgan hale getiriyor. Daha dengeli bir yükseliş için diğer sektörlerin de kâr perfor­mansını artırması gerekiyor.

4 Trump yönetimi etkisi: Yeni yönetimin politikala­rı, enflasyon risklerini artıra­bilir ve Fed’in kararlarını zor­laştırabilir. Bu durum, piyasa­lardaki belirsizliği artırabilir.

Sonuç

Piyasalarda mevcut dina­mikler, hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Faiz indi­rimi sürecindeki yavaşlama, enflasyonun inatçılığı ve piya­salardaki sınırlı genişlik, yatı­rımcıların temkinli olmasını gerektiriyor. Getiri eğrisinde­ki disinversiyon ve uzun vade­li tahvillere olan talebin art­ması olumlu gelişmeler olsa da kaldıraç risklerinin azaltılma­sı kritik önem taşıyor. Tekno­loji sektörü dışında kazançla­rın genişlemesi, S&P 500’ün sürdürülebilir bir yükseliş sağlaması için şart. Yeni yö­netim dönemi ve Fed’in politi­kaları, piyasa dinamiklerinde belirleyici olacak. Bu süreçte çeşitlendirilmiş portföy stra­tejileri benimsemek yatırım­cılar için faydalı olabilir.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Son piyasa gelişmeleri ABD ekonomisi: Fed ve faiz beklentileri 10 Aralık 2024
Türkiye Ekonomisi: Teknik resesyon, faiz politikaları ve büyüme üzerine detaylı değerlendirme 03 Aralık 2024
ABD’nin ticaret politikalarının küresel etkileri 27 Kasım 2024
Trump 2.0 dönemi ve piyasalar 12 Kasım 2024
Global piyasalarda heyecanlı bekleyiş! 05 Kasım 2024
Borsa İstanbul ve yabancı yatırımcılar 22 Ekim 2024
Eylülde merkez bankaları piyasalara damgasını vurdu! 08 Ekim 2024
Yumuşak iniş mümkün mü? 24 Eylül 2024
Eylül ayı piyasalar için dert ayı mı olacak? 10 Eylül 2024
Fitch ve tarım dışı istihdam oyunu değiştirir mi? 03 Eylül 2024