“Fon akışını nasıl yönetiriz?”

Sıcak fon akışı “yine” hızlanıyor…

***

Bu gerçekleşmeyi, suistimal edenler (kö­tüye/çıkarına kullanmak isteyen) fazlasıy­la çıkacak…

Ve bu gerçekleşme, bizim gibi “serbest üstü piyasa”da ciddi spekülasyonlara hat­ta manipülasyonlara vesile olacak…

***

Hatta…

Döviz fiyatına, dolayısıyla enflasyona etkisi nedeniyle karar alıcılar da, “başarı” olarak nitelendirip, siyaseten kullanacak…

Ve ciddi bir olasılıkla, bu fonları “bizim” sanarak rehavete kapılıp, harcamaları kıs­maktan uzaklaşacak…

“İsrafı önleyecek” yapısal reformlar “yi­ne” zamana yayılacak…

***

Nereden biliyoruz?

Bunları yaşadık…

2003 yılından itibaren gelen sıcak para, “kalıcı”, hatta “bizim!” sanıldı…

“Kısa vadeli, yüksek götürülü kredi” ol­duğu görmezden gelindi…

***

Çok daha önemlisi…

O sıcak fon akışı:

Alışkanlıklarımızı/kültürümüzü ve dolayısıyla ekonomimizi olumsuz etki­ledi…

***

Nasıl mı?

Sıcak para akışı, “döviz fiyatına olumlu etkisi nedeniyle” ithalatı/tüketimi patlat­tı…

Üretimden/ihracattan uzaklaştırdı…

Stratejik ve/veya geleneksel ürünlerde dahi “üretici”/”üretim kabiliyeti” kaybet­tirdi…

VELHASIL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün dikkat çekti:

“Fon akışının nasıl yönetileceği önemli.”

***

Sorularla, ayrıntıya girilebilirdi…

Sorulmadı, Bakan da ayrıntıya gire­medi…

Ama…

En azından Şimşek’in (sorulma­dan) bu konuya vurgu yapması çok çok önemli…

***

Çünkü:

“Sıcak para”, bugünkü durumun, yani üretimsizlikten kayıt dışılığa, tüm sorun besleyici parametrele­rin temelini güçlendirdi…