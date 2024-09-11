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“GastroAntep Kültür Yolu Festivali” için Gaziantep yolcusu kalmasın!

Güneş DOĞDU SOYLU
Güneş DOĞDU SOYLU GAZİANTEP'ten [email protected]

Birleşmiş Milletler, 116 şehir arasında Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Türkiye’yi temsil eden ilk şe­hir olarak Gaziantep’i listeye aldı.

Tescillenmiş Gaziantep mutfağı, eşsiz lezzetleri, kültürü ve sanatı ile 14-22 Ey­lül tarihlerinde ‘GastroAntep Kültür Yo­lu Festivali’ ile bu yıl da dünya sahnesine çıkmaya hazır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafın­dan bu yıl altıncısı düzenlenen ‘Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin kültürel değerlerini, yerli ve yabancı farklı kültürden insanların sanatın evrensel dilin­de birleşmesi amacıyla hayata geçirilen dün­yanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan ‘Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’ ile birlikte gerçekleşiyor.

‘Gaziantep Mutfağı’nın 500’ün üzerindeki lezzetlerini ulusal ve uluslararası arenada ta­nıtılacağı ‘GastroAntep Kültür Yolu Festiva­li’ Gastronomi etkinliklerinin bu yıl ki tema­sı ise, ‘Sağlıklı Yaşam ve Gastronomi Ekono­misi’ olacak.

Lezzeti sanatla buluşturacak olan ‘Gastro­Antep Kültür Yolu Festivali’ boyunca, Tür­kiye’nin en sevilen sanatçıları ile konserler, sergiler, tiyatro, opera ve bale gösterilerinin yanı sıra çocuk etkinlileri ile ziyaretçilerini bekliyor. Festivalin ana noktası Festival Park olurken etkinlikler ve festival heyecanı şeh­rin dört bir yanına yayılacak.

‘GastroAntep Kültür Yolu Festiva­li’ Gastronomi etkinlikleri kapsamında; İs­panya, İtalya, Belçika, Yunanistan ve Birleşik Krallık olmak üzere 5 farklı ülkenin mutfak kültürü ve gastronomi elçileri olan 9 dünya­ca ünlü ödüllü şeflerle workshoplar yapıla­cak, Gaziantep ürünleri yeniden yorumlaya­rak kreatif yemek gösterileri gerçekleşecek.

Gastronomi ve turizm yazarları, Türki­ye’nin ünlü otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcıları, ulusal ve uluslararası gıda fir­maları, butik tarımcılar, gurme marketler, akademisyenler, sektör temsilcileri ile pa­neller ve Türkiye’nin sevilen şefleri ile söy­leşiler ve workshoplar meraklıları ile bu­luşacak. Lezzet Sokağı’nda, yüzlerce yıllık gastronomi yolculuğu, el emeği lezzetler ve bereketli hilalin ürünleri bir kez daha anla­tılacak. Ayrıca, “Local Chef” yarışmaları dü­zenlenecek.

Festival kapsamında, Gaziantep Büyük­şehir Belediyesi tarafından, Türkiye Aşçı­lar Federasyonu ve Turizm Akademisyenleri Derneği’nin destekleri ve Gaziantepli kebap­çıların katılımı ile yaklaşık 2,5 km’lik “En Uzun Kebap Guinness Rekor Denemesi” ger­çekleştirilecek.

Gastronominin başkentlerinden olan Ga­ziantep, ‘GastroAntep Kültür Yolu Festiva­li’’ ile geleneksel lokantaları, yerel gıda ürün­leri ve zengin kültürüyle dünyanın en önemli gastronomi destinasyonlarından biri olduğu­nu bir kez daha gösterecek.

Öncelikle kent ve bölgeye moral, motivas­yon ve ekonomik hareketlilik sağlayacak bu dolu dolu özel etkinliğe herkesi bir de ben da­vet etmiş olayım. Mevsim olarak tam da Ga­ziantep’e gelme vakti olduğunu hatırlatarak Gaziantep yolcusu kalmasın diyorum.

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