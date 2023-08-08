Fitch’in not kararının yansımaları

Geçtiğimiz hafta Çarşamba uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bütçe sorunlarını gerekçe göstererek ABD'nin uzun vadeli kredi notunu AAA seviyesinden bir alt kademe olan AA+ seviyesine düşürürken not görünümünü negatif izlemeden durağana çevirdi.

Fitch’in not indirim kararı ABD’nin bütçe problemlerini yeniden gündeme taşıdı. Haftanın ikinci yarısında ABD tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi dikkat çekti. ABD’de mali disiplini tartışmaları, ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden ekonomik veri akışları ve iç borçlanma programında yukarı yönlü revizyona gidilmesi tahvil faizlerinde yükselişleri beraberinde getirdi.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri geçen hafta %4,20’nin üzerindeki seviyeleri test ederek 2022 Kasım’dan bu yana ki en yüksek seviyelere ulaştı. Fitch’in not indirim kararı ve tahvil faizlerindeki yükseliş geçen hafta içerisinde küresel risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, hisse piyasalarında satıcılı bir fiyatlama etkili oldu.

Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam temmuz ayında 200 bin olan piyasa beklentilerinin bir miktar altında 187 bin kişi artış kaydetti. Önceki ay 209 bin olarak açıklanan veri de 185 bine revize edildi. İşsizlik oranı %3,6 seviyesinden %3,5’e geriledi. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0,3 olan beklentinin üzerinde %0,4; yıllık bazda ise %4,2 olan beklentinin üzerinde %4,4 oranında artış kaydetti.

Beklentilerin altında kalan istihdam verisi sonrasında risk iştahında bir miktar toparlanma gözlenirken, tahvil faizlerinde de geri çekilmeler kaydedildi. Bu verinin ardından bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri tahvil faizleri ve piyasalar açısından daha kritik hale geldi. 10 Ağustos Perşembe günü temmuz ayı TÜFE ve 11 Ağustos Cuma günü ÜFE rakamları açık.