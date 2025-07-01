Finans ve ekonomi ezberlerini bozmak isteyenler için
Tekrar uyaralım. Geçen haftanın devamı bu yazı neoklasik iktisat ve finans öğretileri ile devam etmek isteyenler için değildir.
İlk yazıda; faiz artışı enflasyonun nedeni olabilir, krediler mevduat (ve para) yaratır, KKM TL üründür dolarizasyona dahil edilmez, para arzı artışı her zaman enflasyon yaratmaz, maliye politikası para politikasına eşlik etmese de olur, insan ve ekonomi irrasyoneldir, swap hariç net rezerv diye bir tanım ve hesap yoktur, enflasyon ve işsizlik ilişkisi (Phillips Eğrisi) her zaman geçerli değildir, Nobel Ekonomi Ödülü yoktur, makro ihtiyati tedbirler ve heterodoks iktisat bilimseldir, demiştik bilimsel kaynakçaları ile.
Politika faizi ile enflasyon arasında çift yönlü ilişki dışında, aralarında hiç ilişki olmadığı da (faiz artışının enflasyona hiç etki etmediği) bilimsel çalışmalarda yer alır (Cochrane, 2023; Watt, 2009; New York Fed, Petrova & Gargiulo, 2023; Ike & Seraj, 2025; Keen, 2011; Wray, 2015; Lavoie, 2010).
Merkez bankacılığı örneği
Para politikası sıkı, politika faizi yüksek ve reel faiz varken, DOGE ile kamu harcamaları kesilip, gümrük tarifeleri ile gelirler artarken, ABD doları yılbaşından bu yana %10 değer kaybetti.
Fed’in pariteden 17 milyar Euro döviz rezervi varken, döviz mevduatı (borcu) 8 milyar, yabancıların ters repo miktarı 368 milyar dolar. Fed’in 2021 yılında 20 hafta (5 ay) bilanço içinde eksi döviz rezervi olduğu pek bilinmez (Fed, H.4.1).
Çok yazdık, yönetim kurulunda eski hazine bürokratları, sermayesinin aktifine oranı ile merkez bankalarının yönetim, finansal bağımsızlığı şartlarına uymaz. Bilançosunun %95’i hazine (garantili MBS) kâğıdı olunca araç ve politika bağımsızlığı da tartışmalıdır.
Tahvil portföyünün aktife oranı; Fed %63, ECB %71, BOE %68, BOJ %62. Hazinelerini (endirekt) fonlayan bu örnekler şaşırtmasın. Merkez bankalarının kuruluş nedeni, kamu ve savaş finansmanıdır (Bordo & Rockoff, 1996; Capie, 1999; Eichengreen, 2011).
The Matrix
Reel faiz (Taylor) şart değildir. Taylor Kuralı arz enflasyonu, sıfır altı enflasyon gibi örneklerde işlemez (Nuño, Renner & Scheidegger, 2024; Dean & Schuh, 2022; Krugman & Eggertsson, 2008; Blanchard, 2010). “Real Interest Rate by Country (World Bank)” verisine göre hâlihazırda 45 ülke negatif reel faiz bölgesindedir. Pandemide 145 civarındaydı.
CDS primi düşük, kredi notu yüksek ülkeler daha fazla (doğrudan, porföy) yatırım çekemeyebilir ki Türkiye özelinde aralarında ilişki görülmemiştir (Sezal, 2024; Koy & Karaca, 2018; Kahıloğulları, 2018; Daude & Fratzscher, 2008) veya OECD dışı ülkeler tersi duruma rağmen çekebilir (Cai, Gan & Kim, 2006).
CDS, not iyi olsa da ekonomi ve göstergeler kötü olabilir veya aralarında ilişki olmayabilir (Kunovak & Ravnik, 2017; Sabkha et al., 2019; Tan et al., 2024). Singapur, Japonya, Fransa, İspanya güncel örnekler.
Mavi hap, kırmızı hap
Normalde çekte vade olmaz, görüldüğünde ödenmesi gereken bir havale senedidir (TTK, 795, 796). Dünyada bloke ve vadeli çek 10 civarında ülkede görülür.
Kredi kartı harcamaları (ve tüketici kredileri) artışı her zaman enflasyon yaratmaz, tersi yani enflasyon nedeni ile kredi artışı da mümkündür (Galashin, MKanz & PerezTruglia, 2010; Korkmaz, 2019; Tunay, 2023; Kazak, 2023).
Asgari ücret artışı her zaman enflasyon yaratmaz (Jonsson & Palmqvist, 2003; MacDonald & Nilsson, 2016; Kansas City Fed, 2021; Demir, 2022).
Kamuda çok fazla memur ve personel gideri var, bu enflasyon yaratır? Kamuda personelin genel istihdama oranının %30 ile en yüksek olduğu ülkeler İskandinav ülkeleri. Türkiye %11 ile OECD ortalaması %18’in altında ve Almanya, Rusya, Finlandiya, Fransa, Kanada, İtalya gibi ülkelerden hem adet hem oranda daha düşüktür.
Norveç, Finlandiya, İsveç, Danimarka “Kamu Personeli/Gideri Yüksek Ama Enflasyon ve Bütçe Açığı Düşük Ülkelerdir”. Kamu harcamaları/GSYİH %50 üzerindedir, enflasyonları düşüktür. Almanya, Avusturya, Hollanda, İsviçre de benzerdir ama bütçe dengesine yakındırlar. NATO’nun savunma harcamalarını GSYİH’nın %5’ine çıkarma kararını da hatırlatalım.
Neoklasik Ortodoks ana akım dünyada kendi akademisi ve okulları ile ezberlerini, öğretilerinin finansmanını velilere yaptırarak, yaymaktadır (Bocutoğlu, 2021; Erdem, 2010).