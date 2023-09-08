Filenin Sultanları voleybola nefes oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın şampiyon olduğu CEV Şampiyonası’nın rakamları açıklandı: Finallerde 1 milyon euroluk bilet satıldı. Final maçı 40 ülkede yayınlandı. TopVolley Belgium, “Avrupa Şampiyonası voleybola yeni bir nefes oldu” açıklaması yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız “Filenin Sultanları”- nın şampiyonluk kupasını kaldırdığı CEV Avrupa Şampiyonası’nın voleybola yeni bir nefes getirdiği belirtildi. Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın rakamları açıklandı. Finaller esnasında 1 milyon euroluk bilet satıldı.

Brüksel’deki “Palais 12” salonu çevresindeki yiyecek-içecek satışlarından ve gerçekleşen etkinliklerden 4 milyon euroluk kazanç elde edildi. Brüksel’de 8 bin 400 kapasiteli “Palais 12” salonu finaller boyunca 50 bin kişiyi ağırladı. Türkiye ile Sırbistan’ı karşı karşıya getiren final maçını ise 9 bin biletli seyirci salonda izledi. Filenin Sultanları’nın kupayı kaldırdığı karşılaşma, 40 ülkede canlı yayınladı.

“13-14 yaşındakilerde talep patlaması oldu”

Avrupa Şampiyonası final karşılaşması, Türkiye’de de 55 farklı noktada halka açık canlı yayın platformu kuruldu ve maç canlı izlendi. En büyüğü ise 42 bin kapasiteli Beşiktaş İnönü Stadı’nda gerçekleşti. Avrupa Şampiyonası Organizasyonu’nu gerçekleştiren Topvolley Belgium Genel Müdürü Geert De Dobbeleer, “Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası benzeri görülmemiş bir başarıya dönüştü.

Ev sahipliği yaptığımız Avrupa Şampiyonası voleybola yeni bir nefes oldu. Belçika’da voleybol kulüplerimizin bütün yaş kategorilerinde; ama özellikle 13 ve 14 yaş gruplarında inanılmaz talep patlamasını beraberinde getirdi. Bu rakamları da ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağız” açıklaması yaptı. Organizasyondan son derece memnun olduklarını ifade eden Genel Müdür De Dobbeleer, Avrupa Şampiyonası’nın Belçika’nın Avrupa ve Asya’daki imajına da son derece olumlu katkılar sağladığını vurguladı.

Sosyal medya analiz şirketi Teleskop APP’in verilerine göre, şampiyona boyunca milliler ile ilgili dijital platformlarda yaklaşık 1 milyon 500 bin özgün içerik üretildi. Twitter’da (X) 1 milyon 327 bin 247, Instagram’da 16 bin 568, video platformlarında 11 bin 204 özgün içerik oluşurken; online haber platformlarında ise 50 binin üzerinde haberle Filenin Sultanları, Türkiye’nin gündeminde yer aldı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, şampiyonanın yıldızı Melissa Vargas için “Bize katkısı kadar, biz de ona çok şey kattık. Vargas burada iki kez MVP oldu. Hangi oyuncuya bu kadar güzellikler nasıp olabilir?” diye konuştu.