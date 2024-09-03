  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Cenk AKYOLDAŞ
  4. Fitch ve tarım dışı istihdam oyunu değiştirir mi?

Fitch ve tarım dışı istihdam oyunu değiştirir mi?

Cenk AKYOLDAŞ
Cenk AKYOLDAŞ PİYASA DİNAMİKLERİ [email protected]

Yurtiçi ve yurt­dışı piyasalar için dönüm nok­talarından birine daha geldik. Özel­likle geçen ayki ABD tarım dışı is­tihdam sonrasın­da yaşanan endi­şelerle global pi­yasalarda flaş bir kriz yaşansa da hemen hemen bir çok piyasada daha sonra gelen piyasa dostu verilerle kayıplarının çoğunu geri aldı­ğımızı görüyoruz.

Ancak Bor­sa İstanbul için bunu söyle­mek pek mümkün görünmü­yor. Bilindiği üzere bu hafta Cuma günü içeride Fitch not değerlendirmesi ve ABD’de de TDI verisini alıyor olma­mız Borsa İstanbul için de ye­ni bir hikaye yaratabilir. Eğer iki tarafın da olumlu sinyaller alabilirsek en azından Borsa İstanbul adına 10400/10500 bölgesine kadar bir toparlan­ma süreci başlayabilir kanı­sındayım.

Bizim piyasanın negative ayrışmasının neden­lerini masaya yatırmak ge­rekirse temelinde enflasyon muhasebesinin karlar ve bi­lançolar üzerindeki etkisine bir de yüksek faize bağlı re­sesyon fiyatlamasının girme­si etkili oldu. Tabi makro ta­rafta vergisel uygulamalar ve ona bağlı düzenlemelerde kı­sa vadede görece negatif etki­si olduğunu da belirtmek is­terim Ancak vergisel düzen­lemeler uzun vade de bütçe açıkları kapatılması konusun­da önemli etkileri olması bek­lendiğinden makro pencerede ileride olumlu fiyatlamalara neden olacaktır.

Gözler Orta Vadeli Program’da

Türkiye’nin önümüzdeki üç yıla ilişkin ekonomik yol ha­ritası olan Orta Vadeli Ekono­mik Program’ın (OVP) önü­müzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Bu yeni program ile birlikte parasal sıkı duruş, enflasyon ile mücadele, büyü­me, işsizlik oranları, beklenen tahmini dolar kuru gibi makro verilerde hangi parametreler ön plana çıkacak piyasaların odağında olacak. Basına sızan bilgilere göre geçen yılki GS­YH büyüme tahminleri 2024 yılı için %4 ve 2025 yılı için %4,5 öngörülmüştü. Bu seneki tahminlerden daha ılımlı veri­ler beklendiği dillendirilmek­te. Tabi herkesin merakı enf­lasyon oranlarında bir reviz­yon gelip gelmeyeceğinde.

Bu noktada 2024 yılı sonu enflas­yonu daha önce %33 seviyesin­de öngörülmüşken bu raporda yukarı yönlü revizyonla düşük %40’lı seviyelere çekilmesi beklenmekte. 2025 yılı sonu enflasyonu %15,2 olarak belir­lenmişti bu raporla %20 sını­rına yakın bir seviyeye revize edilmesi beklenmekte. Döviz kurları üzerinde doğrudan et­kisi olan cari açık beklentisin­de de revizyonlar beklenmek­te. Buna göre son açıklanan veriler sonrasında yılsonu ca­ri açık/GSYH oranı beklentisi %3,1’den %2 seviyesi civarına düşürülmesi beklenmekte.

Bütçe açığında revizyonlar merak ediliyor

Son günlerin ana tartış­ma konusu olan vergi dü­zenlemeleri ve denetimle­rin sıkılaştırılması sonrasın­da bütçe açıkları konusunda nasıl revizyonlar olacağı ko­nusu da bir başka merak ko­nusu olacak. Buna göre büt­çe açığı/GSYH’de de 2024 yı­lı için aşağı yönlü revizyonla %6,4’ten %5’in altına bir se­viyeye indirilmesi beklenebi­lir. 2025 yılı hedefi ise %3’e odaklanmış durumda. 2024 yılı sonunda işsizlik oranın­da %10,3 olan mevcut beklen­tiden daha güçlü bir istihdam piyasası beklentisi öngörül­mekte.

Tabiki herkesin son dönemde tartıştığı TL’de aşırı değerlenme söylemleri konu­sunda OVP’de hesaplanan he­def kur yine piyasaların ve ya­tırımcıların odağında olacak. Buna göre bakalım kur sevi­yeleri enflasyonla mücadele­de çıpa olarak kullanılırken yabancı sermaye girişlerinin önünü açabilecek mi? Bek­lentilerin daha iyimser oldu­ğu bir eylül ayına başladık gi­bi duruyor. Umarım veriler piyasaların odağının şaşma­sına yol açmaz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Piyasalar için gergin günler devam eder mi? 13 Ağustos 2024
Kritik haftada piyasalar virajı alamadı 06 Ağustos 2024
Global piyasalar için kritik hafta 30 Temmuz 2024
Moody’s ve Biden sonrası beklentiler 23 Temmuz 2024
Temmuz ayına yönelik beklentiler 02 Temmuz 2024
ABD tarım dışı istihdam piyasaların beklediği yeşil ışığı yakmadı 11 Haziran 2024
Piyasalara yeşil ışık yakacak mı? 04 Haziran 2024
Piyasalarda iyimserlik kalıcı olabilecek mi? 21 Mayıs 2024
Yurtdışı piyasalar ABD enflasyon verisine odaklandı 14 Mayıs 2024
Boğalar sahalara dönüyor mu? 07 Mayıs 2024