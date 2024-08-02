Finans dışı sektörlerde reel kredi daralması
Parasal sıkılaştırmanın etkisiyle yılın ilk yarısında cari büyümesi enflasyonun altında kalan bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, reel olarak daraldı. Ekonominin üretim ayağını oluşturan imalat sanayii, madencilik, tarım ve inşaat, ticaret gibi sektörlerin finansmana erişiminin önemli oranda kısıldığı ilk yarıda, faktoring, leasing, varlık yönetim, risk sermayesi şirketleri, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, sigorta şirketleri ve aracı kurumları kapsayan finans sektörüne açılan kredilerin hacmi ise reel olarak büyüdü. Üretici sektörlerin yanı sıra tüketici kredilerinin de reel olarak daraldığı bu dönemde, kredi kartı borçlarındaki büyüme de hız kesti.
Altı ayda yüzde 4,9 “reel” daralma
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ocak-haziran döneminde bankacılık sektörü toplam kredi hacmi cari olarak yüzde 18,6 ile enflasyonun altındaki bir artışla 13 trilyon 845,8 milyar liraya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bazında yüzde 24,73 olarak gerçekleşen altı aylık enflasyondan arındırıldığında, toplam kredi hacminin bu dönemde reel olarak yüzde 4,9 daraldığı belirlendi.
Çok sayıdaki alt sektörü, üretim hacmi, yatırım büyüklüğü, milli gelire katkısı ile en önemli sektör sayılan ve toplam pastada en büyük paya sahip olan imalat sanayiinin kredi hacmi anılan dönemde cari olarak yüzde 24’le enflasyonun altında bir genişleme kaydederek 3 trilyon 198 milyar lira oldu. Enflasyondan arındırıldığında, imalat sanayiinin kredi hacminde reel bazda yüzde 0,5 oranında bir daralma olduğu görüldü.
Ticarette daralma büyük
Bankacılık sektörü toplam kredi hacimde imalattan sonra en büyük paya sahip sektör olan toptan ve perakende ticaretin kredi hacmi altı ayda yüzde 15,6 cari artışla 1 trilyon 643,5 milyar liraya çıkarken, reel bazda ise yüzde 7,4 daralmış oldu. Bu kapsamda haziran sonu itibarıyla toptan ticaret ve komisyonculuk alt sektörlerinin kredi hacmi 952,7 milyar, perakende ticaret ve komisyonculuk alt sektörünün 397,1 milyar ve motorlu araçlar ve yakıtlarının perakende satışı alt sektörünün kredi bakiyesi de 293,7 milyar lira olarak gerçekleşti.
Ana sektörlerde durum
Haziran sonu itibarıyla inşaat sektörü 858,6 milyar, emlak komisyonculuğu, işletmecilik faaliyetleri sektörü 768,9 milyar, tarım 697,3 milyar, taşımacılık, depolama ve haberleşme 684,2 milyar, elektrik, gaz ve su sektörü 658 milyar, turizm 399,9 milyar, savunma 186,9 milyar, madencilik ve taş ocakçılığı 154,4 milyar, sağlık sektörü 99,6 milyar, eğitim sektörü 26,8 milyar ve balıkçılık 17,6 milyar liralık kredi hacmine sahip.
Ocak-haziran döneminde reel olarak inşaat sektörünün kredi hacmi yüzde 10,1, emlak komisyonculuğu, işletmecilik faaliyetleri sektörünün yüzde 4, tarım, avcılık ve ormancılık sektörünün yüzde 5, taşımacılık, depolama ve haberleşmenin yüzde 10,6, elektrik, gaz ve su sektörünün yüzde 13,8, turizm sektörünün yüzde 7,4, savunma sanayiinin yüzde 15,4, madenciliğin yüzde 5,4, sağlık sektörünün yüzde 4,6, eğitim sektörünün yüzde 18,1 ve balıkçılık sektörünün kredi hacmi de yüzde 7,4 daraldı.
Finansta reel genişleme
Finansal aracılık sektörüne açılan kredilerin hacmi ise ilk yarıda cari olarak yüzde 48,5’le enflasyonun oldukça üstünde bir artışla 410,9 milyar liraya ulaştı. Enflasyonla indirgendiğinde ilk altı ayda sektörün kredi hacminde reel olarak yüzde 19 oranında bir genişleme olduğu belirlendi. Haziran sonu itibarıyla bu hacmin 261 milyarını, yatırım ve kalkınma bankaları, sigorta kurumları, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları, faktoring, finansal kiralama, finansman, varlık yönetim ve risk sermayesi şirketlerinden oluşan “parasal kurumlar”a açılan krediler oluşturuyor.
