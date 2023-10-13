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Filenin sultanlarına ‘rekor’ destek

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR
Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR EKONOMİ GÜNLÜĞÜ julide.yigitturk@dunya.com

Vodafone, Türkiye Voleybol Federasyonu ile dünyada kadın voleyboluna, Türkiye’de ise kadın sporuna yönelik en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Maraton, futbol ve espor gibi branşların ardından voleybola da destek vermeye başlayan Vodafone, Sultanlar Ligi İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu.

Buna göre, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve tüm alt yaş grubu (U21, U19, U17) takımlarının kullandığı formaların göğsünde Vodafone logosu bulunacak. Türkiye Voleybol Federasyonu’na bağlı en üst klasman kadınlar ligi olan Sultanlar Ligi’nin yeni adı ise Vodafone Sultanlar Ligi olacak.

Vodafone, Sultanlar Ligi logosunu da değiştirdi. Vodafone’un sponsorluk desteği 3 yıl sürecek. Anlaşma kapsamında ülkemizin kadın valeybolu ile tanıtılması ve büyümesi ile fedarasyonun projelerine de destek olunacak.

Kadın voleybolunu bilinir kılmak istiyoruz

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet kadınlarının yanında durmaktan gurur duyduklarını söyleyerek, “2007 yılından bu yana yaptığı çalışmalarla kadınların güçlenmesini destekleyen bir şirket olarak, bugün de Türk kadın voleybolunun yanında duruyoruz.

Kadın voleybolunu çok daha geniş kitleler tarafından bilinir kılmak istiyoruz” diye konuştu. Anlaşmanın rakamsal büyüklüğü ile ilgili bilgi vermeyen Aksoy, “TVF ile imzaladığımız bu anlaşmayla, dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği sağlamış oluyoruz.

Aynı zamanda Türkiye’de kadın sporuna sağlanan en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşması” diye konuştu. Aksoy, anlaşmanın kapsamını şu şekilde anlattı: “Dünyanın en önemli liglerinden biri olan Vodafone Sultanlar Ligi’nde oynanan maçlarda seyircilere daha fazla deneyim ve eğlence sunmak için çalışmalar yapıyoruz.

Aynı zamanda Dünya Voleybol Federasyonları Birliği ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun organize ettiği turnuvalarda entegre edilen ileri seviye maç teknolojilerini Türkiye’deki maçlarda da kullanabilmek için girişimlerimizi yaptık.Bununla birlikte, Vodafone’un global teknolojilerini voleybola taşıyarak dünyada ilk kez denenecek vaka çalışmalarını hayata geçirmeyi planlıyoruz ve Vodafone’un global gücünü aktarmayı hedefliyoruz.”

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, söz konusu anlaşmanın ekonomik boyutunu ve kapsamını ‘sınırsız’ olarak tanımlayarak, Türk kadın valeybolunun büyümesi için sponsorlukların önemine değindi. Üstündağ, “En çok tesis sahası olan federasyonuz ama bu yeterli değil.

Filenin sultanları ile çok başarılı olduk ve spor okullarına talep yüzde 100 arttı. Bu nedenle sponsorluklar çok önemli. İstanbul ve İzmir’de bu anlamda okul, salon ve yurt projelerimiz bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile sürekli görüşüyoruz. Okullarda arama, yetenek ve tarama yapmak istiyoruz. Bu işbirliği projelerimizin gerçekleştirilmesinde de destek olacak”dedi.

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