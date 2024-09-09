Fitch kararı sonrası piyasaların seyri
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, cuma gecesi Türkiye’nin notunu beklendiği gibi bir kademe artırdı. Ancak Fitch not görünümünü “pozitif”ten “durağan”a revize etti. Görünümdeki revizyon, not artırımlarında ‘bekleme’ moduna geçiş beklentilerini kuvvenlendirebilir. Yurtdışı piyasalarda artan tansiyon bu hafta da yakından izlenecek
Piyasalarda geride bıraktığımız hafta yoğun bir gündem olsa da fiyatların dar aralıktaki hareketi sürdü. Haftanın ilk verisi ağustos ayı enflasyon rakamlarıydı. Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu, sıkı para politikası ve baz etkisiyle ağustos ayında yüzde 51.97 ile bir yılın en düşük seviyesine geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini de açıkladı. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 2.5 ile beklentilerin altında bir büyüdü. Çeyreklik bazda büyüme yüzde 0.1 oldu. Büyüme verileri enflasyonla mücadele kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarının ekonomide vitesin düştüğünü ortaya koydu.
Borsa verilerden etkilenmedi
Enflasyon ve büyüme verilerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı (OVM) kamuoyuyla paylaştı. Programa göre, 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3.5'e çekilirken enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 33'ten yüzde 41.5'e çıkarıldı.
Cari açık bu yıl için yüzde 3.1'den yüzde 1.7'e düşürüldü. Enflasyon, büyüme ve OVP’nin piyasalar üzerinde pek fazla etkisi olduğu söylenemez. Borsada son haftalarda hakim olan aşağı yönlü baskı devam ediyor. Endeks 9 bin 833 puandan başladığı haftada en yüksek 10 bin 159 puanı görürken Cuma gününü 9 bin 771 puandan tamamladı. Haftalık gerileme yüzde 0.63 oldu.
Fitch not artırdı ama…
Temmuz ayının son haftasından bu yana satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’un, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Cuma günkü not kararı öncesinde bir miktar toparlanması bekleniyordu. Çünkü bu yılki tüm not kararları öncesindeki hafta borsada yukarı yönlü bir seyir izlenmişti. Borsa beklentileri karşılayamadı ve haftayı yine kayıpla tamamladı.
Cuma gecesi piyasalar kapandıktan sonra yapılan açıklamada Fitch, Türkiye’nin kredi notunu beklendiği gibi bir kademe artırarak B+’dan BB-‘ye yükseltti. Ancak Fitch’in not görünümünü “pozitif”ten “durağa”na revize etmesi beklenmiyordu. Bu da bir sonraki gözden geçirmede not artışı beklentilerini zayıflattı. Fitch’ten yapılan açıklamalara bakıldığında görünümün durağana çekilmesinin nedeni, faiz indirimlerine erken başlanabilme riski olduğu anlaşılıyor. Bu da geçmiş yıllarda uygulanan politikaların yarattığı güven kaybının devam ettiğini ve ‘temkinli iyimserlik’ modunun aktif olduğunu gösteriyor.
Borsada kritik seviyeler
Bu hafta piyasalar açısından önemli bir gündem maddesi bulunmuyor. Açıklanacak temmuz ayına ilişkin işsizlik ve sanayi üretimi rakamlarının fiyatlamalar üzerinde bir etkisinin olması beklenmiyor.
Cuma günü küresel piyasalarda riskli varlıklardan kaçış eğiliminin hızlanmasıyla hisse senetleri ve emtialarda yaşanan geri çekilmeler Borsa İstanbul’da zaten bozuk olan moralleri daha da bozdu. Dolayısıyla bu hafta küresel piyasaların seyri yurtiçi piyasalar için ana gündem maddesi olacak. Fitch’in Cuma günkü not kararı her ne kadar beklentiler doğrultusunda gelse de görünümü aşağı yönlü revize etmesi bir sonraki toplantıya yönelik not indirimi beklentilerini azaltacağından negatif etkisi olabilir.
BIST 100 Endeksi’nin Cuma günkü kapanışını 9 bin 800 puandaki destek noktasının altında yapması kritik. Endeksin kısa vadede 9 bin 700 ve 9 bin 500 puan seviyesindeki destek noktalarında tutunup tutunamayacağı yakından izlenecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10 bin 50, 10 bin 200 ve 10 bin 380 puan seviyeleri sıralı direnç noktaları olarak öne çıkıyor.