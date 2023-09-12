Fitch sonrası piyasalar

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Cuma günü yaptığı açıklama ile Türkiye’nin kredi notunu ‘B’ olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl aranın ardından “Negatif ”- ten “Durağan”a çekti.

Uzun yıllardır not ve görünümde sürekli olarak aşağı yönlü gelen güncellemelerin ardından notta olmasa da görünümde yapılan bu iyileştirme ileriye yönelik beklentileri de artıracaktır. Bununla birlikte yabancı yatırımcıların buradaki hikaye değişimine dikkat kesilmesi açısından bir sinyal etkisi oluşturacaktır.

Fitch’in bu kararı diğer derecelendirme kuruluşlarını da Türkiye’ye daha pozitif bir gözle bakma konusunda cesaretlendirecektir. Kararın orta vadede Borsa İstanbul’da devam eden pozitif trendi destekleyeceğini, ekonomi yönetiminin yakın bir zamanda gerçekleştireceği yabancı yatırımcı turunda, Türkiye’de hikayenin değişmeye başladığı tezini anlatmada elini kuvvetlendireceğini düşünüyoruz.

Karara rağmen pazartesi günü Borsa İstanbul’da bankalar öncülüğünde sert satışlar gördük. 8.400 direncini aşmakta zorlanan BIST-100 Endeksi’nde satışlar biraz ivme kazandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz” açıklaması sonrası bankalarda satışlar hız kazandı. 8.200 altındaki kapanışlarda 14 günlük basit hareketli ortalamanın belirlediği 8.125 ile 8.000 puan ana destek noktalarıdır.

8.000 puana kadar olası geri çekilmeleri kısa vadeli düzeltme hareketi olarak yorumlamaya ve yükselişlerin devam edebileceği görüşümüzü korumaya devam edeceğiz. Ancak şuan için düşük ihtimal vermekle birlikte 8.000 altı kapanışlarda teknik görünümdeki zayıflama ve panik satışları biraz derinleşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Endekste alımların gücünü koruyabilmesi için 8.400’ün aşılması gerekli.