Fitch kararı sonrası piyasaların seyri

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, cuma gecesi Tür­kiye’nin notunu beklendiği gibi bir kademe artırdı. Ancak Fitch not görünü­münü “pozitif”ten “durağan”a revize etti. Görünümdeki revizyon, not artırımlarında ‘bekleme’ moduna geçiş beklentilerini kuv­venlendirebilir. Yurtdışı piyasalarda artan tansiyon bu hafta da yakından izlenecek

Piyasalarda geride bıraktığımız hafta yo­ğun bir gündem olsa da fiyatların dar ara­lıktaki hareketi sürdü. Haftanın ilk verisi ağustos ayı enflasyon rakamlarıydı. Tür­kiye'de yıllık tüketici enflasyonu, sıkı pa­ra politikası ve baz etkisiyle ağustos ayın­da yüzde 51.97 ile bir yılın en düşük sevi­yesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ikinci çeyreğine ilişkin bü­yüme verilerini de açıkladı. Türkiye eko­nomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 2.5 ile beklentilerin altında bir büyüdü. Çeyrek­lik bazda büyüme yüzde 0.1 oldu. Büyüme verileri enflasyonla mücadele kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarının ekonomide vitesin düştüğünü ortaya koydu.

Borsa verilerden etkilenmedi

Enflasyon ve büyüme verilerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yıl­maz, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı (OVM) kamuoyuyla pay­laştı. Programa göre, 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3.5'e çekilir­ken enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 33'ten yüzde 41.5'e çıkarıldı.

Cari açık bu yıl için yüzde 3.1'den yüzde 1.7'e düşürül­dü. Enflasyon, büyüme ve OVP’nin piyasa­lar üzerinde pek fazla etkisi olduğu söyle­nemez. Borsada son haftalarda hakim olan aşağı yönlü baskı devam ediyor. Endeks 9 bin 833 puandan başladığı haftada en yük­sek 10 bin 159 puanı görürken Cuma günü­nü 9 bin 771 puandan tamamladı. Haftalık gerileme yüzde 0.63 oldu.

Fitch not artırdı ama…

Temmuz ayının son haftasından bu yana satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstan­bul’un, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Cuma günkü not kararı öncesinde bir miktar toparlanması bekle­niyordu. Çünkü bu yılki tüm not kararları öncesindeki hafta borsada yukarı yönlü bir seyir izlenmişti. Borsa beklentileri karşıla­yamadı ve haftayı yine kayıpla tamamladı.

Cuma gecesi piyasalar kapandıktan sonra yapılan açıklamada Fitch, Türkiye’nin kre­di notunu beklendiği gibi bir kademe artı­rarak B+’dan BB-‘ye yükseltti. Ancak Fit­ch’in not görünümünü “pozitif”ten “du­rağa”na revize etmesi beklenmiyordu. Bu da bir sonraki gözden geçirmede not artışı beklentilerini zayıflattı. Fitch’ten yapılan açıklamalara bakıldığında görünümün du­rağana çekilmesinin nedeni, faiz indirim­lerine erken başlanabilme riski olduğu an­laşılıyor. Bu da geçmiş yıllarda uygulanan politikaların yarattığı güven kaybının de­vam ettiğini ve ‘temkinli iyimserlik’ modu­nun aktif olduğunu gösteriyor.

Borsada kritik seviyeler

Bu hafta piyasalar açısından önemli bir gündem maddesi bulunmuyor. Açıklana­cak temmuz ayına ilişkin işsizlik ve sana­yi üretimi rakamlarının fiyatlamalar üze­rinde bir etkisinin olması beklenmiyor.

Cuma günü küresel piyasalarda riskli var­lıklardan kaçış eğiliminin hızlanmasıyla hisse senetleri ve emtialarda yaşanan geri çekilmeler Borsa İstanbul’da zaten bozuk olan moralleri daha da bozdu. Dolayısıyla bu hafta küresel piyasaların seyri yurtiçi piyasalar için ana gündem maddesi olacak. Fitch’in Cuma günkü not kararı her ne ka­dar beklentiler doğrultusunda gelse de gö­rünümü aşağı yönlü revize etmesi bir son­raki toplantıya yönelik not indirimi bek­lentilerini azaltacağından negatif etkisi olabilir.

BIST 100 Endeksi’nin Cuma gün­kü kapanışını 9 bin 800 puandaki destek noktasının altında yapması kritik. Endek­sin kısa vadede 9 bin 700 ve 9 bin 500 puan seviyesindeki destek noktalarında tutunup tutunamayacağı yakından izlenecek. Yuka­rı yönlü hareketlerde ise 10 bin 50, 10 bin 200 ve 10 bin 380 puan seviyeleri sıralı di­renç noktaları olarak öne çıkıyor.