Aracı kurumlar, menkul kıymet yatırım ortaklığı, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve risk sermayesi yatırım ortaklığı gibi diğer finansal aracıların kredi hacmi 172,3 milyar, isteğe bağlı sigorta ve emeklilik hizmetleri veren firmalara açılan krediler 9,2 milyar, diğer finansal aracılık kuruluşlarına açılan krediler de 6,6 milyar lira.
Kart kullanımı hız kesti
Üretici sektörlerin kullandığı kredilerin yanı sıra tüketici kredilerinin hacminde de reel bazda daralma yaşanırken, kart borçlarındaki büyüme de hız kesti. Ocak-haziran döneminde cari olarak ihtiyaç kredileri yüzde 21,4 artışla 1 trilyon 199,3 milyar, konut kredileri de sadece yüzde 2’lik bir artışla 450,4 milyar lira olurken, taşıt kredileri yüzde 5,1 azalarak 92,1 milyar liraya geriledi.
Böylece tüketici kredilerinin toplam hacmi yüzde 14,1’lik bir cari büyümeyle 1 trilyon 741,7 milyar oldu. Enflasyonla indirgendiğinde ise altı ayda konut kredilerinde yüzde 18,2, taşıt kredilerinde yüzde 23,9, ihtiyaç kredilerinde yüzde 2,7, toplam tüketici kredisi hacminde yüzde 8,5 oranında reel daralma olduğu görüldü.
Buna karşılık bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımı yoluyla oluşan borç bakiyesi bu dönemde yüzde 25,4’le enflasyonun üzerinde artarak 2 trilyon 14,7 milyar liraya ulaştı. Enflasyondan arındırıldığında kredi kartı borçlarındaki reel büyüme yüzde 0,5 olarak bulundu. Ancak önceki dönemlere göre kart borçlarındaki cari büyümenin belirgin biçimde hız kestiği, reel genişlemenin sıfıra yaklaştığı gözlendi.
İmalat alt sektörlerinde durum
İlk altı ayda imalat sanayii alt sektörlerinin çoğunun kredi hacimleri reel olarak daralırken, bazı alt sektörlerde ise reel genişleme yaşandı. Metal ana sanayi alt sektörünün, haziran sonu itibarıyla 568,3 milyar TL ile toplamda en büyük paya sahip kredi bakiyesi altı ayda reel olarak yüzde 1,4 büyüdü. Kredi hacmi büyüklüğünde ikinci sırada yer alan tekstil, haziran sonu itibarıyla 440,9 milyar liralık bir kredi hacmine sahip olurken, bu dönemde reel yüzde 3,7 daraldı.
Anılan dönemde, kredi hacmi reel bazda en fazla büyüyen alt sektör, yüzde 31,4’le, toplamda küçük paya sahip olan nükleer yakıt, petrol rafineri ve kok kömürü üretimi oldu. Bunu yüzde 7,1 reel büyüme ile motorlu araçlar, yüzde 5,7 ile makine ve teçhizat sanayii izledi. Reel bazda en fazla daralma ise yüzde 6,6 ile elektrikli ve optik aletler sanayii, yüzde 5,7 ile gıda, meşrubat ve tütün, yüzde 5,5’le kâğıt sektörlerinin kredi hacminde gerçekleşti.
Son bir yılda %19,3 reel daralma
Ekonomi yönetiminde bir yıl önce yaşanan görev değişiminin ardından enflasyonla mücadele hedefiyle başlatılan “sıkı para” politikası kapsamında iç talebi kontrol ve ekonomiyi soğutma amacıyla kredilere ilişkin kademeli olarak devreye alınan düzenlemeler etkili oldu. TÜFE bazında enflasyon haziran itibarıyla son bir yılda yüzde 71,6 olurken, aynı dönemde bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi cari olarak sadece yüzde 38,4 büyüdü. Buna göre toplam kredi hacminde son bir yılda reel olarak yüzde 19,3 daralma yaşandı.
Son bir yılda kredi hacimleri reel olarak başlıca sektörlerden imalatta yüzde 15,9, ticarette yüzde 21,6, tarımda yüzde 11,9, inşaatta yüzde 28,6, turizmde yüzde 24,6, madencilikte yüzde 23,4, taşımacılık, depolama, haberleşmede yüzde 30,8, emlak komisyonculuğu, kiralama faaliyetlerinde yüzde 18,4, savunma sanayiinde yüzde 28,5, eğitimde yüzde 35,4, sağlıkta yüzde 18,4 daraldı. Bireysel kredi hacmi de yıllık bazda reel olarak yüzde 27,2 daralırken, kredi kartı borç bakiyesindeki reel büyümenin oranı da son bir yıl itibarıyla yüzde 3,1’e geriledi.