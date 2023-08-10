Fonlarda da aslan payı varlıklı kesimde

Yatırım fonlarında hacim son 4 yılda 10 kat arttı. Ancak borsada olduğu gibi fonlarda da en büyük pay 1 milyon TL’nin üzerinde parası olanlarda.

Garantici küçük bireysel yatırımcıların ‘boşta’ durmasın alışkanlığı nedeniyle para piyasası fonlarına ilgi hala yüksek. Tasarruf sahipleri için zor bir dönem. Bir taraftan yüksek enflasyon ortamı sürerken diğer taraftan birikimlerin değeri azalıyor. Parasını enflasyona karşı korumak isteyenler çaresizce yatırım yapacakları ürün arıyor.

Bu süreçte kimi otomobile kimi konuta kimi hisse senedine yöneliyor. Mevduat gibi sabit getirili enstrümanlarda getiri oranlarının enflasyonun çok altında olması ‘garantici’ kesimi iyice zorluyor. Geçtiğimiz haftalarda bu sayfada yatırım fonlarının alternatif arayanlar için iyi bir seçenek olduğunu yazmıştım. Fon piyasasını biraz daha inceleyelim… Endeks bazında tarihi zirvelerini gören Borsa İstanbul’da hacim rekorları da yaşandı. Hisse senedinde yatırımcı sayısı 5 milyonu aştı.

Bunda son yıllarda halka arz edilen hisselerin gösterdiği performans önemli. Eşit dağıtımın yapıldığı halka arzlarda, hisseler ilk işlem gününden itibaren hızlı bir yükselişe imza atması bu alana ilgiyi artırıyor. Ancak borsada bakiyelerin dağılımına bakıldığında toplam yatırımcıların yarısının portföyü 10 bin TL’nin altında. Yatırımcıların yüzde 70’nin portföy büyüklüğü ise 50 bin TL’den az.

Fonlara ilgi arttı ama…

Hisse seçiminde zorlanan ancak borsadaki getiri fırsatından yararlanmak isteyenlerin profesyoneller tarafından yönetilen yatırım fonlarına ilgileri arttı. Yatırım fonlarında aylık işlem hacmi 2020 yılından bu yana 10 kat arttı. Temmuz ayın da ise ortalama günlük hacim 9 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakamlar her ne kadar fonlara talebi artırmış gibi gözükse de dağılıma bakıldığında durum pek de öyle değil. Toplam hacmin yüzde 39.07’si serbest şemsiye fonlardan oluşuyor.

Bu fonlara yatırım yapmak için alt limit 1 milyon TL. Yani işlem hacminin büyük bölümü varlıklı kesmin işlemlerinden oluşuyor. Hacimde para piyasası fonlarının payı yüzde 32.45. Hesaplarındaki Türk Lirası’nı kısa vadede ‘boşta’ tutmak istemeyenler para piyasası fonlarında ana kitleyi oluşturuyor.

Finansal okuryazarlık artmalı!

Hisse senedindeki getiriden yararlanmak için fonları tercih edenlerin toplam hacim içerisindeki payları ise sadece yüzde 9.25. Tüm bu rakamlara bakıldığında tasarruf sahiplerinin büyük kesiminin birikimleri enflasyon karşısında erimeye devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Enflasyon Raporu toplantısında bahsettiği ‘TL cinsi yeni bir ürün’ bu resmi değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor. Ancak geleneksel yatırımcıların yeniliklere bir o kadar mesafeli oldukları da bir gerçek. Kısaca finansal okuryazarlığın artırılması bir taraftan bireylerin getirilerini artıracakken diğer taraftan sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacaktır.

Yatırım fonlarının en gözde hisseleri

Hisse senedi fonlarının yılbaşından bu yana getirilerine bakıldığında endeksin üzerinde getiri sağlayan çok sayıda fon var. 1-7 Ağustos tarihleri arasında portföy dağılımını açıklayan 35 hisse senedi fonunu inceleyen FonTurkey, fonların en çok tercih ettiği hisseleri belirledi. 35 fonun 21’inde bulunan THY, en çok tercih edilen hisse oldu. THY’yi 16 fonun portföyünde yer alan BİM takip etti. Koç Holding ve Pegasus ise 14 fonun portföyünde yer aldı. Akbank 11, Coca Cola ve Şişecam 10, Ford Otosan, Türk Traktör, Migros ve Tofaş Oto ise 9 fonun portföyünde yerini aldı.