“GastroAntep Kültür Yolu Festivali” için Gaziantep yolcusu kalmasın!
Birleşmiş Milletler, 116 şehir arasında Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak Gaziantep’i listeye aldı.
Tescillenmiş Gaziantep mutfağı, eşsiz lezzetleri, kültürü ve sanatı ile 14-22 Eylül tarihlerinde ‘GastroAntep Kültür Yolu Festivali’ ile bu yıl da dünya sahnesine çıkmaya hazır.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen ‘Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin kültürel değerlerini, yerli ve yabancı farklı kültürden insanların sanatın evrensel dilinde birleşmesi amacıyla hayata geçirilen dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan ‘Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’ ile birlikte gerçekleşiyor.
‘Gaziantep Mutfağı’nın 500’ün üzerindeki lezzetlerini ulusal ve uluslararası arenada tanıtılacağı ‘GastroAntep Kültür Yolu Festivali’ Gastronomi etkinliklerinin bu yıl ki teması ise, ‘Sağlıklı Yaşam ve Gastronomi Ekonomisi’ olacak.
Lezzeti sanatla buluşturacak olan ‘GastroAntep Kültür Yolu Festivali’ boyunca, Türkiye’nin en sevilen sanatçıları ile konserler, sergiler, tiyatro, opera ve bale gösterilerinin yanı sıra çocuk etkinlileri ile ziyaretçilerini bekliyor. Festivalin ana noktası Festival Park olurken etkinlikler ve festival heyecanı şehrin dört bir yanına yayılacak.
‘GastroAntep Kültür Yolu Festivali’ Gastronomi etkinlikleri kapsamında; İspanya, İtalya, Belçika, Yunanistan ve Birleşik Krallık olmak üzere 5 farklı ülkenin mutfak kültürü ve gastronomi elçileri olan 9 dünyaca ünlü ödüllü şeflerle workshoplar yapılacak, Gaziantep ürünleri yeniden yorumlayarak kreatif yemek gösterileri gerçekleşecek.
Gastronomi ve turizm yazarları, Türkiye’nin ünlü otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcıları, ulusal ve uluslararası gıda firmaları, butik tarımcılar, gurme marketler, akademisyenler, sektör temsilcileri ile paneller ve Türkiye’nin sevilen şefleri ile söyleşiler ve workshoplar meraklıları ile buluşacak. Lezzet Sokağı’nda, yüzlerce yıllık gastronomi yolculuğu, el emeği lezzetler ve bereketli hilalin ürünleri bir kez daha anlatılacak. Ayrıca, “Local Chef” yarışmaları düzenlenecek.
Festival kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Turizm Akademisyenleri Derneği’nin destekleri ve Gaziantepli kebapçıların katılımı ile yaklaşık 2,5 km’lik “En Uzun Kebap Guinness Rekor Denemesi” gerçekleştirilecek.
Gastronominin başkentlerinden olan Gaziantep, ‘GastroAntep Kültür Yolu Festivali’’ ile geleneksel lokantaları, yerel gıda ürünleri ve zengin kültürüyle dünyanın en önemli gastronomi destinasyonlarından biri olduğunu bir kez daha gösterecek.
Öncelikle kent ve bölgeye moral, motivasyon ve ekonomik hareketlilik sağlayacak bu dolu dolu özel etkinliğe herkesi bir de ben davet etmiş olayım. Mevsim olarak tam da Gaziantep’e gelme vakti olduğunu hatırlatarak Gaziantep yolcusu kalmasın diyorum.