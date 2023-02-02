Fed'in faiz kararı sonrası kriptoların yol haritası

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırım sürecine başlaması kripto para piyasalarına kara kış yaşatmıştı. Hem Fed’in parasal genişlemede frene basması hem de kripto ekosisteminin kendi içinde yaşadığı iflaslar fiyatları yerle bir etmişti.

Geldiğimiz noktada tüm bu olumsuzlukların büyük bölümünün geride bırakılmaya çalışılacağı bir döneme giriliyor. Fed’in dünkü toplantısında faizleri 25 baz puan artıracağı beklentisi tüm piyasa oyuncularının ortak beklentisiydi. ABD’de faiz artırım sürecinin sonuna geliniyor olması hatta yılın ikinci yarısından itibaren faiz indirimlerine başlanmasa da konuşulacağı ihtimali kriptoları olumlu etkileyebilir.

Riskler say say bitmez!

Riskin ve dalga boylarının oldukça yüksek olduğu kripto para piyasalarında yatırım yapmayı düşünenlere aynı uyarıyı yapalım. Herhangi bir düzenlemenin olmadığı bu piyasalara yatıracağınız para ihtiyacınızın olmadığı ve uzun süre unutmak zorunda kalacağınız bir tutar olmalı.

Aslında yatırım kararı verirken tüm enstrümanlarda olduğu gibi kriptolarda da araştırma yapmak oldukça önemli. Projenin kripto ekosistemine getirdiği yenilik, ekibin kimlerden oluştuğu, bir hikayesinin olup olmadığı yatırım kararı alırken dikkat edilmesi gereken konulardan. Kripto hesaplarınızın hacklenmesi, transferlerde yapılacak hatalar da diğer riskle Bitcoin’de kritik seviyeler Gelelim Fed kararı sonra Bitcoin ile ilgili kritik seviyelere. Bitcoin’de haftalık bazda olumlu teknik görünüm devam ediyor.

Özellikle 15 Ağustos 2022 haftasında başlayan düşüş kanalının kırılması olumlu. Bunun yanında paritenin 21 bin 500 ve 22 bin 800 dolar bandı üzerinde kalması pozitif bir görünüm olarak yorumlanabilir. Ancak paritede yaşanan bu yükseliş hala bir tepki hareketi.

Bu yükselişin bir anlam kazanabilmesi ve yeni bir yükseliş trendinden bahsedebilmemiz için 25 bin – 25 bin 500 bin dolar bandının hacimli şekilde kırılıp bu bölgenin kuvvetli bir destek bandı olması şart. Bunu gerçekleşmesi paritede yeni bir yükseliş trendinin başlamasına yönelik en önemli teknik sinyallerden biri olacak.

Ortalamalara dikkat!

Böyle bir senaryoda 29 bin – 30 bin dolar bandı hedeflenebilir. Bunun yanında 50 haftalık hareketli ortalama seviyesinin de 25 bin 339 dolar seviyesinde bulunması bu bölgenin önemini daha da artırıyor. Olası geri çekilmelerde ise 22 bin 800 ve 21 bin 500 dolar bandı haftalık bazda önemli destek noktaları. Bu noktaların altında ise 200 günlük haraketli ortalama seviyesine denk gelen 19 bin 700 dolar seviyesi çok önemli. Paritenin olumsuz senaryoda bu seviyenin altına inmemesi durumunda olumlu seyrin devamı beklenebilir.

Ethereum’da yükseliş için 1700-1800 dolar aşılmalı

Ethereum’da haftalık grafikte 8 Kasım 2021 haftasında başlayan düşüş trendinin kırılması yukarı yönlü hareketi desteklemiş durumda. Bununla birlikte 3 Ocak 2022 haftasında yeni bir yükseliş trendi başladı. Bu trendin destek noktası bu hafta için 1528 dolar seviyesine denk geliyor.

Destek noktası bu hafta bu noktaya denk gelen trendin üzerinde kalındığı sürece şu an için kısa vadeli ana trendin yukarı olduğu söylenebilir. Ancak gerçek anlamda bir yukarı yönlü hareketin başlaması için 1700 – 1800 dolar bandının hacimli kırılması şart Bu senaryoda 2 bin 20 – 2 bin 30 dolar bandı ara direnç bölgesi olmak üzere 2 bin 400 dolarlı seviyeler hedeflenebilir.

Ancak olumsuz senaryoda trend desteğinin dışında iki önemli nokta dikkat çekiyor. Bunlardan ilki 200 günlük hareketli ortalama seviyesine denk gelmesi açısından 1437 dolar seviyesi. Bir diğeri ise 9 Mart 2020 haftasında başlayan yükseliş trendinin destek noktası olan 1240 dolar noktası. Bu iki seviyenin üzerinde kalındığı sürece haftalık teknik görünümde trendin hala yukarı olduğu söylenebilir.