  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. İzel BATU
  4. Fuarcılıkta başarı yenilikçilik ve iş birliği gerektiriyor

Fuarcılıkta başarı yenilikçilik ve iş birliği gerektiriyor

İzel BATU
İzel BATU Farklı Bak Farklı Gör [email protected]

Son yıllarda Türkiye, uluslararası tica­ret ve iş dünyasında yalnızca bölgesel bir oyuncu değil aynı zamanda küresel ölçekte bir fuar merkezi olarak dikkat çekmeye baş­ladı. Özellikle pandeminin ardından hızla de­ğişen küresel ticaret dengeleri Türkiye’nin bu alandaki fırsatlarını artırıyor. Ancak bu potansiyelin hayata geçirilmesi yalnızca fi­ziksel altyapı yatırımlarıyla değil, yenilik­çi yönetim stratejileri ve sürdürülebilirlik odaklı vizyonlarla mümkün olacak.

Geçtiği­miz günlerde TÜYAP Fuarcılık Grubu, sek­tördeki 45 yıllık deneyimini ve geleceğe yö­nelik hedeflerini paylaşmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Türkiye’nin dünyanın en bü­yük kapalı fuar alanlarına sahip ülkeler ara­sında dördüncü sırada yer aldığını ancak kü­resel fuarcılık sektöründeki toplam payının yalnızca yüzde 1,6 seviyesinde olduğunu be­lirtti. Bu oran, Türkiye’nin potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

TÜYAP CEO’su Zeynep Ünal Öztop, pan­demi sonrası dönemde dijitalleşme ve sürdü­rülebilirlik vurgusunun sektörde belirleyici hâle geldiğini söyledi. TÜYAP’ın ‘Tüyap50’ projeksiyonu, fuarcılığın dijitalleşme alanın­daki dönüşümünü hızlandırmayı ve uluslara­rası düzeyde örnek teşkil edecek bir modele ulaşmayı hedefliyor.

Çin, Almanya ve ABD gibi ülkelerle karşı­laştırıldığında, Türkiye’nin lojistik avantaj­ları ve stratejik coğrafi konumu Asya-Pasifik gibi yükselen pazarlarda rekabet gücünü ar­tırabilecek en önemli unsurlar arasında yer alıyor. İlhan Ersözlü, “Uluslararası arenada Çin gibi büyük oyuncuların devlet destekle­riyle sektöre yön verdiğini görüyoruz. Biz de Türkiye’de benzer mekanizmalarla büyüme­yi hızlandırabiliriz” diyerek Türkiye’nin fu­arcılık sektöründeki global payını yüzde 5’e çıkarmasının hayal olmayacağına işaret etti.

Önde gelenler ne yapıyor?

Ancak bu hedef güçlü bir vizyon ve strate­jik yönetimle mümkün görünüyor. Türk yö­neticilerin krizleri fırsata çevirme becerileri, uluslararası iş birlikleri geliştirme konusun­daki yetkinlikleri ve dijitalleşme alanında­ki liderlikleri, Türkiye’nin bu alanda küresel bir merkez hâline gelmesini sağlayacak en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Dünya­nın önde gelen fuar ülkeleri Çin, ABD ve İtal­ya’nın uygulamalarının bu alanda Türkiye için ilham verici bir yol haritası sunabileceği düşüncesiyle bu alandaki yönetim stratejile­rine bir göz atalım:

-Çin- Ölçek ekonomisinin gücü: Çin, dünya fuarcılık sektörünün lider ülkesi ko­numunda ve yalnızca bir şehirde bile 1 mil­yon metrekareyi aşan kapalı fuar alanlarına sahip. Çin’in başarısının arkasında güçlü bir devlet desteği, özel sektörle etkin iş birlik­leri ve yüksek teknoloji kullanımı yer alıyor. Devletin sağladığı teşvikler, fuar alanlarının genişletilmesinden uluslararası katılımcı­ların desteklenmesine kadar pek çok alanda etkin rol oynuyor. Fuarcılığı dijitalleşme ile entegre ederek ziyaretçi deneyimini artır­mayı ve daha fazla ticari iş birliği yaratmayı hedefliyor. Türkiye, bu modele benzer şekil­de kamu-özel sektör ortaklıkları ve dijitalleş­me yatırımlarıyla sektörü daha rekabetçi hâ­le getirebilir.

-ABD- Sektör çeşitliliği ve yenilikçilik: Yenilikçi bir yaklaşımı benimseyen ABD’de sektör yalnızca ticari fuarlarla değil, aynı za­manda deneyimsel pazarlama etkinlikleri ve sektöre özgü tematik fuarlarla çeşitlilik ka­zanmış durumda. ABD’deki iyi yönetim uy­gulamalarından biri, fuarların tematik olarak daha niş alanlara odaklanması. Örneğin sağ­lık teknolojisi, tarım inovasyonu veya akıllı şehir çözümleri gibi spesifik sektörlere yö­nelik fuarlar, ziyaretçi ve katılımcıların daha hedefe yönelik bağlantılar kurması sağlanı­yor. Türkiye, sektör çeşitliliğini artırarak ve belirli temalara odaklanan fuarlarla küresel arenada fark yaratabilir.

-İtalya- Kültür ve ticaretin buluşması: İtalya, fuarcılığı yalnızca ticari bir etkinlik de­ğil aynı zamanda bir kültürel etkileşim plat­formu olarak konumlandırıyor. Bu yaklaşım, özellikle Milano’daki tasarım ve moda fuarla­rı gibi etkinliklerde kendini gösteriyor. İtal­ya’nın başarısında ziyaretçi deneyimini ön planda tutan yaratıcı organizasyonlar ve glo­bal markalarla iş birliği önemli bir rol oynu­yor. Türkiye, kültürel zenginliklerini ve böl­gesel avantajlarını fuarcılık sektörüne enteg­re ederek bu alanda İtalya’dan ilham alabilir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
“İz bırakmak bir seçimdir” 06 Aralık 2024
Yetenekleri kaybetmeden geleceği kazanmak mümkün 29 Kasım 2024
2025’te yetenek kazanmanın şifreleri 01 Kasım 2024
Orta kademe güçlenmeli 25 Ekim 2024
Yaşa dayalı önyargılarla mücadele önem kazanıyor 18 Ekim 2024
Hangi pozisyonlar doldurulamıyor? 11 Ekim 2024
Hedefler büyük ilerleme yavaş 04 Ekim 2024
Zaman artık daha hızlı akıyor, peki biz yetişebiliyor muyuz? 27 Eylül 2024
Büyük şirketler start up’lardan ne öğrenebilir? 13 Eylül 2024
Yeni düzen yeni beklentiler   23 Ağustos 2024