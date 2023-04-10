Ford Otosan’dan dev hamle

Bu hafta Türk otomotiv sektörü açısından önemli bir haftaydı. Ford Otosan imza­sıyla yollara çıkmaya hazırlanan E-Tran­sit Courier, tasarım, mühendislik ve geliştirme konularında ülkemizden çıktı. Bu, otomotiv en­düstrimizin geldiği nokta açısından gerçekten gurur verici.

Ford Otosan’ın Romanya Craiova fabrikasın­da, 2023 üçüncü çeyreğinde konvansiyonel ar­dından da 2024 yılında elektrikli motorla üre­tilecek olan Courier mevcut modele oranla da %25 daha fazla kapasite sunuyor.

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, “Üretim gücümüzün yanı sıra mühendislik ve ta­sarım yetkinliklerimizin son göstergesi E-Tran­sit Courier ile Ford'un elektriklenme yolculu­ğundaki rolümüzü artırmaya devam ediyoruz” derken, model 100 kW motor ve tek pedallı kul­lanım da sunacak.

11 kW şarj ile yaklaşık 6 saatte şarj olabilen model ayrıca akıllı şarj planlaması da yapabile­cek. Yani baştan aşağı emeği geçen herkesi kut­larım.

Örnek alınacak bir yatırım.