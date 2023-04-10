Ford Otosan’dan dev hamle
Bu hafta Türk otomotiv sektörü açısından önemli bir haftaydı. Ford Otosan imzasıyla yollara çıkmaya hazırlanan E-Transit Courier, tasarım, mühendislik ve geliştirme konularında ülkemizden çıktı. Bu, otomotiv endüstrimizin geldiği nokta açısından gerçekten gurur verici.
Ford Otosan’ın Romanya Craiova fabrikasında, 2023 üçüncü çeyreğinde konvansiyonel ardından da 2024 yılında elektrikli motorla üretilecek olan Courier mevcut modele oranla da %25 daha fazla kapasite sunuyor.
Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, “Üretim gücümüzün yanı sıra mühendislik ve tasarım yetkinliklerimizin son göstergesi E-Transit Courier ile Ford'un elektriklenme yolculuğundaki rolümüzü artırmaya devam ediyoruz” derken, model 100 kW motor ve tek pedallı kullanım da sunacak.
11 kW şarj ile yaklaşık 6 saatte şarj olabilen model ayrıca akıllı şarj planlaması da yapabilecek. Yani baştan aşağı emeği geçen herkesi kutlarım.
Örnek alınacak bir yatırım.