GastroAntep Festivali hiçbir zaman bu kadar anlamlı olmayacak!

Neden mi? 6 Şubat depreminin üzerinden yedi ay geçti. Koca yedi ay denebilir ama depremi yaşayan bizler için dün gibi. 60 bine yakın can kaybının olduğu sadece Gaziantep’te 500 çocuğumuzu kaybettiğimiz yaraların tazeliğini koruduğu kentlerin iyileşmesi için yoğun bir çaba harcanıyor. 11 kenti derinden sarsan depremin merkezlerinden Gaziantep’te de her alanda çok sayıda proje yürütülüyor. Bunlardan birisi de 16-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan GastroAntep Kültür Yolu Festivali. Kentin tanıtımına önemli katkı sunacak bu Festival, ekonomik olarak ta esnafın yüzünü güldürecek içeriğe sahip. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğündeki “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin Gaziantep durağının depremden yeni çıkan Gazianteplilere moral vereceğini düşünüyorum. Çünkü yas yeri olan bölgede o kötü günden sonra ilk defa eğlence, kültür, sanat içerikli bir organizasyon düzenleniyor. Böyle bir programa gerçekten ihtiyaç vardı.

Bu organizasyonun tanıtımı için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenledi. Bu toplantı bizler içinde önemliydi. Çünkü o kötü günden sonra alışkın olduğumuz yetişmekte zorlandığımız kentteki toplantı yoğunluğuna bir daha dönemedik. Bir araya gelmek basın mensupları olarak bizlere de moral oldu. Başkan Şahin, toplantıda “Depremden çıktık, iyileşmeye çalışıyoruz. Pozitif gündem yaratmaya uğraşıyoruz. Çok hızlı normalleşmemiz gerekiyor. Gaziantep kalkınırsa bölge kalkınır” diyerek başladı konuşmasına.

Kayserili Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin “Biz toprağı kazıdıkça para, senet çıkıyor” dediğinde “Biz de toprağı kazıdıkça çorba kasesi çıkıyor” dediğini aktaran Başkan Şahin, Gaziantep’teki tarihi eserlere bakıldığında ataların taşlara halay çeken, yemek yiyen insanlar resmettiğini ve tarihi zenginliği katma değere dönüştürerek geleceğe taşımak için yoğun çaba gösterdiklerini anlattı.

Başkan Fatma Şahin, 116 şehir arasında gastronomi alanında UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağında Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep’te geçmişten gelen lezzetleri korumak için çok sayıda proje yürüttüklerini söyledi. Örneğin ata tohumu, ana tohumu üretimi için Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde tarım okulu açıldığı, Gaziantep’in ünlü peynirini dünyada hak ettiği yere taşımak için “Peynir Müzesi”, Gaziantep yemeklerinde önemli bir yere sahip baharatların çeşitliliğini ve lezzetini koruyabilmek adına “Baharat Müzesi” açıldığı, tescilli ürün konusunda Türkiye’de birinci olan kentin simgelerinden fıstık için “Fıstık Müzesi” ile önemli projeler yürütüldüğü ve yakın zamanda Gaziantep’in zeytin yağı ile ilgili de Nizip’te önemli bir projeyi bitirmek üzere oldukları bilgisi paylaşıldı.

16-24 Eylül tarihleri boyunca ‘GastroAntep Kültür Yolu Festivali’ kapsamında Festival Park’ta, Türkiye’nin en sevilen sanatçıları ile konserler; gastronomi & turizm yazarları, gurmeler, yaşam koçları ile söyleşiler; Türkiye'nin ünlü otel & restoran profesyonelleri, yatırımcıları, ulusal & uluslararası gıda firmaları, butik tarımcılar, gurme marketler, akademisyenler, sektör temsilcileri ile paneller&söyleşiler ve sergiler meraklıları ile buluşacak.

İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Lübnan, Ürdün, Amerika olmak üzere 7 farklı ülkenin mutfak kültürü ve gastronomi elçileri olan 11 dünyaca ünlü ödüllü şeflerle söyleşiler yapılacak, Gaziantep ürünleri yeniden yorumlayarak kreatif yemek showları gerçekleşecek.

Son söz, bölge halkına moral olacak bu festivali daha da anlamlı hale getirmek isteyen herkesi Gaziantep’e davet ediyoruz.